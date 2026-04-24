Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?

B.R.
24. 04. 2026 03.16
0

Leta 2023 so znanstveniki v izjemno globokih in temnih vodah severnega Pacifika naleteli na nenavadno zlato sfero, pritrjeno na skalo na dnu oceana. Sprva je skrivnostni objekt sprožil številna ugibanja, od jajčne lupine do neznane morske oblike življenja, a šele po več letih raziskav je postalo jasno, kaj v resnici je.

Nenavadno odkritje v globinah oceana

Zlata, približno deset centimetrov velika krogla je bila odkrita na globini okoli 3250 metrov v Aljaškem zalivu. Po poročanju NOAA Ocean Exploration je bil objekt opažen med raziskovalno misijo z daljinsko vodenim vozilom Deep Discoverer, ki deluje v popolni temi, kjer sončna svetloba nikoli ne prodre.

FOTO: Profimedia

Kot navajajo raziskovalci NOAA Fisheries, je bil prizor izjemno nenavaden, saj je objekt sijal v močni svetlobi podvodnega robota in bil videti kot nekaj povsem neznanega.

Ugibanja znanstvenikov in prve teorije

Ob odkritju so znanstveniki najprej menili, da gre morda za jajčno lupino globokomorskega organizma ali ostanek spužve. Po poročanju Science News so takšne napačne interpretacije v globokomorskih raziskavah pogoste, saj številni organizmi še niso opisani.

Na neposrednem prenosu raziskave je eden izmed znanstvenikov celo dejal, da ne vedo, kaj točno opazujejo, saj je objekt imel luknjo, kar je sprožilo dodatna vprašanja o njegovem nastanku.

Laboratorijska analiza in znanstveni preboj

Po tem, ko so objekt previdno odstranili z morskega dna, so ga raziskovalci odpeljali v laboratorij Smithsonian Institution. Kot poroča National Geographic, je analiza pokazala, da ne gre za jajčno strukturo ali spužvo, temveč za tkivo morskega organizma.

Znanstvenik Allen Collins iz NOAA je poudaril, da je šlo za izjemno zahteven primer, ki je zahteval kombinacijo morfoloških, genetskih in bioinformacijskih analiz. Kot navaja Smithsonian Ocean, je bila identifikacija otežena zaradi prisotnosti številnih mikroorganizmov, ki so onesnaževali vzorec DNK.

Pravi izvor skrivnostnega zlatega objekta

Po več letih raziskav so znanstveniki končno ugotovili, da gre za del ožigalkarja vrste Relicanthus daphneae. Ta globokomorski ožigalkar spada med redke in slabo raziskane organizme, ki živijo v ekstremnih razmerah oceanskega dna.

Po podatkih NOAA Ocean Exploration imajo nekateri predstavniki te vrste lovke, ki lahko zrastejo tudi več kot dva metra, kar jih uvršča med bolj nenavadne prebivalce globokega morja.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

