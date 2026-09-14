Danes opoldne poglejte v nebo: Luna bo danes del prav posebnega prizora

Na nebu bo danes okoli opoldneva mogoče spremljati okultacijo Venere, pri kateri bo Luna za nekaj časa prešla pred planet in ga zakrila. Venera bo za Luno izginila okoli 11.30, na drugi strani pa se bo ponovno pojavila okoli 12.40. Pojav bo zaradi dnevne svetlobe nekoliko zahtevnejši za opazovanje, vendar bo ob jasnem vremenu viden tudi iz Slovenije. Najboljša izbira bosta daljnogled ali teleskop, Venero pa bodo ljudje z zelo dobrim vidom ob ugodnih razmerah lahko opazili tudi s prostim očesom.

icon-expand Okultacija Lune in Venere FOTO: Shutterstock

Venera bo izginila za Luno

Pri okultaciji se z Zemlje zdi, kot da eno nebesno telo prekrije drugo. Tokrat bo Luna na svoji poti po nebu prešla pred Venero, zato bo planet za nekaj časa izginil za njenim robom in se nato pojavil na drugi strani. Po navedbah Astronomskega društva Orion bo opazovanje nekoliko zahtevnejše, saj se bo pojav odvijal sredi dneva. Luna in Venera bosta predvsem ob začetku okultacije precej nizko nad jugovzhodnim obzorjem. Venera bo takrat levo spodaj od Lune. Zaradi njenega velikega sija jo bo mogoče dobro opazovati že z običajnim daljnogledom. Luna bo nekaj dni pred prvim krajcem, zato bo na nebu vidna kot ozek srp.

Najzanimivejši bo trenutek, ko se bo Venera vrnila

Posebej zanimiv bo drugi del pojava okoli 12.40, ko se bo Venera začela prikazovati izza nasprotnega roba Lune. Tudi sama Venera bo takrat v fazi, zaradi katere bo pri večjih povečavah skozi teleskop videti kot srp. Opazovalci bodo tako lahko spremljali ne le trenutek, ko planet izgine, temveč tudi njegovo postopno ponovno pojavljanje.

Za opazovanje ne bodo potrebni posebni filtri

Čeprav se bo pojav odvijal podnevi, opazovanje po navedbah Astronomskega društva Orion ne bo predstavljalo posebne nevarnosti zaradi Sonca. To bo namreč več kot 20 stopinj zahodneje od Lune in Venere. Za opazovanje zato posebni filtri ne bodo potrebni, saj bo šlo za vidno svetlobo, ki jo odbijata Luna in Venera.