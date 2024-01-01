Moskisvet.com
Nika Prevc piše zgodovino

Šport
Igralec drastično shujšal
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Po 17 letih vzponov in padcev sta končno stopila pred oltar.
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Tragičen konec življenja 33-letnega branilca ekipe Barcelona SC.
Dončić za darila zapravil 250 tisoč evrov
Pred prazniki je Luka Dončić ponovno pokazal svoje srce. V klubu Los Angeles Lakers je poskrbel za nepozabno presenečenje za vse, od igralcev do zaposlenih v ozadju.
Poslovil se je neporažen
Eden največjih v zgodovini boksa končuje kariero pri 38 letih.
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
Lindsey Vonn je razkrila, da še nikoli ni bila bolj zadovoljna s svojim telesom. Poglejte, zakaj.
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Gimnastičarka, ki je prejela največ odlikovanj v zgodovini, se je odločila za povečanje prsi. Bilo je bolj boleče, kot je mislila, ampak se je splačalo, pravi. Se strinjate?
Ne bodite lenoba: 5 športov za aktivno jesen in zimo
Ne pustite, da vas hladni meseci zaustavijo! Odkrijte pet odličnih športnih aktivnosti, ki vam bodo pomagale ostati v formi, ohranjati dobro počutje in uživati v gibanju skozi jesen in zimo, tudi ko motivacija upade. Poiščite svoje najljubše v vodi, v naravi ali v telovadnici.
Nikoli ne bi uganili, kaj imata skupnega nogomet in Heidi Klum
Danes bo potekal žreb žreb za svetovno prvenstvo v nogometu. Kakšno povezavo ima s tem Heidi Klum, ki slovi kot ena najbolj vročih žensk na planetu? Preverite v nadaljevanju.
Rad pohodi plin, najraje pa sedi na kavču z mačko
Debitantska sezona Isacka Hadjarja je bila polna vzponov in padcev, a mladi Francoz je dokazal, da ima talent in odločnost za prihodnost v Formuli 1. Njegova iskrenost, osredotočenost in ambicija ga postavljajo med najzanimivejše mlade obraze v kraljici motošporta.
Biološkemu moškemu odvzeli naziv najmočnejše ženske na svetu
Na tekmovanju World's Strongest Woman so diskvalificirali Jammie Booker, naslov pa je pripadel Britanki Andrei Thompson. Primer je sprožil razpravo o pravičnosti v ženskih športnih kategorijah.
Tako je Luka Modrić zadel jackpot
Luka Modrić se je v oddaji (Ne)uspeh prvaka Slavenu Biliću iskreno odprl o otroštvu, družini, vojni ter veličastni karieri pri Real Madridu in selitvi v Milan.
Slovensko smučišče vas vabi na brezplačno nočno smuko
Poglejte, kje se boste lahko brezplačno spustili po belih strminah že ta četrtek!
