vesoljski teleskop
Vesolje

To so astronomi izmerili prvič v zgodovini

E.R.
06. 01. 2026 03.00
0

Astronomi so prvič natančno izmerili maso in razdaljo osamljenega planeta, ki tava po galaksiji.

V naši galaksiji obstajajo planeti, ki nimajo domačega sonca. Ne krožijo okoli zvezde, temveč samotno potujejo skozi vesolje – zato jih astronomi imenujejo osamljeni ali prosto lebdeči planeti, piše Science Alert. Zdaj je mednarodni raziskovalni ekipi uspelo doseči pomemben preboj: prvič so natančno določili masso in oddaljenost enega takšnih osamljenih svetov.

Planet brez zvezde: velik kot petina Jupitra

Novo odkrito nebesno telo ima približno 22 % mase Jupitra in se nahaja skoraj 10.000 svetlobnih let od Zemlje, v smeri proti središču Rimske ceste. Njegova velikost kaže, da je najverjetneje nastal v običajnem planetarnem sistemu, nato pa bil zaradi gravitacijskih motenj iz njega izrinjen.

Ker so takšni planeti temni in majhni, jih ni mogoče opazovati neposredno. Astronomi jih zaznajo posredno – prek gravitacijskega mikrolečenja, ko planet za kratek čas popači svetlobo oddaljene zvezde, ki se znajde v ozadju.

Kako so ga našli? Ključna je bila redka kombinacija opazovanj

Največja težava pri določanju mase takšnih planetov je pomanjkanje podatkov o njihovi razdalji. Tokrat pa je imela znanost izjemno srečo.

Dogodek mikrolečenja 3. maja 2024 so istočasno opazovali teleskopi v Čilu, Južni Afriki in Avstraliji, poleg njih pa tudi vesoljski teleskop Gaia, ki je v 16 urah zabeležil šest meritev.

Gaia je bila v času dogodka približno 1,5 milijona kilometrov stran od Zemlje, kar pomeni, da je svetloba zvezde do različnih opazovalcev prispela ob rahlo različnih časih. Ta razlika je astronomom omogočila, da so izračunali:

razdaljo planeta (približno 9785 svetlobnih let),

njegovo maso (okoli petina Jupitra).

Gre za tehniko, ki deluje podobno kot človeški vid – dva rahlo različna pogleda omogočata določanje globine.

Prihodnost raziskovanja: novi teleskop bo odprl vrata množičnim odkritjem

Astrofizik Gavin Coleman z Univerze Queen Mary v Londonu poudarja, da bi lahko ta metoda postala ključna pri raziskovanju osamljenih planetov, zlasti po izstrelitvi vesoljskega teleskopa Nancy Grace Roman leta 2027.

Romanov teleskop bo pregledoval nebo tisočkrat hitreje kot Hubble, kar pomeni bistveno več možnosti za zaznavanje podobnih dogodkov mikrolečenja.

"Ta rezultat dokazuje, da lahko usklajena opazovanja razrešijo izzive pri določanju mase in položaja prosto lebdečih planetov ter izboljšajo naše razumevanje njihovega nastanka," pravi Coleman.

Zakaj je to odkritje pomembno?

Prosto lebdeči planeti so ena največjih ugank sodobne astronomije. Ne vemo, koliko jih je, kako nastanejo in kakšno vlogo imajo v razvoju galaksij. Natančne meritve, kot je ta, so ključne za razumevanje:

kako pogosto planeti zapustijo svoje matične sisteme,

kakšne mase imajo,

in kako se obnašajo v medzvezdnem prostoru.

To odkritje je pomemben korak k razumevanju teh skrivnostnih svetov, ki potujejo skozi galaksijo brez zvezde, ki bi jim osvetljevala pot.

Vir: Science Alert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Vesolje

