Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini

Astronomi so bili znova priča izjemnemu dogodku v bližnjem vesolju, poroča Science Alert. Vesoljski teleskop Hubble je v sistemu okoli zvezde Fomalhaut, oddaljene približno 25 svetlobnih let, zaznal nov oblak prahu, ki je po vseh znakih posledica silovitega trka dveh velikih asteroidov. Gre šele za drugi takšen dogodek, opažen zunaj našega Osončja.
Mladi zvezdni sistem, poln kozmičnega dogajanja
Fomalhaut je razmeroma mlada zvezda – stara je približno 440 milijonov let – in jo še vedno obdaja obsežen disk ostankov, ki je značilen za zgodnje faze nastajanja planetov. Zaradi svoje bližine in jasne strukture je ta sistem že dolgo idealen laboratorij za raziskovanje rojstva planetarnih teles.
Prav v tem disku je Hubble zaznal nenaden pojav svetle točke, ki je na prejšnjih posnetkih ni bilo. Analiza je pokazala, da gre za oblak prahu, ki je nastal po trku dveh teles s premerom okoli 60 kilometrov – velikosti manjših asteroidov.
Astronom Paul Kalas je ob tem dejal, da je to prvič, da je videl, kako se v eksoplanetarnem sistemu "iz nič" pojavi nova svetlobna točka, kar potrjuje, da gre za svež trk dveh masivnih objektov.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Skrivnost Dagona: izginuli "planet", ki to sploh ni bil
Fomalhaut je astronomom znan že iz preteklosti. Leta 2004 so v njegovi orbiti opazili svetel objekt, ki so ga sprva razglasili za planet in ga poimenovali Fomalhaut b oziroma Dagon. A ko je objekt do leta 2014 popolnoma izginil, je postalo jasno, da ni šlo za planet, temveč za razpadajoč oblak prahu, nastal po trku dveh teles.
Najnovejši Hublov posnetek iz leta 2023 je razkril nov svetlobni madež, ki je presenetljivo podoben nekdanjemu Dagonu. A primerjava je pokazala, da gre za povsem drug objekt, ki so ga raziskovalci poimenovali Fomalhaut cs2 (circumstellar source 2).
Dva trka v 20 letih – veliko pogosteje, kot so pričakovali
Astronomi so dolgo domnevali, da se v takšnih diskih trki večjih teles zgodijo izjemno redko – morda enkrat na 100.000 let. A zdaj so v istem sistemu opazili dva trka v manj kot dveh desetletjih, kar nakazuje, da je Fomalhautov disk veliko bolj dinamičen, kot so mislili.
Mark Wyatt z Univerze v Cambridgeu pojasnjuje, da so takšni dogodki izjemno dragoceni, saj omogočajo oceno velikosti in števila teles v disku. Po trenutnih ocenah naj bi okoli Fomalhauta krožilo kar 300 milijonov planetezimalov – gradnikov prihodnjih planetov.
Namigi o nastajanju novih planetov
Opazovanja so pokazala tudi koncentrične vrzeli v disku, kar pogosto nakazuje prisotnost nastajajočih planetov, ki s svojo gravitacijo "čistijo" svojo orbito. Čeprav planetov še niso neposredno zaznali, so znaki zelo obetavni.
Tudi teleskop JWST je leta 2023 zaznal velik vozel prahu v istem delu diska, kar bi lahko bil še en trk – čeprav to še ni potrjeno.
Kaj sledi?
Raziskovalci bodo v prihodnjih letih nadaljevali opazovanja s teleskopoma Hubble in JWST, da bi spremljali, kako se bo oblak cs2 razvijal. Pričakujejo, da se bo njegova oblika postopoma spreminjala – morda bo postal bolj raztegnjen ali kometom podoben, ko bo zvezdna svetloba potiskala prah navzven.
Vir: Science Alert
