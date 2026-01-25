Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Suni Williams
Vesolje

V vesolju je preživela 608 dni

E.R.
25. 01. 2026 03.58
1

Ameriška astronavtka Sunee Williams, ki je v vesolju preživela rekordnih 608 dni in opravila devet vesoljskih sprehodov, se po dolgi karieri pri Nasi poslavlja.

Ameriška astronavtka Suni Williams, ki je zaradi okvare vesoljskega plovila skoraj devet mesecev ostala na Mednarodni vesoljski postaji, se je po več kot četrt stoletja službovanja pri Nasi uradno upokojila, poroča Science Alert. Vesoljska agencija je novico potrdila v torek in poudarila, da je Williamsova za seboj pustila izjemno zapuščino.

Suni Williams
Suni Williams FOTO: Profimedia

Zadnja misija, ki se je nepričakovano podaljšala

Williamsova je 27. decembra zaključila svojo kariero, njena zadnja misija pa je bila hkrati ena najbolj zahtevnih. Skupaj z astronavtom Barryjem "Butchom" Wilmorom je junija 2024 odpotovala na osem dni dolgo preizkusno misijo Boeingove kapsule Starliner. Namesto hitre vrnitve na Zemljo sta se znašla v situaciji, ki je nihče ni predvidel.

Med poletom proti ISS je Starliner doživel resne težave s pogonom, zaradi česar je bila kapsula razglašena za neprimerno za povratek. Astronavta sta tako ostala na postaji več mesecev, dokler NASA ni sprejela odločitve, da ju bo domov pripeljalo podjetje SpaceX.

Kljub zapletom je Williamsova ostala optimistična. V izjavi ob upokojitvi je zapisala:

"Vsak, ki me pozna, ve, da je vesolje moj najljubši kraj."

Dodala je, da je bilo delo pri Nasi zanjo "neverjetna čast".

Suni Williams
Suni Williams FOTO: Profimedia

Vrnitev na Zemljo in konec ene dobe

Williamsova in Wilmore sta se marca 2025 s plovilom SpaceX varno vrnila na Zemljo. Wilmore je svojo upokojitev napovedal nekaj mesecev pozneje, Williamsova pa je zdaj uradno zaključila svojo dolgo in izjemno kariero.

Administrator Nase Jared Isaacman je ob tem poudaril njen zgodovinski pomen:

"Suni Williams je bila pionirka v vesoljskih poletih s posadko. Njeno vodstvo je oblikovalo prihodnost raziskovanja in odprlo vrata komercialnim misijam v nizko Zemljino orbito."

Suni Williams
Suni Williams FOTO: Profimedia

 

Rekordi, ki jih je pustila za seboj

Williamsova je v vesolju preživela kar 608 dni, kar jo uvršča na drugo mesto med astronavtkami z največ preživetega časa v orbiti. Zaradi dolgotrajnega bivanja na ISS med misijo Starliner se je zapisala tudi med Američane z najdaljšimi posameznimi vesoljskimi poleti.

Poleg tega je opravila devet vesoljskih sprehodov v skupnem trajanju 62 ur. S tem drži rekord za največ časa vesoljskih sprehodov med ženskami in četrto mesto na svetovni lestvici vseh astronavtov.

Suni Williams
Suni Williams FOTO: Profimedia

Zapuščina astronavtke, ki je premikala meje

Suni Williams je v svoji karieri dokazala izjemno vztrajnost, strokovnost in pogum. Njena zadnja misija, ki se je iz rutinskega testa spremenila v skoraj leto dni dolgo preizkušnjo, je še dodatno potrdila njen status ene najvplivnejših osebnosti v zgodovini ameriškega vesoljskega programa.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Science Alert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Sunee Williams vesolje NASA Mednarodna vesoljska postaja rekordi v vesolju
Vesolje

Mars je bil nekoč modri planet

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ol77 25. 01. 2026 08.18
1 0
dej nehite nabijat te vesolske laži že enkrat..šla sta za 8 dni v vesolje🤣🤣🤣a kr tko mal za foro so setavl raketo par miljonou vredno da sta šla gor 😂😂😂..še sreča da sta vzela božičkovo kapo sabo k da sta vedla da bosta ostala gor en let🤣🤣🤣bože kok morš bit zaplankan da vrjameš v te pravljice😂😂😂
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1470