Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?

Moški so bili dolgo predstavljeni kot racionalni kupci: v trgovino pridejo po tisto, kar potrebujejo, opravijo nakup in odidejo. Toda sodobni moški potrošnik je precej drugačen. GQ je že pred leti opozoril na vse večje zanimanje moških za modo, trende in impulzivne nakupe.

Pri nepotrebnem nakupu pogosto ne gre samo za predmet. Gre za predstavo o tem, kdo bomo postali, če ga bomo imeli. Nova ura lahko pomeni uspeh. Avto samozavest. Draga športna oprema občutek, da smo resen športnik. Nova jakna pa preprosto prepričanje, da bomo videti bolje. The Guardian je pri luksuznih nakupih izpostavil prav to psihološko dimenzijo: pričakovanje, da bo nov predmet izboljšal naše življenje, lahko prinese kratkotrajno zadovoljstvo, ki hitro izgine.

Pri nekaterih izdelkih je uporabnost šele drugi razlog za nakup. Prvi je lahko status. Draga ura, avtomobil ali kos oblačila lahko drugim sporoča, da si lahko takšen nakup privoščimo. The Guardian je pri moških kupcih luksuznih izdelkov izpostavil prav povezavo med takšnim potrošništvom in statusom. Zanimivo je, da danes statusa ne predstavljajo samo materialne dobrine. Tudi zasedenost je lahko statusni simbol; raziskave, ki jih povzema Men's Health, kažejo, da ljudje visoko delovno obremenjenost povezujejo z višjim statusom.

'To si zaslužim' je eden najmočnejših razlogov za nepotrebne nakupe. Po napornem tednu, uspešnem projektu ali pomembnem življenjskem mejniku si človek želi nekaj konkretnega. In prav tu trgovci dobijo prednost. Popusti, omejene izdaje, časovno omejene ponudbe in nenehni novi modeli ustvarjajo občutek, da moramo ukrepati zdaj. GQ zato zagovarja precej preprosto pravilo: manj, vendar bolje; kupiti manj stvari, a takšne, ki jih bomo dejansko uporabljali.

Morda je zato najboljši test pred naslednjim nakupom zelo preprost: Bi to kupil tudi, če nihče nikoli ne bi izvedel, da to imam?