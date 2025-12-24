Moskisvet.com
Michaela Benthaus
Vesolje

Ženska na invalidskem vozičku osvojila vesolje

E.R.
24. 12. 2025 02.30
1

S tem se odpira novo poglavje v zgodovini vesoljskih poletov!

Nemška inženirka Michaela Benthaus je z zgodovinskim poletom rakete New Shepard podjetja Blue Origin postala prva oseba na invalidskem vozičku, ki je dosegla vesolje, poroča Science Alert. Suborbitalna misija je v soboto vzletela iz Teksasa ob 8.15 po lokalnem času in potnike popeljala čez Kármánovo črto, mednarodno priznano mejo vesolja.

Benthausova, strokovnjakinja za vesoljsko in mehatronsko tehnologijo pri Evropski vesoljski agenciji, je po nesreči z gorskim kolesom utrpela poškodbo hrbtenjače in od takrat uporablja invalidski voziček.

V videoposnetku, ki ga je objavilo podjetje, je poudarila:

"Po nesreči sem resnično ugotovila, kako nedostopen je naš svet še vedno."

"Če želimo biti vključujoča družba, moramo biti vključujoči v vseh delih, ne le tam, kjer bi radi bili."

Kako je potekal polet?

Raketa New Shepard, popolnoma avtomatizirano plovilo za kratke vesoljske polete, je vzletela navpično, nato pa se je kapsula s šestimi potniki ločila in se po približno desetih minutah varno spustila nazaj v puščavo Zahodnega Teksasa, upočasnjena s padali.

To je bil 16. polet s posadko za Blue Origin, ki že več let ponuja komercialne suborbitalne polete, medtem ko cena vozovnice ostaja nerazkrita.

Po pristanku je Benthausova navdušeno povedala, da je bil polet najbolj kul občutek, še posebej trenutek breztežnosti, ko se je lahko prosto gibala brez svojega vozička.

Navdih za milijone

Med prvimi, ki so ji čestitali, je bil tudi novi vodja Nase Jared Isaacman, ki je na omrežju X zapisal:

"Čestitam, Michi! Pravkar si navdihnila milijone, da so pogledali gor in si predstavljali, kaj je mogoče."

Benthausova je pred poletom opravila več priprav, med drugim parabolični let in dvotedensko simulacijo vesoljske misije, vendar je priznala, da si ni nikoli predstavljala, da bo dejansko dobila priložnost za polet v vesolje.

Michaela Benthaus
Michaela Benthaus FOTO: Profimedia

Blue Origin in tekma zasebnih vesoljskih podjetij

Blue Origin, ki je v lasti Jeffa Bezosa, je v vesolje že poslala številne znane osebnosti, med njimi Katy Perry in Willliama Shatnerja, legendarnega kapitana Kirka iz serije Zvezdne steze.

Podjetje se s svojimi suborbitalnimi poleti neposredno kosa z Virgin Galactic, hkrati pa razvija tudi ambicioznejše projekte. Bezosova ekipa je letos uspešno izvedla dve brezpilotni orbitalni misiji z novo raketo New Glenn, ki je bistveno močnejša od New Sheparda in predstavlja njihov vstop na trg orbitalnih izstrelitev.

Prvi polet ženske posadke v vesolje po letu 1963
Preberi še
Prvi polet ženske posadke v vesolje po letu 1963

Zakaj je ta polet prelomen?

Benthausova je s svojim dosežkom odprla pomembno poglavje v zgodovini vesoljskih poletov. Njena misija dokazuje, da lahko vesoljski turizem in raziskovanje postaneta bolj dostopna tudi ljudem z invalidnostjo, kar je bila dolgo neuresničljiva ideja.

Njen polet je postal simbol vztrajnosti, poguma in sprememb, ki jih v vesoljsko industrijo prinaša nova generacija komercialnih podjetij.

Vir: Science Alert

