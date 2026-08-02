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Ko zvečer pogledamo v nebo, se zdi Rimska cesta nekaj stalnega in nespremenljivega, vendar nova raziskava kaže, da je bila njena preteklost precej bolj burna.
Vesolje

Je bila Rimska cesta nekoč obrnjena na bok? Nova teorija razkriva burno preteklost naše galaksije

L.G.
02. 08. 2026 03.54
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Ko zvečer pogledamo v nebo, se zdi Rimska cesta nekaj stalnega in nespremenljivega, vendar nova raziskava kaže, da je bila njena preteklost precej bolj burna.

Astronomi menijo, da se je naša galaksija pred približno 10 milijardami let morda nagnila oziroma spremenila svojo orientacijo za več kot 90 stopinj.

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Namig se skriva v starih zvezdah

Do te zamisli so raziskovalci prišli med preučevanjem zvezdnega hala, redkega oblaka starih zvezd, ki obdaja Rimsko cesto. Podatki vesoljskega teleskopa Gaia so pokazali, da se te zvezde vrtijo precej počasneje, kot bi pričakovali.

Ko so astronomi izvedli računalniške simulacije galaksij, podobnih naši, so ugotovili, da je takšno počasno vrtenje pogosto povezano z velikim trkom v daljni preteklosti.

Ko zvečer pogledamo v nebo, se zdi Rimska cesta nekaj stalnega in nespremenljivega, vendar nova raziskava kaže, da je bila njena preteklost precej bolj burna.
Ko zvečer pogledamo v nebo, se zdi Rimska cesta nekaj stalnega in nespremenljivega, vendar nova raziskava kaže, da je bila njena preteklost precej bolj burna. FOTO: Shutterstock

Velikanski trk, ki je spremenil galaksijo

Po mnenju raziskovalcev je Rimska cesta pred približno 10 do 11 milijardami let trčila v pritlikavo galaksijo Gaia-Enceladus, znano tudi pod vzdevkom Gaia Sausage. Trk ni bil dovolj močan, da bi uničil našo galaksijo, vendar jo je lahko postopoma preusmeril v današnji položaj.

Ta proces ni trajal nekaj dni ali let, temveč več sto milijonov let. Galaktični disk se je zelo počasi obračal, dokler ni dosegel nove orientacije.

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Tudi temna snov se ujema s teorijo

Dodatno podporo tej ideji dajejo tudi nove raziskave temne snovi. Astronomi so ugotovili, da je halo temne snovi okoli Rimske ceste usmerjen na precej nenavaden način glede na galaktični disk. To bi lahko bil ostanek starodavnega "preobrata" galaksije.

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Zakaj je to pomembno?

Odkritje ne pomeni, da se bo z Zemljo ali Soncem karkoli zgodilo. Je pa pomembno zato, ker kaže, da je Rimska cesta nastala skozi vrsto silovitih trkov in združevanj z manjšimi galaksijami. To astronomom pomaga bolje razumeti, kako nastajajo in se spreminjajo spiralne galaksije po vsem vesolju.

Če bo teorija potrjena, bomo morali svojo domačo galaksijo videti precej drugače: ne kot miren zvezdni sistem, temveč kot vesoljsko "preživelko", ki je v svoji zgodovini prestala kar nekaj dramatičnih pretresov.

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Viri: ScienceAlert, ESA Gaia, Durham University, Royal Astronomical Society, Phys.org

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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