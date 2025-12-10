Moskisvet.com
Soyuz MS-28
Vesolje

V Rusiji se je zgodila huda nesreča

E.R.
10. 12. 2025 02.00
7

Po hudi nesreči na kozmodromu Bajkonur, kjer je padla 130-tonska vzdrževalna kabina, je Rusija ostala brez možnosti za izstrelitev novih misij na Mednarodno vesoljsko postajo.

 

Uspešna misija, a huda nesreča

27. novembra 2025 je ruski kozmodrom Bajkonur doživel hudo nesrečo. Med izstrelitvijo rakete Sojuz MS-28 je mobilna vzdrževalna kabina 8U216, težka več kot 130 ton, po izstrelitvi padla v ognjeni jarek. Posnetki z dronom so pokazali, da je bila konstrukcija obrnjena na glavo približno 20 metrov pod ploščadjo.

Kljub temu je bila izstrelitev rakete uspešna. Posadka – kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev ter ameriški astronavt Christopher Williams – je nekaj ur kasneje varno prispela na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS).

Posadka
Posadka FOTO: Profimedia

Kaj se je zgodilo?

Po izstrelitvi so pregledi pokazali razlike v tlaku pod ploščadjo, kar je kabino potegnilo iz njenega kotička. Možno je, da ključavnice niso zdržale ali da kabina ni bila pravilno pritrjena. Strokovnjaki menijo, da je škoda prevelika za popravilo – kabino bo treba bodisi v celoti obnoviti bodisi zamenjati.

Roscosmos je v izjavi prek Telegrama poudaril: "Vesoljska raketa je bila izstreljena brez incidentov. Vesoljsko plovilo se je uspešno priklopilo na ISS. Posadka je v dobrem zdravstvenem stanju. Ugotovljena je bila škoda na več komponentah izstrelitvene ploščadi, stanje se trenutno ocenjuje."

Posledice za ruski vesoljski program

Ker je lokacija 31/6 v Bajkonurju edina ruska ploščad, ki lahko izstreljuje misije na ISS, je Rusija začasno ostala brez možnosti za izstrelitev posadk in tovora.

- Alternativna izstrelišča (Pleseck, Vostočni, Gagarinov štart) nimajo zmogljivosti za ISS.

- Roscosmos bo moral kabino zamenjati ali prenesti podobno konstrukcijo iz Plesecka.

- Ocene o ponovni vzpostavitvi delovanja se gibljejo od nekaj mesecev do treh let.

To pomeni, da bodo nekatere misije preložene, vključno s tovorno misijo Progress MS-33 (21. december 2025) in naslednjo misijo s posadko MS-29 (14. julij 2026).

Kratek let evropske rakete se je končal z eksplozijo
Preberi še
Kratek let evropske rakete se je končal z eksplozijo

Zgodovina nesreč na Bajkonurju

Kozmodrom Bajkonur v Kazahstanu je najstarejše in najpomembnejše rusko izstrelišče, ki je od 50. let prejšnjega stoletja prizorišče zgodovinskih uspehov, pa tudi hudih nesreč.

Katastrofa Nedelina (1960)

Najhujša nesreča se je zgodila 24. oktobra 1960, ko je med testiranjem rakete R-16 prišlo do nenamernega vžiga motorjev. Eksplozija je zahtevala več kot 54 življenj in ostaja najsmrtonosnejša nesreča v zgodovini vesoljskih poletov.

Nesreče v 70-ih in 80-ih

V naslednjih desetletjih je Bajkonur doživel več incidentov, med drugim nesrečo Sojuza 11 (1971), ko so trije kozmonavti umrli ob vrnitvi na Zemljo, ter eksplozije med testiranjem raketnega goriva v 80-ih letih.

Proton – serija neuspehov

1996: raketa Proton se je zrušila takoj po vzletu.

2013: raketa Proton-M je zaradi odpovedi senzorjev strmoglavila kmalu po izstrelitvi.

Raketa SpaceX že sedmič poletela v vesolje, nato pa eksplodirala
Preberi še
Raketa SpaceX že sedmič poletela v vesolje, nato pa eksplodirala

Geopolitični kontekst

Roscosmos se že od invazije na Ukrajino leta 2022 sooča z mednarodnimi sankcijami. Agencija je izgubila številne komercialne pogodbe in projekte:

- ExoMars 2020 (ESA),

- Venera-D Venus (NASA),

- pogodbe za izstrelitve satelitov Galileo, teleskopa Euclid in misije EarthCARE.

Misije, ki bi morale biti izstreljene z raketami Sojuz, so bile prenesene k drugim mednarodnim ponudnikom.

Vir: Science Alert
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Science Alert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
vesolje izstrelitev rakete rusija Bajkonur Roscosmos ISS vesoljska nesreča Soyuz MS-28
Tehnologija

Tako teleskop James Webb odkriva nove eksoplanete

Novice

Danes bo nebo razsvetlila še zadnja superluna leta 2025

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22 10. 12. 2025 15.33
1 2
Rusija je velesila vse ostalo je nič od nič!!!!!
ODGOVORI
amedeo 10. 12. 2025 13.03
3 1
Rusija propadla država, kjer ljudje živijo zelo slabo...
ODGOVORI
komandos 10. 12. 2025 11.41
2 1
Bog jih kaznuje
ODGOVORI
modelx 10. 12. 2025 09.10
1 5
samo, da negativno pišete o rusiji. rusija ima tudi vsaj eno, če ne dve drugi izstrelitveni mesti.
ODGOVORI
brainiac007 10. 12. 2025 12.50
4 1
Kaj pa bi bilo pisari kaj pozitivnega o njej če njen vodja napada sosednjo evropsko državo in hoče destabilizirati tudi druge države
ODGOVORI
periot22 10. 12. 2025 15.36
1 4
Ukrajina je sama izzvala vojno s pomočjo pokvarjeno Ameriko, ja Putin ni kot evropski politični hlapci ki se jim je... za lasten narod in bi svoj narod silili v vojne ki jih sami delajo razen svojih otrok ne bi pošiljali v vojne!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
Mali princ 13. 12. 2025 16.32
0 0
Govoriš o Putinu kot o četrtem, no mislim kot o "prvem" dobrem možu, Poleg Miklavža, Dedka Mraza in Božička? O dobrem možu, ki svojim državljanom prinaša nova prostranstva "Požgane zemlje", To da, materam tega lastnega ljudstva, vsak dan v zabojih pošlje vsaj tisoč mrtvih sinov, na to grozoto, pa pozabljaš?
ODGOVORI
