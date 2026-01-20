Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Severni sij ali aurora borealis
Vesolje

Reši kviz in preveri, kako dobro poznaš skrivnosti severnega sija

Ni.Š.
20. 01. 2026 11.04
0

Prizori, ki so minulo noč obarvali naše nebo, so spektakularni. Pogled na čudovito auroro borealis je za marsikoga nekaj najlepšega, če pa to lahko opazuješ kar z dvorišča svojega doma ali z vrha bližnjega hriba, pa je to še toliko lepše. Pa sploh veste, kaj vpliva na nastanek aurore borealis in na njeno vidnost pri nas? V spodnjem kvizu preverite, kaj je geomagnetni vihar, kako nastane in kdaj lahko auroro vidimo tudi v naših krajih.

Geomagnetni vihar: ko Sonce razburka Zemljino magnetno polje

Geomagnetni vihar ali geomagnetna nevihta je eden najbolj impresivnih naravnih pojavov, ki združuje moč Sonca, krhkost Zemljine magnetosfere in bleščeče svetlobne predstave na nočnem nebu. Čeprav gre za povsem fizikalni proces, so njegovi učinki tako spektakularni, da že stoletja navdihujejo znanstvenike, popotnike in opazovalce neba.

Neobičajno močan severni sij nad Slovenijo: 'Najbolj divja aurora doslej'
Preberi še
Neobičajno močan severni sij nad Slovenijo: 'Najbolj divja aurora doslej'

Kaj je geomagnetni vihar?

Geomagnetni vihar je motnja v Zemljinem magnetnem polju, ki jo povzročijo okrepljen sončni veter in spremembe v medplanetarnem magnetnem polju. Do teh motenj najpogosteje pride po koronalnem izmetu mase (CME) – ogromnem oblaku magnetizirane plazme, ki ga Sonce izstreli proti Zemlji. Ko ta plazma trči z magnetosfero, povzroči destabilizacijo in globalne spremembe v geomagnetnem polju.

Geomagnetne nevihte so izjemen preplet vesolja in Zemlje.
Geomagnetne nevihte so izjemen preplet vesolja in Zemlje. FOTO: Adobe Stock

Kaj vpliva na moč geomagnetne nevihte?

Hitrost in gostota sončnega vetra: hitrejši je sončni veter, močnejši je geomagnetni vihar. V ekstremnih primerih lahko solarni veter preseže 1000 km/s.

Usmeritev medplanetarnega magnetnega polja: če je magnetno polje CME obrnjeno južno, se lažje poveže z Zemljinim, kar omogoča večji prenos energije v magnetosfero.

Velikost in moč CME: najmočnejši izbruhi (npr. X-razred) pogosto povzročijo najintenzivnejše geomagnetne nevihte.

Destinacije, kjer lahko vidite severni sij
Preberi še
Destinacije, kjer lahko vidite severni sij

V spodnjem kvizu preverite, kako nastane geomagnetni vihar in kdaj vidimo polarni sij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj med geomagnetnim viharjem vidimo aurore?

Aurora borealis in aurora australis nastaneta, ko se pospešeni delci iz magnetosfere usmerijo proti polarnim območjem in tam trčijo z atomi v zgornjem ozračju. Kisik ustvari zeleno in rdečo svetlobo, dušik modrikaste in vijoličaste odtenke.

Močni geomagnetni viharji razširijo auroralne ovale proti nižjim geografskim širinam, zaradi česar lahko severni sij opazujemo tudi v državah, kjer ga običajno ni.

Severni sij je razsvetlil nočno nebo.
Severni sij je razsvetlil nočno nebo. FOTO: Bobo Pixsell

Aurore so že dolgo vir navdiha, ne le znanstvenega, temveč tudi filozofskega. Sovjetski kozmonavt Aleksander Ivančenkov je nekoč tako opisal svojo izkušnjo z auroro borealis: "Zgrozil sem se, ko sem skozi okence namesto običajnega zvezdnega neba na nočnem obzorju zagledal škrlatni plamen. V nebo so se vzpenjali ogromni stebri svetlobe, se z njim stapljali in ga preplavljali z vsemi barvami mavrice. ... Nazadnje smo spoznali, da smo vstopili naravnost v polarni sij."

geomagnetni vihar geomagnetna nevihta polarni sij aurora borealis spektakel na nebu kviz preveri poznavanje aurore borealis
Vesolje

Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1457