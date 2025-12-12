Zakaj mačke pogosteje mijavkajo pri moških lastnikih?

Ste vedeli, da mačke pogosteje mijavkajo pri moških lastnikih? Nova raziskava razkriva, zakaj je temu tako.

Mačke že tisočletja živijo ob človeku, a znanstveniki še vedno odkrivajo nove podrobnosti o njihovem vedenju. Nedavna raziskava, ki jo je izvedla ekipa z Univerze v Ankari, je pokazala presenetljiv vzorec: mačke ob prihodu domov pogosteje vokalizirajo pri moških skrbnikih kot pri ženskah.

Kako je potekala raziskava?

V študiji je sodelovalo 31 lastnikov mačk, ki so morali posneti odzive svojih ljubljenčkov ob vrnitvi domov. Analiza je pokazala, da so moški v prvih 100 sekundah prejeli povprečno 4,3 vokalizacije (mijavkanje, predenje), medtem ko so ženske v enakem času doživele le 1,8 vokalizacije. Razlika je bila očitna, ne glede na starost, spol ali pasmo mačke.

Kaj vse so raziskovalci opazovali?

Raziskava je zajela kar 22 različnih oblik vedenja – od zehanja, ki lahko nakazuje stres, do socialnih signalov, kot so dvignjen rep ali drgnjenje ob lastnika. Vokalizacije pa so bile edini element, ki se je spreminjal glede na spol skrbnika. Pogosto so se pojavili tudi drugi vzorci: Socialno vedenje – mačke se drgnejo ob lastnika, dvignejo rep. Vedenje premikanja – stresanje telesa, praskanje. Vokalizacije pa so se izkazale kot samostojen način komunikacije, ki ni bil neposredno povezan z željo po hrani ali drugimi oblikami pozdravov.

Zakaj mačke več mijavkajo pri moških?

Raziskovalci menijo, da je razlog v tem, da ženske običajno posvečajo več pozornosti mačkam, bolje prepoznavajo njihove čustvene signale in celo posnemajo njihove vokalizacije. Moški so pogosto bolj zadržani, zato mačke uporabijo več glasovnih signalov, da bi pritegnile njihovo pozornost. Kot so zapisali avtorji študije: Moški skrbniki potrebujejo bolj eksplicitne vokalizacije, da opazijo in se odzovejo na potrebe svojih mačk.

Pomen raziskave

Čeprav je bila raziskava izvedena na relativno majhnem vzorcu, ponuja dragocen vpogled v komunikacijo med mačkami in ljudmi. Namesto da bi vokalizacije povezovali zgolj z željo po hrani, rezultati kažejo, da gre za multimodalne pozdrave, ki odražajo različna čustvena stanja in jih lahko oblikujejo zunanji dejavniki – med njimi tudi spol lastnika.

