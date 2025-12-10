V Rusiji se je zgodila huda nesreča

Uspešna misija, a huda nesreča
27. novembra 2025 je ruski kozmodrom Bajkonur doživel hudo nesrečo. Med izstrelitvijo rakete Sojuz MS-28 je mobilna vzdrževalna kabina 8U216, težka več kot 130 ton, po izstrelitvi padla v ognjeni jarek. Posnetki z dronom so pokazali, da je bila konstrukcija obrnjena na glavo približno 20 metrov pod ploščadjo.
Kljub temu je bila izstrelitev rakete uspešna. Posadka – kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev ter ameriški astronavt Christopher Williams – je nekaj ur kasneje varno prispela na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS).
Kaj se je zgodilo?
Po izstrelitvi so pregledi pokazali razlike v tlaku pod ploščadjo, kar je kabino potegnilo iz njenega kotička. Možno je, da ključavnice niso zdržale ali da kabina ni bila pravilno pritrjena. Strokovnjaki menijo, da je škoda prevelika za popravilo – kabino bo treba bodisi v celoti obnoviti bodisi zamenjati.
Roscosmos je v izjavi prek Telegrama poudaril: "Vesoljska raketa je bila izstreljena brez incidentov. Vesoljsko plovilo se je uspešno priklopilo na ISS. Posadka je v dobrem zdravstvenem stanju. Ugotovljena je bila škoda na več komponentah izstrelitvene ploščadi, stanje se trenutno ocenjuje."
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Posledice za ruski vesoljski program
Ker je lokacija 31/6 v Bajkonurju edina ruska ploščad, ki lahko izstreljuje misije na ISS, je Rusija začasno ostala brez možnosti za izstrelitev posadk in tovora.
- Alternativna izstrelišča (Pleseck, Vostočni, Gagarinov štart) nimajo zmogljivosti za ISS.
- Roscosmos bo moral kabino zamenjati ali prenesti podobno konstrukcijo iz Plesecka.
- Ocene o ponovni vzpostavitvi delovanja se gibljejo od nekaj mesecev do treh let.
To pomeni, da bodo nekatere misije preložene, vključno s tovorno misijo Progress MS-33 (21. december 2025) in naslednjo misijo s posadko MS-29 (14. julij 2026).
Zgodovina nesreč na Bajkonurju
Kozmodrom Bajkonur v Kazahstanu je najstarejše in najpomembnejše rusko izstrelišče, ki je od 50. let prejšnjega stoletja prizorišče zgodovinskih uspehov, pa tudi hudih nesreč.
Katastrofa Nedelina (1960)
Najhujša nesreča se je zgodila 24. oktobra 1960, ko je med testiranjem rakete R-16 prišlo do nenamernega vžiga motorjev. Eksplozija je zahtevala več kot 54 življenj in ostaja najsmrtonosnejša nesreča v zgodovini vesoljskih poletov.
Nesreče v 70-ih in 80-ih
V naslednjih desetletjih je Bajkonur doživel več incidentov, med drugim nesrečo Sojuza 11 (1971), ko so trije kozmonavti umrli ob vrnitvi na Zemljo, ter eksplozije med testiranjem raketnega goriva v 80-ih letih.
Proton – serija neuspehov
1996: raketa Proton se je zrušila takoj po vzletu.
2013: raketa Proton-M je zaradi odpovedi senzorjev strmoglavila kmalu po izstrelitvi.
Geopolitični kontekst
Roscosmos se že od invazije na Ukrajino leta 2022 sooča z mednarodnimi sankcijami. Agencija je izgubila številne komercialne pogodbe in projekte:
- ExoMars 2020 (ESA),
- Venera-D Venus (NASA),
- pogodbe za izstrelitve satelitov Galileo, teleskopa Euclid in misije EarthCARE.
Misije, ki bi morale biti izstreljene z raketami Sojuz, so bile prenesene k drugim mednarodnim ponudnikom.
Vir: Science Alert
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV