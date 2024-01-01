Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini

Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini

Vesolje
0
En objem je spremenil vse
Odnosi

En objem je spremenil vse

0
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Zabava

Srečo je našla z 22 let mlajšim

0
45-letnica s telesom boginje
Zabava

45-letnica s telesom boginje

1
Princesa je iz dneva v dan slabše
Novice

Princesa je iz dneva v dan slabše

0
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Vesolje

Neverjetno odkritje pretreslo znanost

Nova raziskava Univerze v Zürichu postavlja pod vprašaj tradicionalno klasifikacijo Uran in Neptuna kot ledenih velikanov.
0
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Vesolje

Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa

Eksoplanet WASP121b prvič razkriva dva ogromna helijeva repa, ki segata čez več kot polovico njegove orbite. Odkritje teleskopa James Webb spreminja razumevanje atmosferskega uhajanja in evolucije planetov.
0
Ste že slišali za 'super-jupiter'?
Skrivnosti

Ste že slišali za 'super-jupiter'?

Rezultati nove raziskave kažejo, da super-Jupitri niso le povečane kopije Jupitra, temveč imajo povsem svojstven videz.
0
Najstarejša opažena supernova, ki je izbruhnila v kozmični zori
Vesolje

Najstarejša opažena supernova, ki je izbruhnila v kozmični zori

Najstarejša opažena supernova, povezana z izbruhom gama žarkov GRB 250314A, je odprla novo poglavje v raziskovanju zgodnjega vesolja.
0
Česa takšnega astronomi v vesolju še niso videli
Vesolje

Česa takšnega astronomi v vesolju še niso videli

Zdaj pa so raziskovalci prvič ujeli nastanek ultrahitrega vetra iz supermasivne črne luknje!
1
Tako teleskop James Webb odkriva nove eksoplanete
Tehnologija

Tako teleskop James Webb odkriva nove eksoplanete

Revolucionarni teleskop James Webb postavlja temelje za iskanje Zemlji podobnih planetov. Z napredno analizo ozračij in iskanjem znanilcev življenja bomo morda kmalu odkrili, ali smo v vesolju sami ali ne ...
0
V Rusiji se je zgodila huda nesreča
Vesolje

V Rusiji se je zgodila huda nesreča

Po hudi nesreči na kozmodromu Bajkonur, kjer je padla 130-tonska vzdrževalna kabina, je Rusija ostala brez možnosti za izstrelitev novih misij na Mednarodno vesoljsko postajo.
7
Danes bo nebo razsvetlila še zadnja superluna leta 2025
Novice

Danes bo nebo razsvetlila še zadnja superluna leta 2025

Zadnja polna luna leta 2025 bo 4. decembra zasijala kot hladna superluna. Odkrijte, zakaj bo večja in svetlejša ter kje jo opazovati.
0
Neverjetno: To je NASA odkrila v asteroidu Bennu
Vesolje

Neverjetno: To je NASA odkrila v asteroidu Bennu

Novo odkritje v vzorcih z Bennuja podpira teorijo, da so kometi in asteroidi na zgodnjo Zemljo prinesli sestavine za življenje.
0
Apollo 17 razkril starodavno skrivnost Lune
Vesolje

Apollo 17 razkril starodavno skrivnost Lune

Majhen vzorec Lune, zbran leta 1972 med misijo Apollo 17, je razkril presenetljivo odkritje, ki bi lahko spremenilo teorijo nastanka Lune.
0
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
Vesolje

To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo

Če ste se kdaj spraševali, kaj bi se zgodilo z vami, če bi stopili v črno luknjo, berite naprej. Znanstveniki imajo odgovor.
0
Na Marsu je življenje obstajalo veliko prej, kot smo mislili
Vesolje

Na Marsu je življenje obstajalo veliko prej, kot smo mislili

Nova raziskava razkriva, da je bil Mars primeren za življenje veliko prej, kot smo mislili.
0
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Kaj vam gre med prazniki najbolj na živce?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
šport
Zgodovinsko leto Celja pod taktirko karizmatičnega Majorčana
Zgodovinsko leto Celja pod taktirko karizmatičnega Majorčana
tv oddaje
Katica Šermek: Saj nismo v 18. stoletju, da bi bili moški gospodarji
Katica Šermek: Saj nismo v 18. stoletju, da bi bili moški gospodarji
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Okusno.je
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Zadovoljna.si
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Moskisvet.com
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Bibaleze.si
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Cekin.si
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Dominvrt.si
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Cekin.si
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356