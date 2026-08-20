Najmočnejša najstnica na svetu: dvigne skoraj dvakratnik svoje teže

Keira McManus je že tretjič najboljša najstnica v CrossFitu

Keira McManus iz Stoke-on-Trenta je v Kaliforniji znova dokazala, zakaj velja za eno največjih mladih imen v tekmovalnem CrossFitu. Na letošnjih CrossFit Games je osvojila prvo mesto v kategoriji deklet, starih od 16 do 17 let. S tem je njena zbirka naslovov zrasla na tri. Leta 2024 je bila najboljša med dekleti, starimi od 14 do 15 let, enak uspeh je ponovila leta 2025, letos pa je po prehodu v starejšo starostno skupino osvojila še naslov v kategoriji od 16 do 17 let. CrossFit Games tako pri njej beleži tri zmage v treh zaporednih nastopih.

icon-expand Keira McManus je že tretjič najboljša najstnica v CrossFitu FOTO: Profimedia

Pri 16 letih dvigne približno 120 kilogramov

Največ pozornosti je zunaj tekmovalnih rezultatov pritegnila njena izjemna moč. Po podatkih časnika Stoke Sentinel lahko McManusova dvigne 265 funtov oziroma približno 120 kilogramov. Če drži navedena telesna teža 69 kilogramov, je to približno 1,74-kratnik njene telesne mase. Prav zato je podatek postal eden najbolj osupljivih delov zgodbe o mladi britanski športnici. A pri CrossFitu sama moč ni dovolj. Tekmovalke morajo biti hitre, vzdržljive in sposobne v kratkem času kombinirati dvigovanje uteži, gimnastiko in zelo intenzivne vaje. McManusova je letošnjo zmago dosegla prav v disciplini, kjer se sposobnosti ne merijo zgolj s kilogrami na drogu.

S CrossFitom je začela pri 11 letih

icon-expand S CrossFitom je začela pri 11 letih FOTO: Profimedia

McManusova je v svet CrossFita vstopila zelo mlada. S treningom je začela pri 11 letih in se nato iz leta v leto vzpenjala po tekmovalni lestvici. Že leta 2021 je osvojila svoj prvi pomembnejši naslov na tekmovanju Castle Games, kjer je nastopila v mešani starostni oziroma spolni kategoriji. Nekaj let pozneje je postala ena najbolj uspešnih mladih tekmovalk na največjem odru tega športa. Njena zgodba je zato precej drugačna od klasičnega vzorca športnika, ki začne resno tekmovati šele v poznih najstniških letih. Pri McManusovi se je tekmovalna kariera začela graditi že v zgodnji adolescenci.

Tri leta, trije naslovi

Prvi nastop na CrossFit Games je McManusova dočakala leta 2024. Takrat je nastopila v kategoriji deklet od 14 do 15 let in takoj osvojila prvo mesto. BarBend je njen nastop opisal kot izjemen, saj je bila prva v vseh pomembnih fazah tekmovanja in je na finalnem tekmovanju dobila tudi dve posamezni disciplini. Leto pozneje je naslov uspešno ubranila. Leta 2026 pa jo je čakal precej drugačen izziv, saj je prestopila v kategorijo od 16 do 17 let, kjer so bile tekmice starejše in izkušenejše. Tudi ta sprememba je ni ustavila. Po podatkih športne blagovne znamke INOV8 je McManusova že pred finalom vodila v svoji starostni kategoriji tako v odprtem delu kot v četrtfinalu, nato pa je bila prva tudi v polfinalu.

Za trening porabi več ur na dan

Za takšno raven priprav je potrebna precejšnja količina treninga. Stoke Sentinel poroča, da McManusova v telovadnici preživi približno tri ure na dan. Njena prehrana je temu prilagojena. Po navedbah istega vira zaužije približno 3500 kalorij na dan, kar je glede na obseg treninga razumljivo predvsem kot gorivo za visoko intenzivne športne obremenitve. Pri takšnem športu telo ne potrebuje zgolj energije za sam trening. Pomembni so tudi okrevanje, spanje, regeneracija in zadosten vnos hranil. Pri 16-letni športnici je zato še posebej pomembno, da se podatkov o prehrani ne razume kot univerzalnega načrta za druge najstnike, saj so potrebe odvisne od posameznika in njegovega športnega programa.

Iz lokalne telovadnice do svetovnega odra

McManusova trenira pri CrossFit ST1 v Stoke-on-Trentu. Uradna stran CrossFit Games ta klub navaja kot njen matični klub, v njegovi ekipi za leto 2026 pa je bila registrirana prav v kategoriji deklet od 16 do 17 let. Njena zgodba je zato zanimiva tudi z drugega vidika. Ne prihaja iz enega od velikih ameriških centrov, ki so tesno povezani z vrhunskim CrossFitom, temveč iz britanskega okolja, od koder se je prebila do svetovnega vrha. Leta 2026 je naredila še en korak naprej. Poleg tekmovanja v starostni skupini je bila vključena tudi v tekmovanja žensk, kar kaže, da njena ambicija ni omejena zgolj na mladinske kategorije. Uradna lestvica CrossFit Games jo je letos zabeležila tudi v ženski konkurenci.

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