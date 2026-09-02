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Vesolje

Zemlja postaja temnejša: Kaj to pomeni?

Moškisvet.com
02. 09. 2026 11.29
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Znanstveniki menijo, da je razlika posledica sprememb v vodni pari in oblakih v ozračju, pa tudi sprememb v odbojnosti površin na Zemljinem površju.

"Zemlja v zadnjih 25 letih postaja temnejša," je ugotovila raziskovalna skupina v svojem znanstvenem članku, objavljenem v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences. Znanstveniki pojasnjujejo, da se je med letoma 2001 in 2024 od Zemljinega površja odbijalo manj sončne svetlobe kot prej.

"Temnjenje Zemlje" je bolj izrazito na severni kot na južni polobli planeta, znanstveniki pa so to odkrili po analizi podatkov, zbranih s sateliti.

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Kot poudarjajo, južna polobla na splošno pridobiva sevalno energijo na vrhu ozračja, medtem ko na severni polobli prihaja do izgube te energije.

Prejšnje študije so nakazovale, da to neravnovesje kompenzirajo atmosferske in oceanske cirkulacije, ki prenašajo energijo. Toda ta najnovejša študija kaže, da te cirkulacije v zadnjih dveh desetletjih niso mogle v celoti nadomestiti razlik.

Kot navajajo v svojem članku, je bilo odstopanje zabeleženo pri 0,34 vata na kvadratni meter na desetletje. V kontekstu povprečnega sončnega sevanja od 240 do 243 vatov to odstopanje ni veliko, vendar je vrednost še vedno statistično pomembna.

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Znanstveniki menijo, da je razlika posledica sprememb v vodni pari in oblakih v ozračju, pa tudi sprememb v odbojnosti površin na zemeljski površini. Pojasnjujejo, da led in sneg odbijata več sončnega sevanja kot kamnine ali voda. Zato dodajajo, da je zmanjšanje morskega ledu in snežne odeje na severni polobli prispevalo k "zatemnitvi".

Poleg tega so ključno vlogo igrali drobni suspendirani delci, ki delujejo kot kondenzacijska jedra za nastanek oblakov, kar posledično spodbuja odboj sončnega sevanja.

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Na severni polobli se je onesnaženje z drobnimi delci znatno zmanjšalo, medtem ko je bila na južni polobli zaradi požarov v Avstraliji in izbruha vulkana Hunga Tonga v ozračje sproščena večja količina teh delcev.

Znanstveniki poudarjajo, da je ključnega pomena razumeti, kako nastane razlika v odbojnosti med južno in severno poloblo, saj bi to lahko vodilo do izboljšanih podnebnih modelov in omogočilo vpogled v prihodnjo pot podnebnih sprememb na Zemlji.

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Vir: Phys.org

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KOMENTARJI (2)

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Tomaž Hacin 07. 10. 2025 20.43
0 0
Šparajo na elektriki
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BitterTruth 07. 10. 2025 16.09
0 1
O ne... temnejsa???? Hitro nov davek nabijte da bo bolje!
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