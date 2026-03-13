Moskisvet.com
zvezda
Vesolje

Ta zvezda je starejša od vesolja

Oskar Mastnak Sokolov
13. 03. 2026 04.00
0

Sliši se kot klasičen "clickbait" naslov iz poceni astronomskega bloga. Pa ni (povsem). V naši bližini, samo 190 svetlobnih let stran, sije zvezda HD 140283, bolj znana kot Metuzalem. Njena posebnost je, da so ji izmerili starost 14,5 milijarde let. Vesolje pa, po vseh naših izračunih, šteje borih 13,8 milijarde. Kako je to mogoče? Je HD 140283 obstajala, preden je obstajal čas?

Zvezda, ki je preživela vse

Naša HD 140283, ki so jo astronomi poimenovali "Metuzalem" (po biblijskem liku, ki je menda živel 969 let), je v ozvezdju Tehtnice in jo, če imaš le dober daljnogled, vidiš tudi s prostim očesom. Zvezda kot zvezda, bi rekli tisti, ki jih vesolje ne zanima preveč. Poznavalcem se zdi impresivna, ker predstavlja eno tistih redkih zvezd, ki so nastale takoj po Velikem poku. Govorimo o drugi generaciji, torej je sestavljena skoraj izključno iz vodika in helija, iz česar je bilo sestavljeno zgodnje vesolje.

Starost zvezd se običajno določa s preučevanjem vsebnosti "kovin".
FOTO: Shutterstock

Je možno, da je tako stara?

Starost zvezd se običajno določa s preučevanjem vsebnosti "kovin" (v astrofiziki so to vsi elementi, težji od helija). Logika je preprosta: manj kovin pomeni starejšo zvezdo, saj je nastala, preden so supernove sploh uspele ustvariti in raztresti te težke elemente po vesolju. Po izračunih prvih modelov je Metuzalem starejši od vesolja, kar nima nobenega smisla.

Težava je bila matematična. Zgodnji modeli niso dovolj natančno upoštevali, kako ta praktično popolna odsotnost težjih elementov vpliva na jedrske reakcije v zvezdi in njeno svetilnost. Posledično so modeli pretiravali z ocenami starosti.

Ne bomo dolgočasili s podrobnostmi; raziskovalci so stvari popravili, naredili boljši model in ugotovili, da je zvezda stara nekje med 12 in 14 milijard let. Če upoštevamo mersko napako, lahko rečemo, da "vse štima". Astronomi so priznali napako in paradoksa ni več.

Motiti se je človeško

Na koncu zvezda Metuzalem ne krši zakonov fizike. Razkrije pa omejitve našega razumevanja in naših modelov, s katerimi poskušamo razumeti vesolje. Bolj kot za vesoljsko senzacijo gre za lekcijo o skromnosti. Dobra znanost se popravi, ko se pojavijo nova dejstva. Če bi vsaj ljudje imeli enako sposobnost!

