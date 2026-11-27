SpaceX načrtuje milijon satelitov za obdelavo podatkov

Ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) je 25. novembra 2026 podjetju SpaceX odobrila vzpostavitev satelitskega omrežja Starmind, ki bi lahko obsegalo do milijon satelitov. Ti naj bi delovali kot podatkovni centri v Zemljini orbiti in omogočali obdelavo velikih količin podatkov neposredno v vesolju. Ideja je povezana predvsem z vse večjimi potrebami po računski moči, ki jo zahtevajo umetna inteligenca in druge zahtevne digitalne storitve. Namesto da bi se podatki obdelovali izključno v velikih podatkovnih centrih na Zemlji, bi del računalniške infrastrukture preselili v vesolje. SpaceX pri tem računa tudi na skoraj neprekinjeno dostopnost sončne energije, kar bi lahko zmanjšalo stroške napajanja takšnih sistemov. Kot poroča Reuters, pa bo uresničitev načrta zahtevala izjemno obsežno izgradnjo nove vesoljske infrastrukture.

icon-expand Evropski astronomi opozarjajo na posledice za nočno nebo. FOTO: Profimedia

Evropski astronomi opozarjajo na posledice za nočno nebo

Na odločitev ameriških oblasti se je odzvala Evropska organizacija za astronomske raziskave na južni polobli (ESO). Njeni predstavniki opozarjajo, da bi milijon dodatnih satelitov lahko bistveno otežil opazovanje vesolja. Težava je predvsem v svetlobnih sledovih, ki jih sateliti puščajo na astronomskih posnetkih. Ko satelit potuje čez vidno polje teleskopa, se lahko na fotografiji pojavi svetla črta, ki prekrije ali moti opazovanje oddaljenih nebesnih teles. To je posebej problematično pri raziskovanju zelo šibkih in oddaljenih objektov, kot so galaksije, planeti zunaj našega Osončja in asteroidi, ki bi lahko nekoč predstavljali nevarnost za Zemljo. ESO opozarja, da posamezna podjetja sicer že poskušajo zmanjšati svetlost svojih satelitov, vendar pri tako velikem številu naprav posamezni ukrepi ne bodo zadostovali. Skupni vpliv na astronomska opazovanja bi bil lahko precej večji.

Težava niso samo svetlobne sledi

Astronomi opozarjajo, da bi lahko množica novih satelitov povzročila še več težav. Med njimi je radijsko sevanje, ki bi lahko motilo radijske teleskope. Ti namreč vesolje raziskujejo s pomočjo radijskih valov, zato so še posebej občutljivi na motnje, ki jih povzročajo umetni viri. Dodatno skrb predstavljata onesnaževanje ozračja zaradi številnih izstrelitev in vračanja satelitov v atmosfero ter vse večja gneča v nizki Zemljini orbiti. Večje število objektov pomeni tudi več možnosti za trčenja, ki bi lahko povzročila verižne nesreče in dodatne vesoljske odpadke. Na te nevarnosti opozarja tudi Ameriško astronomsko društvo, ki poudarja, da bi lahko tako obsežno satelitsko omrežje vplivalo na optična in radijska astronomska opazovanja.

Prvi satelit do leta 2033, milijon do leta 2040

Odobritev ameriške komisije še ne pomeni, da bo SpaceX milijon satelitov v orbito poslal v kratkem času. Projekt ima več časovnih mejnikov. Po uradni odločbi FCC mora podjetje prvi satelit namestiti in začeti uporabljati najpozneje do 25. novembra 2033. Do novembra 2035 mora biti v orbiti desetina predvidenega števila satelitov, do novembra 2038 polovica, celotno omrežje pa naj bi bilo vzpostavljeno do novembra 2040. To je izjemno ambiciozen načrt, katerega dejanska izvedba bo odvisna od tehnoloških, finančnih in drugih izzivov.

Kdo bo odločal o prihodnosti nočnega neba?