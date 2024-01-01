Film/tv
Odnosi
Glasba
Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka
Kriminalne zgodbe
Arhiv člankov
Odnosi
Njuna ljubezen je preživela največje škandalePo 17 letih vzponov in padcev sta končno stopila pred oltar.
Kriminalne zgodbe
Ustrelili so ga skupaj z mamoTragičen konec življenja 33-letnega branilca ekipe Barcelona SC.
Novice
Dončić za darila zapravil 250 tisoč evrovPred prazniki je Luka Dončić ponovno pokazal svoje srce. V klubu Los Angeles Lakers je poskrbel za nepozabno presenečenje za vse, od igralcev do zaposlenih v ozadju.
Borilni športi
Poslovil se je neporaženEden največjih v zgodovini boksa končuje kariero pri 38 letih.
Šport
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bilaLindsey Vonn je razkrila, da še nikoli ni bila bolj zadovoljna s svojim telesom. Poglejte, zakaj.
Šport
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časovGimnastičarka, ki je prejela največ odlikovanj v zgodovini, se je odločila za povečanje prsi. Bilo je bolj boleče, kot je mislila, ampak se je splačalo, pravi. Se strinjate?
Telovadba
Ne bodite lenoba: 5 športov za aktivno jesen in zimoNe pustite, da vas hladni meseci zaustavijo! Odkrijte pet odličnih športnih aktivnosti, ki vam bodo pomagale ostati v formi, ohranjati dobro počutje in uživati v gibanju skozi jesen in zimo, tudi ko motivacija upade. Poiščite svoje najljubše v vodi, v naravi ali v telovadnici.
Športi z žogo
Nikoli ne bi uganili, kaj imata skupnega nogomet in Heidi KlumDanes bo potekal žreb žreb za svetovno prvenstvo v nogometu. Kakšno povezavo ima s tem Heidi Klum, ki slovi kot ena najbolj vročih žensk na planetu? Preverite v nadaljevanju.
Visoki obrati
Rad pohodi plin, najraje pa sedi na kavču z mačkoDebitantska sezona Isacka Hadjarja je bila polna vzponov in padcev, a mladi Francoz je dokazal, da ima talent in odločnost za prihodnost v Formuli 1. Njegova iskrenost, osredotočenost in ambicija ga postavljajo med najzanimivejše mlade obraze v kraljici motošporta.
Šport
Biološkemu moškemu odvzeli naziv najmočnejše ženske na svetuNa tekmovanju World's Strongest Woman so diskvalificirali Jammie Booker, naslov pa je pripadel Britanki Andrei Thompson. Primer je sprožil razpravo o pravičnosti v ženskih športnih kategorijah.
Športi z žogo
Tako je Luka Modrić zadel jackpotLuka Modrić se je v oddaji (Ne)uspeh prvaka Slavenu Biliću iskreno odprl o otroštvu, družini, vojni ter veličastni karieri pri Real Madridu in selitvi v Milan.
