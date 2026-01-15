Moskisvet.com
NOAA 13664
Vesolje

Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini

E.R.
15. 01. 2026 03.00
0

Znanstveniki so prvič v zgodovini skoraj tri mesece neprekinjeno spremljali aktivno območje na Soncu. Rekordno opazovanje razkriva, kako nastajajo sončne nevihte in zakaj so ključne za napovedovanje vesoljskega vremena.

Maj 2024 je v zgodovino vstopil kot mesec izjemne sončne nevihte, ki je polarni sij razširila daleč proti jugu in navdušila milijone opazovalcev, piše Science Alert. Medtem ko je javnost občudovala obarvano nebo, so astronomi pozornost usmerili drugam – v samo srce dogajanja na površini Sonca.

Prvič doslej je znanstvenikom uspelo skoraj neprekinjeno spremljati razvoj enega samega aktivnega območja na Soncu več kot 90 dni. Takšen podvig je bil mogoč zahvaljujoč dvema observatorijema, ki sta Sonce opazovala z nasprotnih strani in tako ustvarila najdaljši neprekinjeni zapis v zgodovini solarne fizike.

Aktivno območje, ki je sprožilo najmočnejše nevihte v desetletjih

Območje, ki ga je ameriška agencija NOAA označila kot 13664, se je prvič pojavilo 16. aprila 2024 na oddaljeni strani Sonca. Ko se je maja obrnilo proti Zemlji, je povzročilo najintenzivnejše geomagnetne nevihte v zadnjih desetletjih. Po 18. juliju je ponovno izginilo iz vidnega polja in se zdelo, da se umirja.

Kljub temu so ga znanstveniki spremljali skoraj ves čas njegovega obstoja. Izgubili so ga le za kratek interval med 26. in 29. aprilom, kar je izjemen dosežek, saj je Sonce zaradi svoje rotacije običajno opazno le približno dva tedna.

Solarni fizik Ioannis Kontogiannis z ETH Zürich je ob tem poudaril:

"To je najdaljša neprekinjena serija slik, kar jih je bilo kdaj ustvarjenih za eno samo aktivno območje. Gre za mejnik v solarni fiziki."

Dve vesoljski plovili, en zgodovinski dosežek

Rekordno opazovanje je omogočila kombinacija dveh misij. Evropski Solar Orbiter, izstreljen leta 2020, je spremljal dogajanje na oddaljeni strani Sonca, medtem ko je NASAin Solar Dynamics Observatory neprekinjeno opazoval del, obrnjen proti Zemlji.

Skupaj sta ustvarila popolno sliko razvoja magnetnih polj, ki so gonilo sončnih izbruhov in koronalnih izmetov mase. Prav razumevanje teh sprememb je ključno za napovedovanje vesoljskega vremena.

Zakaj je takšno opazovanje tako pomembno?

Sončne nevihte niso le spektakel na nebu. Lahko povzročijo motnje v delovanju satelitov, poškodujejo električna omrežja in vplivajo na komunikacijske sisteme. Bolj natančno kot znanstveniki razumejo razvoj aktivnih območij, bolj zanesljive bodo napovedi, ki lahko zaščitijo kritično infrastrukturo.

Rekordno spremljanje območja NOAA 13664 tako predstavlja pomemben korak naprej. Prvič je bilo mogoče v realnem času opazovati celoten življenjski cikel aktivnega območja – od nastanka do popolnega razpada – in to brez običajnih vrzeli, ki jih povzroča rotacija Sonca.

Vir: Science Alert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
sonce sončne nevihte vesolje astronomija fizika geomagnetne nevihte opazovanje NOAA 13664
Skrivnosti

Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti

