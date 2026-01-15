Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini

Maj 2024 je v zgodovino vstopil kot mesec izjemne sončne nevihte, ki je polarni sij razširila daleč proti jugu in navdušila milijone opazovalcev, piše Science Alert. Medtem ko je javnost občudovala obarvano nebo, so astronomi pozornost usmerili drugam – v samo srce dogajanja na površini Sonca. Prvič doslej je znanstvenikom uspelo skoraj neprekinjeno spremljati razvoj enega samega aktivnega območja na Soncu več kot 90 dni. Takšen podvig je bil mogoč zahvaljujoč dvema observatorijema, ki sta Sonce opazovala z nasprotnih strani in tako ustvarila najdaljši neprekinjeni zapis v zgodovini solarne fizike.

Preberi še Osupljivo: Prvič v zgodovini so posneli južni pol Sonca!

Aktivno območje, ki je sprožilo najmočnejše nevihte v desetletjih

Območje, ki ga je ameriška agencija NOAA označila kot 13664, se je prvič pojavilo 16. aprila 2024 na oddaljeni strani Sonca. Ko se je maja obrnilo proti Zemlji, je povzročilo najintenzivnejše geomagnetne nevihte v zadnjih desetletjih. Po 18. juliju je ponovno izginilo iz vidnega polja in se zdelo, da se umirja. Kljub temu so ga znanstveniki spremljali skoraj ves čas njegovega obstoja. Izgubili so ga le za kratek interval med 26. in 29. aprilom, kar je izjemen dosežek, saj je Sonce zaradi svoje rotacije običajno opazno le približno dva tedna. Solarni fizik Ioannis Kontogiannis z ETH Zürich je ob tem poudaril: "To je najdaljša neprekinjena serija slik, kar jih je bilo kdaj ustvarjenih za eno samo aktivno območje. Gre za mejnik v solarni fiziki."

Preberi še Nemški znanstveniki rešili 400 let staro skrivnost Sonca

Dve vesoljski plovili, en zgodovinski dosežek

Rekordno opazovanje je omogočila kombinacija dveh misij. Evropski Solar Orbiter, izstreljen leta 2020, je spremljal dogajanje na oddaljeni strani Sonca, medtem ko je NASAin Solar Dynamics Observatory neprekinjeno opazoval del, obrnjen proti Zemlji. Skupaj sta ustvarila popolno sliko razvoja magnetnih polj, ki so gonilo sončnih izbruhov in koronalnih izmetov mase. Prav razumevanje teh sprememb je ključno za napovedovanje vesoljskega vremena.

Preberi še Ogromna eksplozija na površini Sonca: Pustila je globoko brazgotino

Zakaj je takšno opazovanje tako pomembno?

Sončne nevihte niso le spektakel na nebu. Lahko povzročijo motnje v delovanju satelitov, poškodujejo električna omrežja in vplivajo na komunikacijske sisteme. Bolj natančno kot znanstveniki razumejo razvoj aktivnih območij, bolj zanesljive bodo napovedi, ki lahko zaščitijo kritično infrastrukturo. Rekordno spremljanje območja NOAA 13664 tako predstavlja pomemben korak naprej. Prvič je bilo mogoče v realnem času opazovati celoten življenjski cikel aktivnega območja – od nastanka do popolnega razpada – in to brez običajnih vrzeli, ki jih povzroča rotacija Sonca.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.