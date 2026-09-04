Je NASA na Marsu ujela vesoljca? Skrivnostna figura ima precej bolj logično razlago

Nenavadna podoba na površju Marsa

Mars je planet, na katerem raziskovalni roverji skoraj vsak dan naletijo na prizore, ki bi jih na Zemlji težko pričakovali. Med najbolj nenavadnimi je fotografija temne oblike, ki je videti, kot da lebdi nad površjem. Posnetek je naredil Nasin rover Curiosity 20. avgusta 2023 v kraterju Gale. Fotografija je bila objavljena že prej, vendar je širšo pozornost znova pritegnila šele pozneje, ko se je začela širiti po družbenih omrežjih. Na prvi pogled je oblika skoraj srhljivo podobna meduzi. Nekateri so zato začeli ugibati, ali bi lahko šlo za nekaj, česar na Marsu še ne poznamo. Toda pri takšnih fotografijah je pomembno predvsem vprašanje, kaj se je zgodilo pred nastankom posameznega posnetka in po njem.

icon-expand Nenavadna podoba na površju Marsa FOTO: NASA PL-Caltech

Na naslednji fotografiji skrivnostnega predmeta ni več

Prav primerjava zaporednih posnetkov ponuja pomemben namig. Curiosity je isti del Marsovega površja fotografiral približno 13 sekund prej in nato še približno 25 sekund pozneje. Nenavadne oblike na teh fotografijah ni. ScienceAlert je pri primerjavi posnetkov opozoril, da se meduza pojavi samo v enem kadru. To močno zmanjšuje možnost, da bi šlo za predmet, ki bi bil dejansko prisoten pred kamero. Če bi šlo za skalo ali drug predmet na površju, bi ga rover praviloma zajel tudi na drugih fotografijah istega prizora.

Najverjetnejša razlaga je povezana s kamero

Ena od najbolj verjetnih razlag je kozmično sevanje. Mars ima zelo tanko atmosfero in nima globalnega magnetnega polja, ki bi planet ščitilo na podoben način kot Zemljo. Zaradi tega je površje bolj izpostavljeno visokoenergijskim delcem, ki prihajajo iz vesolja. Ko tak delec zadene tipalo digitalne kamere, lahko na fotografiji ustvari nenavaden svetlobni ali temni vzorec. Rezultat je lahko videti kot pika, črta ali celo precej bolj zapletena oblika. ScienceAlert je opozoril, da so podobne nenavadne pojave pri kamerah marsovskih roverjev že zabeležili. Takšni artefakti niso dokaz, da se je pred kamero pojavil fizični predmet. Pri fotografiji, ki je sprožila toliko ugibanj, zato ni treba iskati skrivnostnega organizma. Veliko bolj verjetna je razlaga, povezana z načinom, kako kamera zajame posamezen posnetek.

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Zakaj je videti kot meduza?

Pri tem ima pomembno vlogo tudi človeško zaznavanje. Naši možgani nenehno iščejo znane vzorce. Zato v oblakih prepoznamo obraze, v skalnih stenah živali in v naključnih sencah predmete, ki jih poznamo iz vsakdanjega življenja. Pojav se imenuje pareidolija. Mars je za takšne optične prevare še posebej zanimiv. Površje je polno nenavadnih kamnin, senc in kontrastov, fotografije pa pogosto nastanejo v neobičajnih svetlobnih razmerah. Ko se temu pridruži še nenavaden artefakt v fotografiji, lahko možgani zelo hitro ustvarijo prepoznavno podobo. Tokrat so v naključni obliki prepoznali meduzo.

NASA ni odkrila nezemeljskega bitja

Čeprav je fotografija nenavadna, ni nobenega znanstvenega dokaza, da prikazuje življenje na Marsu. Nasin rover Curiosity že več kot desetletje raziskuje krater Gale. Njegova glavna naloga je ugotoviti, kakšne so bile nekoč razmere na Marsu in ali je imel planet v preteklosti okolje, ki bi lahko podpiralo življenje. NASA na svojih straneh poudarja, da Curiosity raziskuje kamnine, minerale in kemične značilnosti planeta. Pri tem išče predvsem dokaze o starodavnih okoljih, ki bi bila lahko primerna za življenje. To pa je nekaj povsem drugega kot fotografiranje živega organizma.

Curiosity in Perseverance sta na Marsu že fotografirala številne nenavadne stvari

Meduza še zdaleč ni prvi nenavaden prizor z Marsa. Curiosity je v preteklih letih fotografiral številne nenavadne kamnine. Nekatere so bile zaradi svoje oblike videti kot predmeti, ki jih poznamo z Zemlje, druge pa imajo povsem nenavadne geološke strukture. Podobno velja za rover Perseverance, ki raziskuje območje kraterja Jezero. NASA je objavila tudi fotografije kamnin z nenavadnimi kroglastimi tvorbami in drugimi strukturami, ki so znanstvenike spodbudile k podrobnejšemu raziskovanju. Takšni prizori so zanimivi predvsem zato, ker lahko razkrivajo, kako se je Mars spreminjal skozi milijone in milijarde let.

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Najbolj pomembna je primerjava fotografij

Pri nenavadnih posnetkih z drugih planetov je zelo lahko podleči prvemu vtisu. Fotografija je lahko videti neverjetno, toda ena sama slika pogosto ne pove dovolj. Znanstveniki zato primerjajo več posnetkov istega območja, preverjajo položaj kamere, svetlobne razmere in druge podatke. Pomembno je tudi, ali se domnevni predmet pojavi na več fotografijah. V primeru marsovske meduze je dejstvo, da se oblika pojavi samo na enem posnetku, eden najmočnejših argumentov proti razlagi, da gre za fizični predmet.

Mars ostaja zanimiv tudi brez skrivnostne meduze

Nenavadna fotografija je zato veliko bolj verjetno posledica delovanja kamere oziroma vpliva kozmičnega sevanja kot pa dokaz življenja na Marsu. Brez podrobne analize Nasine ekipe, ki skrbi za slikovni sistem, sicer ni mogoče z absolutno gotovostjo določiti natančnega vzroka nastanka artefakta. Toda to še ne pomeni, da Mars nima skrivnosti. Roverja Curiosity in Perseverance še naprej raziskujeta planet, ki je bil v daljni preteklosti precej bolj moker in gostoljuben kot danes. Prav iskanje dokazov o starodavnih rekah, jezerih, organskih molekulah in drugih znakih nekdanjega okolja je tisto, kar bi lahko nekoč odgovorilo na eno največjih vprašanj v raziskovanju vesolja: ali je življenje kdaj obstajalo tudi zunaj Zemlje?

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