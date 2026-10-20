Hči legende, ki jo pozna ves svet: v ringu ne pozna milosti

icon-expand Charlotte Flair FOTO: Profimedia

Kdo je Charlotte Flair, zvezdnica organizacije WWE?

Charlotte Flair, katere pravo ime je Ashley Elizabeth Fliehr, se je rodila 5. aprila 1986 v ameriškem mestu Charlotte v Severni Karolini. Danes je stara 40 let, njeno ime pa je dobro znano ljubiteljem profesionalnega rokoborstva po vsem svetu. Njen oče Ric Flair velja za eno največjih legend tega športa. Odraščanje v družini, tesno povezani z rokoborbo, ji je omogočilo vpogled v svet, v katerem se prepletajo šport, nastopanje in neizprosen tekmovalni pritisk. Kljub temu njena pot v ring ni bila samoumevna. Charlotte je pred rokoborsko kariero igrala odbojko, nato pa se je odločila za drugačno športno pot. Leta 2013 je nastopila v razvojni znamki NXT, že naslednje leto pa osvojila naslov prvakinje ženskega rokoborstva NXT.

Številni naslovi in uspehi, ki govorijo sami zase

icon-expand Njen oče Ric Flair velja za eno največjih legend tega športa (v ringu skupaj s Hulkom Hoganom).. FOTO: Profimedia

Charlotte je v WWE dosegla izjemne uspehe. Med njenimi dosežki so številne osvojene lovorike, nastopi na največjih prireditvah in pomembna vloga pri vzponu ženskega rokoborstva. Uradna predstavitev na spletni strani WWE izpostavlja njene naslove prvakinje znamk Raw in SmackDown, zmage v NXT ter uspehe v ekipnem tekmovanju. Leta 2020 je drugič v karieri zmagala na ženskem dvoboju Royal Rumble, s čimer si je zagotovila priložnost za boj za naslov na WrestleManii. Njen slog združuje moč, gibčnost in tehnično znanje. Med prepoznavnimi prijemi sta Figure-Eight Leglock, s katerim nasprotnico prisili k predaji, in Natural Selection. Profesionalno rokoborstvo sicer ni enako običajnemu tekmovalnemu športu, saj vključuje vnaprej pripravljene zgodbe in nastope. Toda fizične zahteve so resnične: rokoborci potrebujejo dobro telesno pripravljenost, koordinacijo, moč in sposobnost varnega izvajanja zahtevnih gibov.

Za odrsko podobo se skrivajo zahtevni treningi

Charlotte Flair je v pogovoru za revijo Men's Health novembra 2025 spregovorila o svojem načinu treniranja in vrnitvi po hudi poškodbi kolena. Poškodovala se je decembra 2023 med dvobojem v WWE, zaradi česar je bila več mesecev odsotna. Okrevanje je vključevalo vaje za krepitev mišic, stabilnost in gibljivost. Posebno pozornost je namenila tudi gibljivosti gležnja, ki je pomembna za stabilnost kolena. Med rehabilitacijo je ugotovila, da predolgo mirovanje ni vedno najboljša rešitev, zato je bil postopen povratek k gibanju pomemben del njenega napredka. Njena izkušnja pokaže, koliko dela je potrebnega, da se športnik po resni poškodbi vrne na najvišjo raven. Za občinstvom so spektakel, kostumi in dramatični dvoboji, za njimi pa dolgi treningi, rehabilitacija in skrb za telesno pripravljenost.

icon-expand Za njenim uspehom se skrivajo leta treningov. FOTO: Profimedia

Kako se spopada s pritiskom slavnega priimka?

Imeti slavnega očeta je lahko prednost, vendar prinaša tudi pričakovanja. Charlotte se je morala skozi kariero dokazovati občinstvu, ki jo je pogosto primerjalo z Ricom Flairjem. V intervjuju za Glamour, objavljenem julija 2026, je odkrito govorila o pritisku, da bi morala biti popolna, in o tem, kako se je sčasoma naučila bolj sprejemati samo sebe. Pojasnila je, da ji ni treba ponoviti očetove poti, da bi lahko spoštovala njegovo zapuščino in hkrati ustvarila svojo.

Charlotte Flair je spremenila tudi podobo ženskega rokoborstva

Žensko rokoborstvo je v zadnjih letih postalo pomembnejši del največjih prireditev WWE. Charlotte Flair je bila med športnicami, ki so sodelovale pri tem premiku, saj so njeni dvoboji pogosto v središču največjih dogodkov. Kot je poudarila v pogovoru za Axios Charlotte julija 2025, si ni nikoli predstavljala, da bo osvojila toliko naslovov. Njen uspeh je tako rezultat športnih sposobnosti kot dolgotrajnega dela v okolju, kjer je treba poleg telesne pripravljenosti razvijati tudi odrsko prezenco in prepoznavno osebnost.

icon-expand Charlotte Flair FOTO: Profimedia

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