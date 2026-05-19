Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem

Stari modeli so zastareli
Aprila 2026 je v Nature izšla študija ekipe Sébastiena Charnoza s pariškega inštituta za planetarno fiziko. Računalniški model je pokazal, da so se prve trdne snovi Sončnega sistema kondenzirale v dneh, morda celo v urah. To je zelo daleč od klasičnega prepričanja, da je ta proces trajal desettisočletja. Skrivnost za tako veliko napako je v tako imenovani neravnovesni kondenzaciji. Protoplanetarni disk okoli mladega Sonca ni bil miren, ampak vroč, turbulenten kraj s sunkovitimi temperaturnimi padci. Ko temperatura pade hitreje, kot kemija lahko sledi, kot stranski produkt nastanejo minerali, ki jih klasični modeli sploh ne znajo razložiti.
Meteoriti pod mikroskopom
Skoraj vsak meteorit, ki ga najdemo na Zemlji, sodi med hondrite, najbolj primitivne kamne, kar jih poznamo. Doslej smo razlagali, da obstajajo trije razredi (enstatitni, navadni, ogljikovi) zato, ker so se rojevali v različnih predelih diska, vsak s svojo količino kisika in vode. Charnozov model to razlago obrne. Vsi trije razredi nastanejo iz iste kemične mešanice, razlike pa pridejo le iz različnih hitrosti hlajenja in pritiska. Hitrejše hlajenje da bolj oksidirane minerale, vključno z magnetitom in z vodo bogatimi silikati.
Kaj to pomeni?
Sončni sistem se ni razvijal kot dolga, umerjena premica. V resnici je šlo za serijo sunkov in lokalnih ekstremnih dogodkov. Druge študije s pomočjo izotopov pridejo do podobnega zaključka: kondenzacijski procesi so bili zelo hitri, od nekaj dni do nekaj tednov.
Vsak meteorit je v resnici fotografija posameznega nemirnega trenutka, ko se je vroča plinasta megla v hipu spremenila v prvi pesek. Naš Sončni sistem se je torej v nekaterih pogledih razvil veliko hitreje, kot smo mislili; prve trdne snovi so nastale v dneh, mi pa o tem razmišljamo še 4,5 milijarde let pozneje.
Hondriti so najbolj razširjena vrsta meteoritov, ki so v svoji sestavi ostali skoraj nespremenjeni od nastanka sončnega sistema pred približno 4,5 milijarde let. Ime so dobili po hondrulah, majhnih okroglih zrnih, ki so nastala iz kapljic staljene kamnine v zgodnjem protoplanetarnem disku. Ker niso bili nikoli del večjega planetarnega telesa, ki bi se segrelo in stopilo, znanstvenikom nudijo neposreden vpogled v kemično sestavo in fizične procese, ki so vladali v času rojstva našega sistema.
Protoplanetarni disk je gost, vrteč se oblak plina in prahu, ki obdaja mlado, nastajajočo zvezdo. V tem disku se sčasoma zrnca prahu začnejo trkati, združevati in kopičiti, kar vodi do nastanka planetov, lun, asteroidov in kometov. Gre za izjemno dinamično okolje, kjer gravitacijske sile, magnetna polja in sevanje mlade zvezde nenehno spreminjajo temperaturo in kemično sestavo snovi, iz katere se gradijo nebesna telesa.
Izotopska analiza je ključna metoda v kozmokemiji, saj omogoča določanje starosti in izvora snovi. Izotopi so različne oblike istega kemijskega elementa, ki se razlikujejo po številu nevtronov v jedru. Ker se nekateri izotopi radioaktivno razpadajo s predvidljivo hitrostjo, lahko znanstveniki z merjenjem razmerij med starševskimi in hčerinskimi izotopi v meteoritih natančno določijo, kdaj so se ti kamni strdili. To nam daje kronološki okvir za dogodke, ki so se zgodili v samih začetkih vesolja.
