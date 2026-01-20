Reši kviz in preveri, kako dobro poznaš skrivnosti severnega sija

Geomagnetni vihar: ko Sonce razburka Zemljino magnetno polje
Geomagnetni vihar ali geomagnetna nevihta je eden najbolj impresivnih naravnih pojavov, ki združuje moč Sonca, krhkost Zemljine magnetosfere in bleščeče svetlobne predstave na nočnem nebu. Čeprav gre za povsem fizikalni proces, so njegovi učinki tako spektakularni, da že stoletja navdihujejo znanstvenike, popotnike in opazovalce neba.
Kaj je geomagnetni vihar?
Geomagnetni vihar je motnja v Zemljinem magnetnem polju, ki jo povzročijo okrepljen sončni veter in spremembe v medplanetarnem magnetnem polju. Do teh motenj najpogosteje pride po koronalnem izmetu mase (CME) – ogromnem oblaku magnetizirane plazme, ki ga Sonce izstreli proti Zemlji. Ko ta plazma trči z magnetosfero, povzroči destabilizacijo in globalne spremembe v geomagnetnem polju.
Kaj vpliva na moč geomagnetne nevihte?
Hitrost in gostota sončnega vetra: hitrejši je sončni veter, močnejši je geomagnetni vihar. V ekstremnih primerih lahko solarni veter preseže 1000 km/s.
Usmeritev medplanetarnega magnetnega polja: če je magnetno polje CME obrnjeno južno, se lažje poveže z Zemljinim, kar omogoča večji prenos energije v magnetosfero.
Velikost in moč CME: najmočnejši izbruhi (npr. X-razred) pogosto povzročijo najintenzivnejše geomagnetne nevihte.
V spodnjem kvizu preverite, kako nastane geomagnetni vihar in kdaj vidimo polarni sij.
Zakaj med geomagnetnim viharjem vidimo aurore?
Aurora borealis in aurora australis nastaneta, ko se pospešeni delci iz magnetosfere usmerijo proti polarnim območjem in tam trčijo z atomi v zgornjem ozračju. Kisik ustvari zeleno in rdečo svetlobo, dušik modrikaste in vijoličaste odtenke.
Močni geomagnetni viharji razširijo auroralne ovale proti nižjim geografskim širinam, zaradi česar lahko severni sij opazujemo tudi v državah, kjer ga običajno ni.
Aurore so že dolgo vir navdiha, ne le znanstvenega, temveč tudi filozofskega. Sovjetski kozmonavt Aleksander Ivančenkov je nekoč tako opisal svojo izkušnjo z auroro borealis: "Zgrozil sem se, ko sem skozi okence namesto običajnega zvezdnega neba na nočnem obzorju zagledal škrlatni plamen. V nebo so se vzpenjali ogromni stebri svetlobe, se z njim stapljali in ga preplavljali z vsemi barvami mavrice. ... Nazadnje smo spoznali, da smo vstopili naravnost v polarni sij."
