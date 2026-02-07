Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico

Kaj je Kardaševa lestvica? Kardaševa lestvica ima tri glavne stopnje, ki temeljijo na količini energije, ki jo je civilizacija sposobna izkoristiti iz naravnih virov.

- Tip I je planetarna civilizacija. Kdor doseže to stopnjo, zna izkoristiti vso energijo, ki je na voljo na domačem planetu. To vključuje tako solarno energijo kot vse ostale obnovljive vire; geotermalna vročina, veter, oceani, potresi in ostali viri, ki so na voljo na planetu.

- Tip II je zvezdna civilizacija. Ta je sposobna zajeti in uporabiti celotno energijo lastnega sonca. To zahteva gradnjo ogromne infrastrukture, sfere, ki se razteza okoli glavne zvezde in zbira celotno njeno svetlobo in toploto. Ja, še zelo daleč od tega smo.

- Tip III je galaktična civilizacija. Ta ni omejena le na lastno osončje, ampak lahko zbira in uporablja energijo celotne galaksije, vključno z vsemi milijardami zvezd. To zahteva tehnologijo, ki je tako zahtevna, da si jo je pri naši trenutni oceni težko sploh predstavljati.