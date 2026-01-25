V vesolju je preživela 608 dni

Ameriška astronavtka Suni Williams, ki je zaradi okvare vesoljskega plovila skoraj devet mesecev ostala na Mednarodni vesoljski postaji, se je po več kot četrt stoletja službovanja pri Nasi uradno upokojila, poroča Science Alert. Vesoljska agencija je novico potrdila v torek in poudarila, da je Williamsova za seboj pustila izjemno zapuščino.
Zadnja misija, ki se je nepričakovano podaljšala
Williamsova je 27. decembra zaključila svojo kariero, njena zadnja misija pa je bila hkrati ena najbolj zahtevnih. Skupaj z astronavtom Barryjem "Butchom" Wilmorom je junija 2024 odpotovala na osem dni dolgo preizkusno misijo Boeingove kapsule Starliner. Namesto hitre vrnitve na Zemljo sta se znašla v situaciji, ki je nihče ni predvidel.
Med poletom proti ISS je Starliner doživel resne težave s pogonom, zaradi česar je bila kapsula razglašena za neprimerno za povratek. Astronavta sta tako ostala na postaji več mesecev, dokler NASA ni sprejela odločitve, da ju bo domov pripeljalo podjetje SpaceX.
Kljub zapletom je Williamsova ostala optimistična. V izjavi ob upokojitvi je zapisala:
"Vsak, ki me pozna, ve, da je vesolje moj najljubši kraj."
Dodala je, da je bilo delo pri Nasi zanjo "neverjetna čast".
Vrnitev na Zemljo in konec ene dobe
Williamsova in Wilmore sta se marca 2025 s plovilom SpaceX varno vrnila na Zemljo. Wilmore je svojo upokojitev napovedal nekaj mesecev pozneje, Williamsova pa je zdaj uradno zaključila svojo dolgo in izjemno kariero.
Administrator Nase Jared Isaacman je ob tem poudaril njen zgodovinski pomen:
"Suni Williams je bila pionirka v vesoljskih poletih s posadko. Njeno vodstvo je oblikovalo prihodnost raziskovanja in odprlo vrata komercialnim misijam v nizko Zemljino orbito."
Rekordi, ki jih je pustila za seboj
Williamsova je v vesolju preživela kar 608 dni, kar jo uvršča na drugo mesto med astronavtkami z največ preživetega časa v orbiti. Zaradi dolgotrajnega bivanja na ISS med misijo Starliner se je zapisala tudi med Američane z najdaljšimi posameznimi vesoljskimi poleti.
Poleg tega je opravila devet vesoljskih sprehodov v skupnem trajanju 62 ur. S tem drži rekord za največ časa vesoljskih sprehodov med ženskami in četrto mesto na svetovni lestvici vseh astronavtov.
Zapuščina astronavtke, ki je premikala meje
Suni Williams je v svoji karieri dokazala izjemno vztrajnost, strokovnost in pogum. Njena zadnja misija, ki se je iz rutinskega testa spremenila v skoraj leto dni dolgo preizkušnjo, je še dodatno potrdila njen status ene najvplivnejših osebnosti v zgodovini ameriškega vesoljskega programa.
Vir: Science Alert
