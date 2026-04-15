Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd

Svetlobno leto je razdalja, ki jo svetloba prepotuje v enem letu. Če jo pomnožimo z 13,8 milijardami, dobimo širino vesolja. Sliši se logično, pa ni. Radij vidnega vesolja je v resnici 46 milijard svetlobnih let, premer pa 92 milijard. Ne gre za napako v računici, ampak posledico dejstva, da se vesolje širi na način, ki se intuitivno zdi nemogoč.

Ko pogledamo v oddaljeno vesolje, pravzaprav gledamo v preteklost. Svetloba potuje s svetlobno hitrostjo, ki je izredno hitra, a hkrati daleč od teleportacije. Ko pogledamo Sonce, ga vidimo takšnega, kot je bilo pred osmimi minutami. Planete, zvezde in galaksije, ki so bolj oddaljeni, zaznamo še z večjim zamikom. Bolj ko je nekaj oddaljeno, globlje v preteklost gledamo.

Najbolj oddaljena in najstarejša fotografija" vesolja, ki jo imamo, je kozmično mikrovalovno sevanje, svetloba od skoraj takoj po velikem poku, stara 13,7 milijarde let, ki prihaja iz vseh smeri. Intuitivno logičen, a napačen izračun bi bil: če je ta svetloba potovala 13,7 milijarde let, je vidno vesolje "krogla", ki ima premer slabih 14 milijard svetlobnih let. Pa ni.

Izračun je napačen, ker ne upošteva, da se širi sam prostor. Vesolje se ne širi, prostor sam se razteguje, podobno kot bi se napihoval balon. Ko je svetloba kozmičnega sevanja krenila na pot, je bila oddaljena "le" 42 milijonov svetlobnih let. A ker se je prostor ves čas širil, je za pot do nas potrebovala 13,7 milijarde let. Danes je točka, od koder je bila oddana, že 46 milijard svetlobnih let stran. Od začetka potovanja se je izvor več kot tisočkrat odmaknil od našega planeta. Svetloba se ni "upočasnila", samo prostor "pod" njo se je raztegnil.