Film/tv

Miran Fabjan: 'Vse me jezi! Od jutra do večera sem živčen'

Šesta epizoda resničnostnega šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, ki je že na voljo na VOYO, je prinesla pravi spektakel čustev, napetosti in borilnega duha. Borci so se pripravljali na ključno četrtfinale, kjer je lahko vsaka odločitev odločila o tem, kdo bo nastopil v velikem finalu v zagrebški Areni.