Alysa Liu
Šport

Ameriške drsalke, ki so obnorele svet

M.M.
20. 02. 2026 12.00
0

"Blade Angels" – Amber Glenn, Alysa Liu in Isabeau Levito – so ameriški trio umetnostnih drsalk, ki je postal svetovna senzacija na zimskih olimpijskih igrah v Milanu 2026. Spoznajte njihova ozadja, uspehe in izzive.

Ste tudi vi včeraj spremljali tekmovanje v umetnostnem drsanju na zimskih olimpijskih igrah Milano–Cortina 2026? No, potem vam zagotovo niso ušle ameriške predstavnice, ki so naravnost blestele ...

Novi ameriški fenomen na ledu

Zimske olimpijske igre Milano–Cortina 2026 so prinesle nepričakovan športni popkulturni trenutek: pojav "Blade Angels", ameriškega ženskega drsalnega tria, ki ga sestavljajo Amber Glenn, Alysa Liu in Isabeau Levito. Njihov vzpon v središče pozornosti je pospešila tudi Taylor Swift, ki je za NBC posnela poseben uvodni video in jih poimenovala "ameriške šov-punce na ledu". 

Trio ne izstopa le po vrhunskih rezultatih, temveč tudi po prijateljstvu, osebnostih ter moderni, avtentični prezenci, ki osvežuje podobo umetnostnega drsanja na globalni ravni.

Kdo so Blade Angels?

Amber Glenn (26)

Amber Glenn
Amber Glenn FOTO: Profimedia

Amber Glenn je trikratna in aktualna ameriška prvakinja. V Milanu nastopa kot ena najbolj prepoznavnih osebnosti tudi zato, ker je prva odkrito LGBTQ+ drsalka, ki nastopa na zimskih olimpijskih igrah v disciplini ženskih posamičnih nastopov.

Glenn je znana po pozni karierni eksploziji in po tem, da se je v Milanu lotila izjemno zahtevnih tehničnih elementov, med drugim trojnega aksla, ki ga obvlada le peščica drsalk. V kratkem programu je sicer naredila napako pri kombinaciji skokov, kar jo je stalo dragocenih točk in potisnilo na 13. mesto. 

Alysa Liu (20)

Alysa Liu - nastop za zlato
Alysa Liu - nastop za zlato FOTO: Profimedia

Alysa Liu je edina članica tria z olimpijskimi izkušnjami, saj je nastopila že v Pekingu 2022. Po kratki upokojitvi pri šestnajstih se je z osupljivo energijo vrnila in postala prva Američanka po skoraj dveh desetletjih, ki je osvojila naslov svetovne prvakinje (2025).

V Milanu je v kratkem programu navdušila s težko tehnično zasnovo in prejela zlato kolajno. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Isabeau Levito (18)

Isabeau Levito
Isabeau Levito FOTO: Profimedia

Najmlajša članica skupine, Isabeau Levito, je elegantna, klasično izpopolnjena drsalka, ki navdušuje s tehnično natančnostjo in estetiko. Njen nastop ima tudi simbolno težo – njena mama je odraščala v Milanu, babica pa živi le nekaj minut od olimpijske ledene dvorane.

Zakaj so "Blade Angels" postale globalna senzacija?

1. Popkulturni moment: Taylor Swift in viralen nastop

NBC je pred njihovim olimpijskim debijem objavil posebej pripravljen video, v katerem je tekst prebirala Taylor Swift, posnet pa je bil ob njeni skladbi Opalite z albuma The Life of a Showgirl. Ta trenutek je bil ključni sprožilec njihovega medijskega preboja, saj je video postal viralen in povečal zanimanje ameriške in svetovne publike. 

2. Karizma, avtentičnost in raznolikost

Trio izstopa zaradi različnih osebnostnih profilov: Glenn kot borbena in odkrito aktivistična figura, Liu kot nekdanja najstniška senzacija, ki se je vrnila močnejša, ter Levito kot tehnično popolna umetnica na ledu.

Po ocenah ameriških komentatorjev je prav kombinacija njihovih različnih slogov in značajev tista, ki ustvarja izjemen kolektivni moment in jih loči od drugih reprezentanc. 

3. Močan tekmovalni potencial

Vse tri nastopajo med najbolj uvrščenimi drsalkami na svetu, kar postavlja ZDA znova na oder tega športa. 

Športni in kulturni fenomen v nastajanju

"Blade Angels" so veliko več kot le drsalke – so športni projekt, popkulturni simbol in zgodba o vztrajnosti, tovarištvu ter ambicijah. Ne glede na končne rezultate v Milanu je jasno, da je ta ameriški trio postal ena osrednjih zgodb zimskih olimpijskih iger 2026.

Njihovi nastopi, osebne zgodbe ter izjemen medijski odziv kažejo, da bodo "Blade Angels" še dolgo krojile svetovno pozornost – na ledu in izven njega.

Viri: Yahoo Entertainment, Yahoo Sports, USA Today, CBS News, Fast Company 

blade angels drsanje športnica olimpijske igre Zimske olimpijske igre Milano–Cortina 2026
Vesolje

Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove

Visoki obrati

Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet

