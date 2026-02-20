Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove

Ko se zvezde starajo, se širijo – in to je slaba novica za planete, ki krožijo v njihovi neposredni bližini, opozarjajo na Science Alert. Najnovejša študija, objavljena v reviji Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, je pokazala, da so planeti z zelo kratkimi orbitalnimi obdobji (12 dni ali manj) najbolj izpostavljeni tveganju, da jih njihove zvezde dobesedno pogoltnejo. Glavni avtor raziskave, Edward Brant z University College London in Univerze v Warwicku, je poudaril: "To je močan dokaz, da lahko zvezde, ko se razvijajo iz svojega glavnega zaporedja, hitro povzročijo, da se planeti spiralno zvijejo vanje in jih uničijo."

Analiza več kot 400.000 zvezd

Raziskovalci so pregledali vzorec več kot 400.000 zvezd in s pomočjo podatkov satelita TESS identificirali 130 planetov v njihovi bližini, med katerimi je bilo 33 novih kandidatov. Rezultati so pokazali, da se plinski velikani okoli starejših zvezd pojavljajo bistveno redkeje: pri zvezdah v zgodnji fazi po glavnem zaporedju je stopnja pojavnosti približno 0,35 %, pri najstarejših zvezdah v fazi rdečega velikana pa le še 0,11 %. To pomeni, da proces staranja zvezd dejansko "ubija" planete.

Plimske sile

Podatki kažejo, da krajši kot je orbitalni čas planeta, večja je verjetnost njegovega uničenja. Plimske sile med zvezdo in planetom povzročijo, da se orbita počasi zmanjšuje, dokler planet ne pade spiralno v zvezdo. V nekaterih primerih pa lahko plimske sile celo raztrgajo plinske velikane – kar pomeni enako dramatičen konec.

Kaj to pomeni za Zemljo?

Naše Sonce bo v fazo po glavnem zaporedju vstopilo čez približno 5 milijard let. Čeprav sta Merkur in Venera skoraj zagotovo obsojena na uničenje, so obeti za Zemljo nekoliko boljši. Soavtor študije Vincent Van Eylen z University College London je pojasnil: "Zemlja bi lahko preživela sončevo fazo rdečega velikana (Rdeči velikan je zvezda, ki je prišla do konca glavnega zaporedja). Toda življenje na Zemlji verjetno ne bi."

Pogled v prihodnost

Raziskovalna ekipa upa, da bo prihodnja misija PLATO, ki naj bi jo izstrelili leta 2026, omogočila še natančnejše preučevanje planetov okoli starajočih se zvezd. Njene zmogljivosti bodo razširile razumevanje, kako evolucija zvezd vpliva na usodo planetov – in posredno tudi na prihodnost našega Osončja.

