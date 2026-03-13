Ta zvezda je starejša od vesolja

Naša HD 140283 , ki so jo astronomi poimenovali "Metuzalem" (po biblijskem liku, ki je menda živel 969 let), je v ozvezdju Tehtnice in jo, če imaš le dober daljnogled, vidiš tudi s prostim očesom. Zvezda kot zvezda, bi rekli tisti, ki jih vesolje ne zanima preveč. Poznavalcem se zdi impresivna, ker predstavlja eno tistih redkih zvezd, ki so nastale takoj po Velikem poku. Govorimo o drugi generaciji, torej je sestavljena skoraj izključno iz vodika in helija, iz česar je bilo sestavljeno zgodnje vesolje.

Starost zvezd se običajno določa s preučevanjem vsebnosti "kovin" (v astrofiziki so to vsi elementi, težji od helija). Logika je preprosta: manj kovin pomeni starejšo zvezdo, saj je nastala, preden so supernove sploh uspele ustvariti in raztresti te težke elemente po vesolju. Po izračunih prvih modelov je Metuzalem starejši od vesolja, kar nima nobenega smisla.

Težava je bila matematična. Zgodnji modeli niso dovolj natančno upoštevali, kako ta praktično popolna odsotnost težjih elementov vpliva na jedrske reakcije v zvezdi in njeno svetilnost. Posledično so modeli pretiravali z ocenami starosti.

Ne bomo dolgočasili s podrobnostmi; raziskovalci so stvari popravili, naredili boljši model in ugotovili, da je zvezda stara nekje med 12 in 14 milijard let. Če upoštevamo mersko napako, lahko rečemo, da "vse štima". Astronomi so priznali napako in paradoksa ni več.