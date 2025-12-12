Česa takšnega astronomi v vesolju še niso videli

Kaj so odkrili?
Astronomi so zabeležili izjemen dogodek: izbruh supermasivne črne luknje, ki je sprožil mogočen ultrahitri tok – veter, ki bruha v vesolje z relativističnimi hitrostmi. Ta je dosegel kar 19 % svetlobne hitrosti, približno 57.000 kilometrov na sekundo.
Gre za prvo opazovanje nastanka in razvoja takšnega izbruha, kar odpira nova spoznanja o delovanju črnih lukenj.
"Še nikoli nismo opazovali, da bi črna luknja tako hitro ustvarjala vetrove. Prvič smo videli, kako hiter izbruh rentgenske svetlobe sproži ultrahitre vetrove v enem dnevu," je pojasnil astronom Liyi Gu iz Nizozemske organizacije za vesoljske raziskave (SRON).
Kje se je zgodilo?
Dogodek je bil zaznan v galaksiji NGC 3783, prečkasti spiralni galaksiji, oddaljeni približno 130 milijonov svetlobnih let. V njenem središču se nahaja aktivna supermasivna črna luknja, ki ima maso približno 28 milijonov Sonc.
Čeprav je za supermasivno črno luknjo razmeroma skromna, požira material z ogromno hitrostjo, kar povzroča intenzivno sevanje in izbruhe energije.
Kako so ga zaznali?
Izbruh je bil posnet julija 2024 z uporabo teleskopov ESA XMM-Newton in JAXA XRISM. Raziskovalci so opazili:
Porast trdih rentgenskih žarkov, ki mu je sledil vrh mehkih rentgenskih žarkov.
Nato, v 12 urah, signal, skladen z ultrahitro izmetno maso, podobno koronalnemu izmetu na Soncu, a v nepredstavljivo večjem obsegu.
Dogodek je verjetno sprožilo prelomenje in ponovna povezava magnetnih polj zunaj črne luknje – mehanizem, ki je podoben tistemu, ki povzroča sončne izbruhe, le da v velikostnem razredu galaksij.
Zakaj je to pomembno?
"Teleskopa sta odkrila nekaj, česar še nismo videli: ultrahitre vetrove, ki jih sprožijo izbruhi, podobni sončnim. To nakazuje, da visokoenergijska fizika deluje na presenetljivo znane načine po vsem vesolju," je poudaril astronom ESA Erik Kuulkers.
To odkritje potrjuje, da se zakoni fizike ponavljajo na različnih merilih, od našega Sonca do oddaljenih supermasivnih črnih lukenj.
Vir: Science Alert
