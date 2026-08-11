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Betty Bromage
Šport

Pri 97 letih storila nekaj nepredstavljivega: stopila je na krilo letala in podrla rekord

B.R.
11. 08. 2026 02.50
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Betty Bromage pri 97 letih še zdaleč ne razmišlja o mirnem življenju. Britanka je znova stopila na krilo letečega letala, podrla lasten Guinnessov rekord in z nevarnim podvigom hkrati zbirala denar za bolnike po možganski kapi.

97-letna Betty Bromage znova pisala zgodovino

Ko je 97-letna Betty Bromage avgusta letos stopila na krilo letala, ni šlo zgolj za še en adrenalinski podvig. Britanka je znova dosegla nekaj, kar pred njo ni uspelo nobeni drugi ženski.

Po uradnih podatkih Guinnessovih svetovnih rekordov je Bromage v Cirencesterju v Gloucestershiru pri starosti 97 let in 123 dni postala najstarejša ženska, ki je opravila tako imenovani wing walk. S tem je izboljšala svoj lastni rekord.

Gre za izjemno nenavaden letalski podvig, pri katerem je udeleženec med letom pripet na konstrukcijo letala oziroma njegovo krilo. Bromage se je v zadnjem desetletju za takšen izziv odločila že šestkrat.

97-letna Betty Bromage znova pisala zgodovino.
97-letna Betty Bromage znova pisala zgodovino. FOTO: Profimedia

Prvi rekord je postavila pred štirimi leti

Njena zgodba se je začela precej pozneje, kot bi pričakovali. S tovrstnimi podvigi se je namreč začela ukvarjati šele pri 87 letih.

Prvič je rekord kot najstarejša ženska, ki je opravila wing walk, postavila pred štirimi leti. Od takrat svojega dosežka očitno ni nameravala prepustiti naslednji rekorderki.

UPI poroča, da je tokratni podvig izvedla le leto dni po možganski kapi, zaradi katere je bila zdravljena v bolnišnici. Prav zato ima letošnji rekord še posebno težo.

Bromage je kljub zdravstvenim težavam znova sedla na letalo in dokazala, da se pri svojih letih še vedno ne namerava odpovedati stvarem, ki jo veselijo.

Prvič je rekord kot najstarejša ženska, ki je opravila wing walk, postavila pred štirimi leti.
Prvič je rekord kot najstarejša ženska, ki je opravila wing walk, postavila pred štirimi leti. FOTO: Profimedia

Sicer bi se v življenju preprosto dolgočasila

Zakaj se 97-letna ženska sploh odloči za nekaj tako nenavadnega?

Bromage je za BBC pojasnila, da bi se brez takšnih izzivov v življenju preprosto dolgočasila. Kot je povedala, danes ne more več voziti avtomobila, njen vid ni več tako dober, kar jo včasih frustrira, zato želi početi stvari, ki jih še vedno zmore.

Prav ta misel je morda najboljši opis njenega značaja. Pri letih, ko bi mnogi svojo vsakodnevno rutino že zdavnaj prilagodili predvsem udobju, Bromage išče nove izzive.

Njena zgodba je zaradi tega pritegnila pozornost tudi zunaj Velike Britanije. People je izpostavil, da je bil letošnji polet njen šesti takšen podvig in da je z njim znova dokazala, da ji beseda ne morem ni blizu.

Tokrat ni šlo samo za rekord

Letošnji podvig je imel tudi zelo konkreten namen. Bromage je z njim zbirala sredstva za enoto za zdravljenje možganske kapi v Splošni bolnišnici Cheltenham, kjer so jo zdravili po kapi leta 2025.

Tako je nevaren izziv dobil povsem drugačen pomen. Ženska, ki je sama potrebovala zdravljenje po možganski kapi, je leto pozneje z ekstremnim podvigom zbirala denar za ustanovo, ki ji je pomagala.

Da ima bolnišnica pomembno vlogo pri zdravljenju bolnikov z možgansko kapjo, potrjujejo tudi uradne informacije Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust. Njihova enota za akutno zdravljenje možganske kapi zagotavlja specializirano obravnavo bolnikov, pri katerih je hitra zdravstvena pomoč ključnega pomena.

Zakaj se 97-letna ženska sploh odloči za nekaj tako nenavadnega?
Zakaj se 97-letna ženska sploh odloči za nekaj tako nenavadnega? FOTO: Profimedia

Pri 97 letih že razmišlja o novih izzivih

Morda najbolj nenavadno pri vsej zgodbi pa je, da Bromage očitno še nima namena zaključiti.

Njena filozofija je precej preprosta: če nekaj še vedno lahko naredi, zakaj tega ne bi poskusila? Pri tem ji očitno niti starost niti zdravstvene težave ne preprečujejo, da bi iskala nove izkušnje.

Za večino ljudi je že en takšen polet nekaj, česar si ne bi nikoli upali. Betty Bromage pa ga je pri 97 letih opravila šestič – in pri tem še izboljšala lasten svetovni rekord.

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Viri: Guinness World Records; BBC; UPI; People; Gloucestershire Live; Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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