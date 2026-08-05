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SpaceX Falcon 9
Vesolje

Ni šlo za asteroid: v Luno je z neverjetno hitrostjo trčil del rakete

B.R.
05. 08. 2026 11.14
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Štiri tone težak del rakete SpaceX Falcon 9 naj bi zjutraj zadel Lunino površje s hitrostjo okoli 5.400 milj na uro oziroma približno 8.700 kilometrov na uro. Nenavaden dogodek znova opozarja na vse večji problem vesoljskih odpadkov.

Del rakete Falcon 9 naj bi po več mesecih potovanja zadel Luno

Zgornja stopnja rakete Falcon 9, ki je po koncu svoje primarne naloge ostala v vesolju, je po izračunih astronomov v sredo, 5. avgusta 2026, dosegla Lunino površje. Objekt je potoval s hitrostjo približno 2,43 kilometra na sekundo oziroma okoli 5.400 milj na uro, preden naj bi trčil v Luno.

SpaceX Falcon 9
SpaceX Falcon 9 FOTO: Profimedia

Kot poroča Reuters, je šlo za približno štiri tone težak del rakete SpaceX, ki je postal nenadzorovan objekt v vesolju. Njegova pot se je zaradi vpliva gravitacijskih sil Zemlje, Lune in Sonca sčasoma spremenila tako, da je bilo mogoče predvideti trk.

Pomembno je poudariti, da ni šlo za načrtovano misijo proti Luni, temveč za nenadzorovan padec ostanka rakete. Takšni dogodki so redki, vendar postajajo vse bolj pomembni zaradi vedno večjega števila predmetov, ki jih ljudje pošiljajo v vesolje.

Kaj se zgodi, ko kovinski predmet s tako hitrostjo zadene Luno?

Na Zemlji bi večina vesoljskih delcev zaradi goste atmosfere zgorela, preden bi dosegla tla. Luna pa nima skoraj nobene atmosfere, zato objekt pri padcu ne izgubi veliko hitrosti.

Ob trku pri več tisoč kilometrih na uro se ogromna količina kinetične energije sprosti v zelo kratkem času. Posledica je eksploziven udarec, pri katerem se izkoplje nov krater, v okolico pa poleti prah in Lunino površinsko gradivo.

Po pojasnilih znanstvenikov za The Guardian takšen dogodek za Luno ni nevaren. Naše naravno nebo je že milijarde let izpostavljeno udarcem asteroidov in drugih teles. Za raziskovalce pa je vsak nov udarec zanimiv, saj omogoča boljše razumevanje obnašanja materialov pri ekstremnih hitrostih.

To ni prvi človeški predmet, ki je zadel Luno

Čeprav se trk raketnega dela sliši nenavadno, Luna že pozna človeške "obiske". Leta 2022 je v njeno površje trčil drug ostanek rakete, pri čemer so znanstveniki pozneje odkrili nov krater.

NASA je s pomočjo sonde Lunar Reconnaissance Orbiter posnela območje udarca in potrdila spremembe na Luninem površju. Kot so zapisali pri ameriški vesoljski agenciji, je bil to eden redkih primerov, ko so lahko raziskovalci neposredno povezali človeški objekt z novo nastalim kraterjem.

SpaceX Falcon 9
SpaceX Falcon 9 FOTO: Profimedia

Takšni trki so za znanost zanimivi tudi zato, ker omogočajo preučevanje, kako nastajajo kraterji in kako se material obnaša ob velikih udarcih.

Zakaj so vesoljski odpadki vedno večji problem?

Vesolje okoli Zemlje postaja vse bolj obremenjeno. V orbiti je na tisoče nedelujočih satelitov, ostankov raket in manjših delcev, ki se premikajo z izjemnimi hitrostmi.

Evropska vesoljska agencija (ESA) opozarja, da je največja težava prav hitrost teh objektov. Tudi majhen košček kovine lahko pri več kilometrih na sekundo povzroči resno škodo delujočemu satelitu ali vesoljskemu plovilu.

Težava se bo v prihodnjih letih še povečala, saj države in zasebna podjetja načrtujejo vse več misij proti Luni. Več satelitov, pristajalnikov in raket pomeni tudi več predmetov, za katere bo treba po koncu uporabe poskrbeti.

Ali lahko takšni trki ogrozijo prihodnje misije na Luno?

Sam trk rakete Falcon 9 na Luno ne predstavlja nevarnosti za ljudi. Površje našega naravnega satelita je ogromno, en sam krater pa ne vpliva na prihodnje odprave.

Večje vprašanje je dolgoročno upravljanje vesolja. Ko se človeštvo vrača na Luno in načrtuje stalnejšo prisotnost tam, bo pomembno tudi, kako bomo ravnali z odsluženo opremo.

Nenavadni udarec raketnega dela zato ni zgodba o uničenju Lune, ampak predvsem opozorilo, da tudi vesolje ni neskončen prostor brez posledic. Vsaka raketa, satelit in sonda nekoč postane del zgodovine – včasih pa tudi del Luninega površja.

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Viri: Reuters, The Guardian, NASA, Evropska vesoljska agencija (ESA), Space.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
SpaceX raketa Falcon 9 Luna vesoljski odpadki astronomija Falcon 9
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