Reši kviz in preveri, kako dobro poznaš skrivnosti severnega sija

Geomagnetni vihar ali geomagnetna nevihta je eden najbolj impresivnih naravnih pojavov, ki združuje moč Sonca, krhkost Zemljine magnetosfere in bleščeče svetlobne predstave na nočnem nebu. Čeprav gre za povsem fizikalni proces, so njegovi učinki tako spektakularni, da že stoletja navdihujejo znanstvenike, popotnike in opazovalce neba.

Geomagnetni vihar je motnja v Zemljinem magnetnem polju, ki jo povzročijo okrepljen sončni veter in spremembe v medplanetarnem magnetnem polju. Do teh motenj najpogosteje pride po koronalnem izmetu mase (CME) – ogromnem oblaku magnetizirane plazme, ki ga Sonce izstreli proti Zemlji. Ko ta plazma trči z magnetosfero, povzroči destabilizacijo in globalne spremembe v geomagnetnem polju.

Usmeritev medplanetarnega magnetnega polja: če je magnetno polje CME obrnjeno južno, se lažje poveže z Zemljinim, kar omogoča večji prenos energije v magnetosfero.

Hitrost in gostota sončnega vetra: hitrejši je sončni veter, močnejši je geomagnetni vihar. V ekstremnih primerih lahko solarni veter preseže 1000 km/s.

Aurora borealis in aurora australis nastaneta, ko se pospešeni delci iz magnetosfere usmerijo proti polarnim območjem in tam trčijo z atomi v zgornjem ozračju. Kisik ustvari zeleno in rdečo svetlobo, dušik modrikaste in vijoličaste odtenke.

Močni geomagnetni viharji razširijo auroralne ovale proti nižjim geografskim širinam, zaradi česar lahko severni sij opazujemo tudi v državah, kjer ga običajno ni.