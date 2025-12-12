Česa takšnega astronomi v vesolju še niso videli

Astronomi so zabeležili izjemen dogodek: izbruh supermasivne črne luknje, ki je sprožil mogočen ultrahitri tok – veter, ki bruha v vesolje z relativističnimi hitrostmi. Ta je dosegel kar 19 % svetlobne hitrosti, približno 57.000 kilometrov na sekundo.

Gre za prvo opazovanje nastanka in razvoja takšnega izbruha, kar odpira nova spoznanja o delovanju črnih lukenj.

"Še nikoli nismo opazovali, da bi črna luknja tako hitro ustvarjala vetrove. Prvič smo videli, kako hiter izbruh rentgenske svetlobe sproži ultrahitre vetrove v enem dnevu," je pojasnil astronom Liyi Gu iz Nizozemske organizacije za vesoljske raziskave (SRON).