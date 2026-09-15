Zakaj je september za moške najtežji mesec v letu?

September pogosto prinese občutek tesnobe in pritiska, saj se po sproščenih poletnih dneh znova soočimo z delovnimi obveznostmi, vsakodnevnimi rutinskimi opravili in realnimi pričakovanji. Psihologi ta pojav imenujejo "back to reality" sindrom.

Poletja je konec, realnost pa udari z vso silo.

Po dopustih se delo kopiči, od moških pa se pogosto pričakuje, da hitro "skočijo v akcijo" in pokažejo svojo učinkovitost.

September je mesec povečanih stroškov – začetek šole za otroke, stroški za gospodinjstvo in priprave na zimo dodatno obremenijo proračun.

Krajši dnevi in manj sončne svetlobe vplivajo na razpoloženje, kar lahko vodi do jesenske utrujenosti in celo blage depresije.

Osem razlogov, zakaj jeseni pogosto zbolimo

Moški pogosto svoje skrbi potlačijo ali jih poskušajo reševati sami. To lahko vodi v:

Postavi si realne cilje.

Ne poskušaj takoj nadoknaditi vsega, kar je ostalo nedokončano. Razdeli naloge na manjše korake.

Ostani fizično aktiven.

Vadba dokazano zmanjša stres in izboljša počutje. Že 30 minut gibanja na dan je dovolj.

Skrbi za mentalno zdravje.

Meditacija, pogovor z bližnjimi ali psihološko svetovanje so učinkoviti načini za zmanjšanje napetosti.

Načrtuj tudi prijetne stvari.

Vključi hobije, druženja s prijatelji ali krajše izlete, da september ne bo le mesec obveznosti.