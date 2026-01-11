Moskisvet.com
Aryna Sabalenka
Šport

Aryna Sabalenka razkrila kruto resnico o ženskem tenisu

E.R.
11. 01. 2026 02.30
0

Najboljša tenisačica na svetu je razkrila krute podrobnosti o pravilih, ki vladajo v ženskem teniškem svetu.

Prva igralka sveta Aryna Sabalenka je pred začetkom nove teniške sezone jasno povedala, da bo v letu 2026 postavila svoje zdravje pred stroga pravila WTA. Čeprav se zaveda, da jo zaradi izpuščenih turnirjev čakajo kazni, pravi, da nima druge izbire, poroča net.hr.

Preobremenjen koledar WTA: igralke na robu zmogljivosti

Najboljše teniške igralke morajo po pravilniku WTA nastopiti na vseh štirih turnirjih za Grand Slam, desetih turnirjih serije WTA 1000 in šestih turnirjih WTA 500. Za izpuščene obvezne turnirje sledijo denarne kazni ali odvzem točk na lestvici.

Sabalenka je že v sezoni 2025 odigrala le tri turnirje serije WTA 500 – Brisbane, Stuttgart in Berlin – zaradi česar je izgubila del točk, podobno kot številne druge igralke, med njimi tudi Iga Świtek.

"Vidimo preveč poškodb. To ni normalno."

Na vprašanje, ali bo v letu 2026 spremenila svoj urnik, je štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam odgovorila zelo neposredno:

"Sezona je vsekakor nora. To ni dobro za nikogar, saj vidite toliko igralk, ki se poškodujejo."

Sabalenka je poudarila, da so pravila glede obveznih nastopov izjemno stroga, a da bo kljub temu izpustila nekatere turnirje, če bo to pomenilo zaščito njenega telesa:

"Pravila so zapletena, vendar bom izpustila nekaj disciplin, ker moram poskrbeti za svoje zdravje. Prejšnja sezona je bila zame izjemno naporna."

Igranje bolna in izčrpana: "To ni trajnostno"

Belorusinja je razkrila, da je v pretekli sezoni večkrat igrala v slabem zdravstvenem stanju:

"Čeprav so bili rezultati dobri, sem bila na nekaterih turnirjih popolnoma bolna ali pa povsem izčrpana zaradi prevelike količine igranja."

Zato bo letos njen pristop drugačen.

"To sezono bomo poskušali organizirati bolj premišljeno. Vem, da bom kaznovana, vendar je zdravje pomembnejše."

Sabalenka ni edina, ki opozarja na težave

V zadnjih mesecih je več igralk izrazilo nezadovoljstvo nad prenatrpanim koledarjem, ki ga je Sabalenka označila za "insane" – norost, ki ne upošteva dobrobiti igralk.

Tudi druge zvezdnice, kot je Świtek, so bile kaznovane zaradi izpuščenih turnirjev, kar dodatno odpira vprašanja o vzdržnosti trenutnega sistema.

Zdravje pred točkami: jasen signal WTA-ju

Sabalenkina odločitev je močno sporočilo vodstvu WTA: igralke ne morejo več slediti tempu, ki ga narekuje koledar. Čeprav bo zaradi izpuščenih turnirjev izgubila točke in denar, je Sabalenka prepričana, da je to prava pot.

"Ne bom tvegala svoje kariere zaradi urnika, ki je preprosto preveč," je zaključila.

Šport
Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
tenis WTA pravila Arina Sabalenka šport slavni znani
