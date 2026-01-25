V vesolju je preživela 608 dni

Ameriška astronavtka Suni Williams , ki je zaradi okvare vesoljskega plovila skoraj devet mesecev ostala na Mednarodni vesoljski postaji, se je po več kot četrt stoletja službovanja pri Nasi uradno upokojila, poroča Science Alert. Vesoljska agencija je novico potrdila v torek in poudarila, da je Williamsova za seboj pustila izjemno zapuščino.

Williamsova je 27. decembra zaključila svojo kariero, njena zadnja misija pa je bila hkrati ena najbolj zahtevnih. Skupaj z astronavtom Barryjem "Butchom" Wilmorom je junija 2024 odpotovala na osem dni dolgo preizkusno misijo Boeingove kapsule Starliner. Namesto hitre vrnitve na Zemljo sta se znašla v situaciji, ki je nihče ni predvidel.

Med poletom proti ISS je Starliner doživel resne težave s pogonom, zaradi česar je bila kapsula razglašena za neprimerno za povratek. Astronavta sta tako ostala na postaji več mesecev, dokler NASA ni sprejela odločitve, da ju bo domov pripeljalo podjetje SpaceX.

Kljub zapletom je Williamsova ostala optimistična. V izjavi ob upokojitvi je zapisala:

"Vsak, ki me pozna, ve, da je vesolje moj najljubši kraj."

Dodala je, da je bilo delo pri Nasi zanjo "neverjetna čast".