Film/tv
Igralec drastično shujšal
1
Odnosi
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
0
Glasba
Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka
0
Kriminalne zgodbe
Ustrelili so ga skupaj z mamo
1
Arhiv člankov
Borilni športi
Poslovil se je neporaženEden največjih v zgodovini boksa končuje kariero pri 38 letih.
0
Intervju
Slovenska zakonca pripravljena na zmago: "Spodbujava se, ko je najtežje"Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek bosta 23. novembra postala prvi slovenski par, ki bo nastopil v ljubljanski Hali Tivoli na dogodku WFC 29 / Brave CF 102. Maja bo prvič stopila v MMA kletko, Domen pa že četrtič. V intervjuju sta z nami delila svoje priprave in spremembe v življenju po rojstvu hčerke.
0
Zabava
Osvoji vstopnice za nepozaben spektakel v LjubljaniŽeliš biti 23. novembra del nepozabnega spektakla, ki se bo odvijal v ljubljanski Hali Tivoli?
0
Borilni športi
Tragična smrt športnika pretresla svet: Imel je samo 37 letNjegovo življenje se je končalo tragično, v okoliščinah, ki še danes sprožajo polemike.
1
Borilni športi
Svet športa žaluje: Pokopali so boksarsko legendoV čustveni in dostojanstveni slovesnosti v manchesterski katedrali se je na tisoče ljudi poslovilo od Rickyja Hattona (46) – britanske boksarske legende in enega najbolj priljubljenih športnikov, kar jih je Manchester kdaj imel.
0
Borilni športi
Trump bo v Beli hiši gostil boksarski dvobojDogodek bo priredil na dan, ki bo zanj zelo poseben.
0
Borilni športi
Finale resničnostnega šova: MMA borcu se bodo izpolnile otroške sanjeNe zamudite zadnje epizode oddaje Fight of Nations: Pot do zmage, ki bo postregla s številnimi presenečenji!
0
Film/tv
MMA poslastica v Areni Zagreb: Spremljajte FNC 24 v živo na VOYOTo soboto, 6. septembra, ob 19.30 bo Arena Zagreb prizorišče enega največjih športnih dogodkov v regiji. Na VOYO bomo v živo spremljali spektakel FNC 24, ki prinaša kar tri borbe za šampionski pas, veliki finale druge sezone šova Fight of Nations: Pot do zmage ter številne spopade najboljših borcev naše regije.
0
Film/tv
Mladi borci bodo kletko zamenjali za plesiščePripravite se na vrhunec napetosti v polfinalu šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage! Mlade borce čaka preizkus vzdržljivosti in nepričakovani plesni izziv, medtem ko bodo izgubljeni živci in ostre besede poskrbeli za dodatno dramo. Najbolj razburljiv obračun se šele začenja!
0
Film/tv
Miran Fabjan: 'Vse me jezi! Od jutra do večera sem živčen'Šesta epizoda resničnostnega šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, ki je že na voljo na VOYO, je prinesla pravi spektakel čustev, napetosti in borilnega duha. Borci so se pripravljali na ključno četrtfinale, kjer je lahko vsaka odločitev odločila o tem, kdo bo nastopil v velikem finalu v zagrebški Areni.
0
Borilni športi
Od sirotišnice do uspeha: Zgodba posvojene deklice, ki je osvojila svetNjeno ime je hitro postalo sinonim za moč, vztrajnost in navdih.
0