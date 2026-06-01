Abbye Stockton
Šport

Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži

B.R.
01. 06. 2026 03.15
0

V času, ko so bile uteži za ženske skoraj nepredstavljive, je javno trenirala, dvigovala lastno telesno težo in postala simbol spremembe v svetu fitnesa in športne kulture.

Od telefonske operaterke do začetkov treninga

Abbye Stockton se je rodila leta 1917 in je v mladosti delala kot telefonska operaterka. Po podatkih biografskih zapisov, ki jih navaja Britannica, naj bi bila nezadovoljna s svojo telesno pripravljenostjo, kar jo je spodbudilo k iskanju nove poti.

V času, ko je bila ideja o ženskem dvigovanju uteži skoraj družbeno nesprejemljiva, se je odločila za trening z utežmi. Kot navajajo zgodovinski pregledi fitnes kulture pri National Strength and Conditioning Association, je bila to ena prvih žensk, ki je javno vstopila v svet resnega treninga moči.

Muscle Beach in začetek javnega treninga

Svoje treninge je izvajala na znameniti plaži Muscle Beach v Kaliforniji, ki je v tistem času postajala središče močne telesne kulture. Tam je trenirala pred množico radovednih obiskovalcev, ki so njene nastope spremljali z mešanico občudovanja in dvoma.

Po poročanju Encyclopedia of Bodybuilding History je Stocktonova izvajala kombinacijo vaj za moč in ravnotežje, vključno z dviganjem lastne telesne teže ter akrobatskimi elementi, kot je stoja na rokah.

Njeni nastopi so hitro postali atrakcija, saj so presegali tedanje predstave o tem, kaj ženska lahko doseže v športu.

Premikanje meja ženskega športa

V času, ko formalnih tekmovanj za ženske v dvigovanju uteži skoraj ni bilo, je Abbye Stockton začela spreminjati pravila igre. Njena prisotnost na Muscle Beach je vplivala na širše dojemanje žensk v športu.

Stocktonova je tako pomagala odpreti prostor za žensko moč v javnem prostoru, kar je bilo v štiridesetih letih skoraj revolucionarno.

Znana je bila tudi po tem, da je v svojih nastopih dvigovala svojega moža, kar je dodatno pritegnilo pozornost občinstva in medijev tistega časa.

Abbye Stockton je s svojim delovanjem močno vplivala na to, kako danes gledamo na ženski trening. FOTO: Shutterstock

Prva ženska tekmovanja v dvigovanju uteži

Leta 1947 je sodelovala pri organizaciji enega prvih priznanih tekmovanj v dvigovanju uteži za ženske. Po podatkih Iron Game History Journal je bil to pomemben korak k formalnemu priznanju ženskega treninga moči.

Njeno delo je pomagalo postaviti temelje za kasnejši razvoj ženskega powerliftinga in fitnes industrije, kot jo poznamo danes.

Vpliv na sodobni fitnes

Abbye Stockton je s svojim delovanjem močno vplivala na to, kako danes gledamo na ženski trening. Njena zgodba je pogosto omenjena kot eden prvih primerov, kjer je ženska javno in uspešno presegla stereotipe o šibkosti.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Abbye Stockton Muscle Beach zgodovina fitnesa dvigovanje uteži ženski šport trening moči
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

