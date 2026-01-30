Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
vesolje
Vesolje

Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju

O.M.S.
30. 01. 2026 04.00
0

Predstavljajte si prihodnost, ko bo naša galaksija edina vidna v vesolju. Zaradi vedno hitrejšega širjenja, ki ga poganja temna energija, se bodo vse druge galaksije oddaljile do točke, ko jih ne bomo več mogli zaznati, kar bo izbrisalo dokaze o velikem poku in širjenju.

Predstavljajmo si, da živimo v vesolju, kjer obstaja le naša galaksija. Jasno, galaksija je še vedno ogromna, a hkrati bi bili sveto prepričani, da za njo ni ničesar, vesolje pa je statično in "mrtvo". Samo naša galaksija in potem nič. Mogoče se sliši kot poceni znanstvenofantastična napoved, a je v resnici gotova prihodnost vesolja. Vesolje se širi s takšno hitrostjo, da bo na nekega dne izbrisalo vse dokaze o tem, da je kadarkoli obstajalo.

Širimo se vse hitreje

Vesolje se ne širi enakomerno, ampak vse hitreje. Da ga je vse več in več, se moramo zahvaliti temni energiji, skrivnostni sili, ki jo komaj razumemo, a hkrati predstavlja skoraj 70% celotnega vesolja. Gre za nekakšno "anti-gravitacijo", ki povzroča, da se vse v vesolju, kar ni gravitacijsko vezano, oddaljuje in širi. Za razliko od drugih oblik energije je prostor ne "razredči"; stvari se širijo in oddaljujejo vse hitreje. Kaj se bo zgodilo, ko bo vse, kar nas obdaja, zbežalo tako daleč stran, da ga več ne bomo videli?

Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Preberi še
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini

Enkrat bomo sami

Na neki točki v res daljni prihodnosti (govorimo o vsaj 100 milijardah let) bodo vse galaksije (ki so zunaj naše lokalne jate) prečkale t.i. "kozmično obzorje". Ko nekaj preseže to mejo, svetloba, ki jo oddaja, nikoli več ne doseže našega planeta. Deluje, kot da objekt nikoli ne bi obstajal. Na tisti točki bo celo sevanje ozadja, ostanek velikega poka, tako razredčeno, da ga ne bomo več zaznali. Takrat bo naša galaksija ostala sama, otok v neskončni praznin, vsi dokazi o njenem izvoru ali širjenju pa bodo izbrisani. Že ghosting na tinderju je slab, kaj šele različica na vesoljni ravni.

Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Preberi še
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti

Rojeni v nevednosti

Teorijo sta utemeljila in popularizirala Krauss in Scherrer leta 2007 in jo poimenovala "konec kozmologije". Civilizacija, ki se bo razvila čez dobrih 100 milijard let, bo, tudi če bo razvila najnaprednejše instrumente, prepričana, da je vesolje statično in omejeno na našo jato galaksij Ne bo dokazov niti o velikem poku niti o tem, da se vesolje širi ali da v njem sploh obstajajo tudi druge galaksije. Zaključili bodo, da je vesolje omejeno, da se nikamor ne širi in da obstaja samo to, kar vidijo. Znanstveno utemeljena in racionalna teorija bo povsem napačna.

Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Preberi še
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze

Mi vsaj vemo (ali tako mislimo)

Je nevednost res tako huda obsodba? Če naši zanamci z gotovostjo ne bodo vedeli toliko, kot vemo mi, se seveda porajajo vprašanja o tem, česar ne vemo mi. Lahko pa razmišljamo tudi v drugi smeri. Imamo neverjetno priložnost, da raziskujemo neskončnost, ki nas obdaja, in poskusimo razumeti, kako je nastala in zakaj se širi. To pa je že razlog za veselje, ne?

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
vesolje širjenje vesolja temna energija kozmično obzorje konec kozmologije
Skrivnosti

V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje

Vesolje

V vesolju je preživela 608 dni

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1497