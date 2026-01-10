Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze

Betelgeza, ena najbolj prepoznavnih in hkrati najbolj skrivnostnih zvezd na nočnem nebu, je znova v središču pozornosti astronomov, poroča Science Alert. Po letih ugibanj je mednarodna raziskovalna ekipa potrdila, da rdeči supergigant spremlja majhna, temna zvezda, ki vpliva na njegovo svetlost in obnašanje.

Nenavadni cikli svetlosti, ki so begali znanstvenike

Betelgeza že desetletja preseneča s svojimi nenavadnimi spremembami svetlosti. Astronomi so opazili dva izrazita cikla: enega, ki traja približno 400 dni in je povezan z notranjimi pulzacijami zvezde, ter drugega, dolgega skoraj šest let, ki ga dolgo niso znali razložiti. Prav ta daljši cikel je nakazoval, da bi lahko Betelgeza imela skritega spremljevalca. Hipoteza o spremljevalni zvezdi je dobila prve resne temelje lani poleti, zdaj pa je potrjena tudi z neposrednimi opazovanji. Spremljevalka je dobila ime Siwarha.

Osem let opazovanj razkrilo "sled" v atmosferi supergiganta

Raziskovalci so skoraj desetletje zbirali podatke s teleskopov Hubble, Fred Lawrence Whipple in Roque de los Muchachos. V atmosferi Betelgeze so zaznali gosto sled plina, ki jo povzroča gibanje manjše zvezde skozi razširjeno ovojnico supergiganta. Astronomka Andrea Dupree iz Centra za astrofiziko Harvard & Smithsonian je pojasnila: "Videti je, kot bi majhen čoln rezal gladino vode. Spremljevalna zvezda ustvarja valove v atmosferi Betelgeze, ki jih zdaj lahko jasno prepoznamo v podatkih." Po njenih besedah gre za prvi neposredni dokaz, da Betelgeza ni osamljena zvezda, temveč del dvojnega sistema.

Kako Siwarha vpliva na svetlobo Betelgeze?

Spremljevalna zvezda Betelgeze ne zasenči, temveč vpliva na njen spekter – predvsem na ultravijolične valovne dolžine, ki jih oddaja ionizirano železo. Ko Siwarha potuje pred Betelgezo, se v spektru pojavi izrazit vrh. Ko pa se pomakne za njo, njen plinski rep začne absorbirati del svetlobe, kar povzroči opazno zmanjšanje tega vrha. Celoten cikel traja približno 2109 dni, kar je skoraj 5,8 let. Prav ta periodičnost je bila ključ do razumevanja skrivnostnih nihanj svetlosti.

Novo okno v razumevanje supergigantov

Dupree poudarja, da odkritje odpira pomemben vpogled v življenje masivnih zvezd: "Betelgeza nam omogoča, da v živo spremljamo, kako se takšni orjaki spreminjajo, izgubljajo snov in se pripravljajo na svoj končni izbruh – supernovo." Čeprav se Betelgeza v prihodnjih letih ne bo spremenila v supernovo, je njeno vedenje dragocen laboratorij za razumevanje zvezdnih evolucijskih procesov.

Siwarha bo znova vidna šele leta 2027

Spremljevalna zvezda se je trenutno umaknila za Betelgezo in bo ponovno opazna šele avgusta 2027, ko bo zaključila svoj orbitalni krog. Do takrat bodo astronomi pozorno spremljali spremembe v spektru, ki jih bo njena prisotnost še naprej povzročala.

