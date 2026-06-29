Zakaj črna luknja na fotografijah ni nikoli ostra?

Predstavljaj si, da gledaš skozi okno, po katerem neprestano polzi voda. Tako nekako deluje medzvezdni prostor, le da namesto vode svetlobo ukrivljajo vrtinci ioniziranega plina, ki jih do zdaj nismo znali neposredno izmeriti. Ekipa Alexandra Plavina s Centra za astrofiziko Harvard & Smithsonian je maja 2026 objavila prvi neposredni posnetek te turbulence in s tem tudi razložila, zakaj bo vsaka fotografija črne luknje še nekaj časa spominjala na impresionistično interpretacijo.

Packe, ki ne bi smele obstajati

Zgodba se začne pri kvazarju TXS 2005+403 v ozvezdju Laboda, oddaljenem 10 milijard svetlobnih let. Plavinova ekipa je skoraj desetletje arhivskih podatkov (2010–2019) z mreže desetih radijskih teleskopov, razpršenih po ZDA, prečesala na frekvencah med 1 in 5 GHz.

icon-expand Nova fotografija črne luknje FOTO: AP

Pričakovali so nekaj dolgočasnega, gladek, zamegljen madež. Svetloba po desetih milijardah let potovanja pač izgubi ostrino. Pa je ni izgubila. Kar so dobili, so bile vztrajne, packaste podstrukture, kot bi nekdo po sliki packal s prstom, pa ne naključno, ampak vedno na istih mestih. Edina razlaga: sipanje radijske svetlobe na turbulentnem plinu v naši lastni galaksiji. Večina tega, kar vidimo, je posledica turbulence, ne dejanskega kvazarja.

Ko cela galaksija mežika

Vroč zrak nad asfaltom popači sliko za njim. Enako počne medzvezdni medij z radijsko svetlobo, le da tega ne počne cestni vročinski žep, ampak oblak ioniziranih elektronov, velik kot celotno Osončje. Ta turbulenca ni nekje daleč stran, je povsod med nami in vsako točko, ki jo gledamo, in se ves čas premika. Najbolj zgovoren podatek je morda to, da najbolj oddaljeni pari teleskopov kvazarja sploh ne bi smeli zaznati, saj bi morala biti svetloba po standardnih modelih preveč razpršena. Pa so ga, in to natanko tako, kot napoveduje teorija turbulence. Modeli so zadeli v polno.

Zakaj je črna luknja packasta

Tu pridemo do Sagittariusa A*, črne luknje v srcu Rimske ceste, ki jo fotografiramo z Event Horizon Teleskopom. Ista turbulenca, ki packa oddaljeni kvazar, packa tudi njo. Raziskava odpira upanje, da bomo končno dobili ostro sliko črne luknje. Če astronomi zdaj natančno razumejo, kako turbulenca ukrivlja radijsko svetlobo pri različnih frekvencah in v različnih trenutkih, lahko ta popačenja preprosto odštejejo od posnetka. Pomen sega dlje od ostrejše fotografije. Če razumemo, kako energija potuje skozi ta turbulentni medij, razumemo tudi, kako se plin obnaša, tik preden se sesede v nove zvezde.

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Ko šum postane vremenska napoved

Sledilna kampanja z VLBA teče skozi vse leto 2026. Astronomi zdaj sistematično merijo lastnosti te turbulentne zavese, ki nam jo Rimska cesta ves čas vleče čez oči. Zgodba je zanimiva ravno zato, ker razgali naše nerazumevanje. Desetletje smo mislili, da gledamo šum, motnjo, napako v podatkih. Izkazalo se je, da je bil ta šum podpis nečesa resničnega, nevidne galaktične vremenske slike, ki se vrtinči med nami in vsem, kar poskušamo videti.

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