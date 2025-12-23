Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini

Astronomi so bili znova priča izjemnemu dogodku v bližnjem vesolju, poroča Science Alert. Vesoljski teleskop Hubble je v sistemu okoli zvezde Fomalhaut, oddaljene približno 25 svetlobnih let, zaznal nov oblak prahu, ki je po vseh znakih posledica silovitega trka dveh velikih asteroidov. Gre šele za drugi takšen dogodek, opažen zunaj našega Osončja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mladi zvezdni sistem, poln kozmičnega dogajanja

Fomalhaut je razmeroma mlada zvezda – stara je približno 440 milijonov let – in jo še vedno obdaja obsežen disk ostankov, ki je značilen za zgodnje faze nastajanja planetov. Zaradi svoje bližine in jasne strukture je ta sistem že dolgo idealen laboratorij za raziskovanje rojstva planetarnih teles. Prav v tem disku je Hubble zaznal nenaden pojav svetle točke, ki je na prejšnjih posnetkih ni bilo. Analiza je pokazala, da gre za oblak prahu, ki je nastal po trku dveh teles s premerom okoli 60 kilometrov – velikosti manjših asteroidov. Astronom Paul Kalas je ob tem dejal, da je to prvič, da je videl, kako se v eksoplanetarnem sistemu "iz nič" pojavi nova svetlobna točka, kar potrjuje, da gre za svež trk dveh masivnih objektov.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 2 Fomalhaut



Skrivnost Dagona: izginuli "planet", ki to sploh ni bil

Fomalhaut je astronomom znan že iz preteklosti. Leta 2004 so v njegovi orbiti opazili svetel objekt, ki so ga sprva razglasili za planet in ga poimenovali Fomalhaut b oziroma Dagon. A ko je objekt do leta 2014 popolnoma izginil, je postalo jasno, da ni šlo za planet, temveč za razpadajoč oblak prahu, nastal po trku dveh teles. Najnovejši Hublov posnetek iz leta 2023 je razkril nov svetlobni madež, ki je presenetljivo podoben nekdanjemu Dagonu. A primerjava je pokazala, da gre za povsem drug objekt, ki so ga raziskovalci poimenovali Fomalhaut cs2 (circumstellar source 2).

icon-expand Fomalhaut FOTO: Profimedia

Dva trka v 20 letih – veliko pogosteje, kot so pričakovali

Astronomi so dolgo domnevali, da se v takšnih diskih trki večjih teles zgodijo izjemno redko – morda enkrat na 100.000 let. A zdaj so v istem sistemu opazili dva trka v manj kot dveh desetletjih, kar nakazuje, da je Fomalhautov disk veliko bolj dinamičen, kot so mislili. Mark Wyatt z Univerze v Cambridgeu pojasnjuje, da so takšni dogodki izjemno dragoceni, saj omogočajo oceno velikosti in števila teles v disku. Po trenutnih ocenah naj bi okoli Fomalhauta krožilo kar 300 milijonov planetezimalov – gradnikov prihodnjih planetov.

Preberi še Neverjetno: To je NASA odkrila v asteroidu Bennu

Namigi o nastajanju novih planetov

Opazovanja so pokazala tudi koncentrične vrzeli v disku, kar pogosto nakazuje prisotnost nastajajočih planetov, ki s svojo gravitacijo "čistijo" svojo orbito. Čeprav planetov še niso neposredno zaznali, so znaki zelo obetavni. Tudi teleskop JWST je leta 2023 zaznal velik vozel prahu v istem delu diska, kar bi lahko bil še en trk – čeprav to še ni potrjeno.

Preberi še Tako teleskop James Webb odkriva nove eksoplanete

Kaj sledi?

Raziskovalci bodo v prihodnjih letih nadaljevali opazovanja s teleskopoma Hubble in JWST, da bi spremljali, kako se bo oblak cs2 razvijal. Pričakujejo, da se bo njegova oblika postopoma spreminjala – morda bo postal bolj raztegnjen ali kometom podoben, ko bo zvezdna svetloba potiskala prah navzven.

Preberi še Najstarejša opažena supernova, ki je izbruhnila v kozmični zori

Preberi še Neverjetno! Odkrili so najbolj oddaljeno galaksijo do zdaj

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.