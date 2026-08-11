Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?

Sončni mrk bo v Sloveniji dobro viden

Čeprav bo popolni sončni mrk viden le na območju ozkega pasu, bo velik del Evrope doživel izrazit delni mrk. Kot kažejo astronomski izračuni strani Timeanddate, bo tudi Slovenija med območji, kjer bo Luna zakrila velik del Sončeve ploskve. Popolna faza pri nas ne bo vidna. Mrk se bo v Sloveniji začel približno ob 19.24 oziroma 19.25. Luna bo nato vse bolj zakrivala Sonce, največja faza pa bo nastopila malo po 20. uri. Ker bo Sonce takrat že precej nizko na nebu, bo za opazovanje pomemben predvsem odprt pogled proti zahodu oziroma zahodu-severozahodu.

icon-expand Sončni mrk bo v Sloveniji dobro viden. FOTO: AP

Na severozahodu Slovenije bo zakritost največja

Razlika med posameznimi deli Slovenije bo opazna. Na severozahodu bo Luna zakrila okoli 90 odstotkov Sončeve ploskve, zato bo tam mrk še posebej izrazit, še posebej v okolici Trente in Bovca, kjer bo zakritost med največjimi v Sloveniji. V Kranju bo zakritost okoli 86 odstotkov, v Ljubljani približno 84 odstotkov, na območju Kopra pa okoli 87 odstotkov. Tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji bo pojav dobro viden. V Celju bo zakritost okoli 80 odstotkov, v Mariboru približno 79 odstotkov, v Novem mestu pa okoli 78 odstotkov. Po podatkih Timeanddate bo največja faza v Ljubljani nastopila okoli 20.12, v Novem mestu pa okoli 20.09. Posebnost tokratnega mrka je tudi čas. Sonce bo kmalu po največji fazi že zelo blizu obzorja, zato bo veliko odvisno od razgleda in vremenskih razmer. Visoke stavbe, hribi ali drevesa v smeri zahoda lahko pogled hitro zakrijejo.

Najlepši bo pogled proti zahodu

Za opazovanje zato ni dovolj, da poiščemo prostor z odprtim pogledom v nebo. Najpomembnejša je smer proti zahodu, saj bo Sonce med mrkom že nizko. Če bo vreme jasno, lahko zanimiv prizor nastane tudi tik pred sončnim zahodom. Sonce bo videti kot močno zatemnjena svetla ploščica, iz katere bo Luna postopoma odgriznila velik del. Astronomski izračuni za Ljubljano kažejo, da se bo mrk začel okoli 19.25, največjo fazo dosegel ob približno 20.12 in se nato končal nekaj minut pozneje.

icon-expand Delni Sončev mrk FOTO: Profimedia

Pozor: tudi delni mrk lahko poškoduje oči

Pri opazovanju velja eno pravilo, ki ga ne gre zanemariti: Sonca med mrkom ne smemo gledati neposredno brez ustrezne zaščite. Ker pri nas ne bo popolnega mrka, Sonce ves čas ostaja nevarno svetlo. Navadna sončna očala niso dovolj. Za varno opazovanje so potrebna certificirana očala za opazovanje sončnega mrka oziroma ustrezen solarni filter. Tudi ameriški strokovni viri ob letošnjem mrku posebej opozarjajo, da lahko neposredno gledanje Sonca brez primerne zaščite povzroči trajne poškodbe vida. Posebna previdnost je potrebna pri uporabi fotoaparatov, daljnogledov ali teleskopov. Ti potrebujejo primeren solarni filter, nameščen na sprednji strani optike, saj lahko pogled skozi napravo brez ustrezne zaščite povzroči hude poškodbe oči.

Kdaj pogledati v nebo?

V Sloveniji se bo delni sončni mrk začel okoli 19.24–19.27, odvisno od kraja. Najbolj zanimiv bo malo po 20. uri, nato pa bo Sonce zaradi bližajočega se zahoda hitro izginilo za obzorjem. Če želite dogodek ujeti, se je zato smiselno na izbrano lokacijo odpraviti nekoliko prej. Najboljša bo odprta točka z neoviranim pogledom proti zahodu. Če bo nebo jasno, nas čaka eden najbolj zanimivih nebesnih prizorov tega poletja. Popolnega mrka v Sloveniji sicer ne bomo doživeli, vendar bo Luna na vrhuncu zakrila večino Sončeve ploskve. Na severozahodu države bo zakritost dosegla približno 90 odstotkov, zato bo sprememba svetlobe in videz Sonca lahko zelo izrazita.