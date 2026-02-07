Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico

Kaj je Kardaševa lestvica? Kardaševa lestvica ima tri glavne stopnje, ki temeljijo na količini energije, ki jo je civilizacija sposobna izkoristiti iz naravnih virov.
- Tip I je planetarna civilizacija. Kdor doseže to stopnjo, zna izkoristiti vso energijo, ki je na voljo na domačem planetu. To vključuje tako solarno energijo kot vse ostale obnovljive vire; geotermalna vročina, veter, oceani, potresi in ostali viri, ki so na voljo na planetu.
- Tip II je zvezdna civilizacija. Ta je sposobna zajeti in uporabiti celotno energijo lastnega sonca. To zahteva gradnjo ogromne infrastrukture, sfere, ki se razteza okoli glavne zvezde in zbira celotno njeno svetlobo in toploto. Ja, še zelo daleč od tega smo.
- Tip III je galaktična civilizacija. Ta ni omejena le na lastno osončje, ampak lahko zbira in uporablja energijo celotne galaksije, vključno z vsemi milijardami zvezd. To zahteva tehnologijo, ki je tako zahtevna, da si jo je pri naši trenutni oceni težko sploh predstavljati.
Kje smo ta trenutek?
Zemlja se trenutno nahaja okoli ocene 0,73. Nismo dosegli niti prve, najenostavnejše stopnje. Pri naših trenutnih zmožnostih znamo izkoristiti le zelo majhen delček obnovljive energije, ki nam jo ponuja planet. Tip I bomo dosegli čez več sto let; znanstveniki ocenjujejo, da nekje do leta 2400, če predpostavljamo, da bo naša poraba energije še vedno hitro naraščala. Do ostalih tipov so torej še (vsaj) tisočletja.
Galaktično ni dovolj
Izvirna Kardaševa lestvica se zaključi s tipom III, kasneje pa so drugi znanstveniki predlagali še tip IV (zbiranje in uporaba energije celotnega vesolja) in tip V (več vesolj). Z vsakim nadaljnjim tipom se bolj približujemo znanstveni fantastiki, vsaj z naše trenutne, celostno gledano zelo primitivne perspektive.
Nam bo kadarkoli uspelo?
Če bi katerakoli civilizacija dosegla visok tip, bi njen obstoj verjetno lahko zaznali. Sfera, zgrajena okoli zvezde, bi bila na primer vidna iz vesolja (pa gre "šele" za tip II!). Kljub temu z našo tehnologijo takšnega tehnološkega podpisa druge napredne civilizacije nismo našli. Obstaja mračna teorija o Velikem filtru, nekakšni univerzalni oviri, ki civilizacijam preprečuje, da bi dosegle višje stopnje. Če je vesolje tako staro in tako ogromno, kje so vsi? Ideja, da smo mi najbolj razvita civilizacija z našo oceno 0,73, deluje kar nekoliko smešno. Je vse ostale "tekmece" pokopala jedrska vojna, umetna
inteligenca ali pandemija? Mnogi so prepričani, da civilizacije niti prehoda na Tip I pač ne prenesejo. Morda pa se vse ostale civilizacije sprašujejo enako kot mi in se, ker ni dokaza, da je komurkoli uspelo, pač zadovoljijo s "slabo enko". Kaj pravite, bomo mi prvi, ki bomo šli čez?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV