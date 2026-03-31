črna luknja
Vesolje

To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo

31. 03. 2026 03.11
0

Če ste se kdaj spraševali, kaj bi se zgodilo z vami, če bi stopili v črno luknjo, berite naprej. Znanstveniki imajo odgovor.

Kaj so črne luknje?

Črne luknje so eno najbolj skrivnostnih in fascinantnih pojavov v vesolju. Slovar Oxford Languages jih opisuje kot območje vesolja z gravitacijskim poljem, ki je tako močno, da nobena snov ali sevanje ne more uiti.

Običajno si jih predstavljamo kot ogromne vesoljske pošasti, ki požirajo vse okoli sebe. A znanstveniki opozarjajo, da obstaja možnost, da so se v zgodnjih trenutkih vesolja oblikovale tudi manjše različice črnih lukenj, imenovane prvobitne črne luknje (PBH).

Prvobitne črne luknje (PBH)

Prvobitne črne luknje naj bi nastale kmalu po velikem poku, pred približno 13,8 milijarde let. Po teoriji so se oblikovale iz gostih oblakov snovi, ki so se sesedli v singularnost.

Njihove mase so izjemno raznolike – od 100.000-krat manjših od sponke za papir do 100.000-krat večjih od Sonca. Tak razpon odpira številna vprašanja o njihovem obstoju in vplivu na vesolje.

Kaj bi se zgodilo, če bi PBH prešla skozi človeka?

Profesor Robert Scherrer, fizik z Univerze Vanderbilt, je v svojem članku pojasnil: Dovolj velika prvobitna črna luknja, velikosti asteroida ali več, bi povzročila resne poškodbe ali smrt, če bi šla skoz vas.

Po njegovih besedah bi bil učinek podoben strelu – izjemno hiter in smrtonosen.

Teorija, ki ostaja nepreverjena

Za zdaj so prvobitne črne luknje zgolj teoretični koncept. Znanstveniki menijo, da so se lahko v milijardah let postopoma krčile, kar bi pojasnilo nekatere skrivnosti temne snovi in zgodnje faze razvoja vesolja.

Čeprav neposrednih dokazov še ni, raziskave PBH ostajajo pomembne, saj bi njihovo odkritje lahko razložilo številne neznanke o nastanku vesolja in njegovem nadaljnjem razvoju.

Vir: Unilad

črna luknja prvobitne črne luknje vesolje fizika znanost
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

