Njuna ljubezen je preživela največje škandale

Igralec drastično shujšal
Igralec drastično shujšal

Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Njuna ljubezen je preživela največje škandale

Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka
Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka

Ustrelili so ga skupaj z mamo
Ustrelili so ga skupaj z mamo

Poslovil se je neporažen
Poslovil se je neporažen

Eden največjih v zgodovini boksa končuje kariero pri 38 letih.
Slovenska zakonca pripravljena na zmago: "Spodbujava se, ko je najtežje"
Slovenska zakonca pripravljena na zmago: "Spodbujava se, ko je najtežje"

Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek bosta 23. novembra postala prvi slovenski par, ki bo nastopil v ljubljanski Hali Tivoli na dogodku WFC 29 / Brave CF 102. Maja bo prvič stopila v MMA kletko, Domen pa že četrtič. V intervjuju sta z nami delila svoje priprave in spremembe v življenju po rojstvu hčerke.
Osvoji vstopnice za nepozaben spektakel v Ljubljani
Osvoji vstopnice za nepozaben spektakel v Ljubljani

Želiš biti 23. novembra del nepozabnega spektakla, ki se bo odvijal v ljubljanski Hali Tivoli?
Tragična smrt športnika pretresla svet: Imel je samo 37 let
Tragična smrt športnika pretresla svet: Imel je samo 37 let

Njegovo življenje se je končalo tragično, v okoliščinah, ki še danes sprožajo polemike.
Svet športa žaluje: Pokopali so boksarsko legendo
Svet športa žaluje: Pokopali so boksarsko legendo

V čustveni in dostojanstveni slovesnosti v manchesterski katedrali se je na tisoče ljudi poslovilo od Rickyja Hattona (46) – britanske boksarske legende in enega najbolj priljubljenih športnikov, kar jih je Manchester kdaj imel.
Trump bo v Beli hiši gostil boksarski dvoboj
Trump bo v Beli hiši gostil boksarski dvoboj

Dogodek bo priredil na dan, ki bo zanj zelo poseben.
Finale resničnostnega šova: MMA borcu se bodo izpolnile otroške sanje
Finale resničnostnega šova: MMA borcu se bodo izpolnile otroške sanje

Ne zamudite zadnje epizode oddaje Fight of Nations: Pot do zmage, ki bo postregla s številnimi presenečenji!
MMA poslastica v Areni Zagreb: Spremljajte FNC 24 v živo na VOYO
MMA poslastica v Areni Zagreb: Spremljajte FNC 24 v živo na VOYO

To soboto, 6. septembra, ob 19.30 bo Arena Zagreb prizorišče enega največjih športnih dogodkov v regiji. Na VOYO bomo v živo spremljali spektakel FNC 24, ki prinaša kar tri borbe za šampionski pas, veliki finale druge sezone šova Fight of Nations: Pot do zmage ter številne spopade najboljših borcev naše regije.
Mladi borci bodo kletko zamenjali za plesišče
Mladi borci bodo kletko zamenjali za plesišče

Pripravite se na vrhunec napetosti v polfinalu šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage! Mlade borce čaka preizkus vzdržljivosti in nepričakovani plesni izziv, medtem ko bodo izgubljeni živci in ostre besede poskrbeli za dodatno dramo. Najbolj razburljiv obračun se šele začenja!
Miran Fabjan: 'Vse me jezi! Od jutra do večera sem živčen'
Miran Fabjan: 'Vse me jezi! Od jutra do večera sem živčen'

Šesta epizoda resničnostnega šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, ki je že na voljo na VOYO, je prinesla pravi spektakel čustev, napetosti in borilnega duha. Borci so se pripravljali na ključno četrtfinale, kjer je lahko vsaka odločitev odločila o tem, kdo bo nastopil v velikem finalu v zagrebški Areni.
Od sirotišnice do uspeha: Zgodba posvojene deklice, ki je osvojila svet
Od sirotišnice do uspeha: Zgodba posvojene deklice, ki je osvojila svet

Njeno ime je hitro postalo sinonim za moč, vztrajnost in navdih.
Žalostno: Zato se hčerka ni udeležila pogreba lastnega očeta
Žalostno: Zato se hčerka ni udeležila pogreba lastnega očeta

Hči Hulka Hogana razkrila, zakaj ni bila na njegovem pogrebu.
