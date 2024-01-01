Odnosi
Odnosi
En objem je spremenil vse
Zabava
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Zabava
45-letnica s telesom boginje
Novice
Princesa je iz dneva v dan slabše
Arhiv člankov
Vesolje
Neverjetno odkritje pretreslo znanostNova raziskava Univerze v Zürichu postavlja pod vprašaj tradicionalno klasifikacijo Uran in Neptuna kot ledenih velikanov.
Vesolje
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repaEksoplanet WASP121b prvič razkriva dva ogromna helijeva repa, ki segata čez več kot polovico njegove orbite. Odkritje teleskopa James Webb spreminja razumevanje atmosferskega uhajanja in evolucije planetov.
Skrivnosti
Ste že slišali za 'super-jupiter'?Rezultati nove raziskave kažejo, da super-Jupitri niso le povečane kopije Jupitra, temveč imajo povsem svojstven videz.
Vesolje
Najstarejša opažena supernova, ki je izbruhnila v kozmični zoriNajstarejša opažena supernova, povezana z izbruhom gama žarkov GRB 250314A, je odprla novo poglavje v raziskovanju zgodnjega vesolja.
Vesolje
Česa takšnega astronomi v vesolju še niso videliZdaj pa so raziskovalci prvič ujeli nastanek ultrahitrega vetra iz supermasivne črne luknje!
Tehnologija
Tako teleskop James Webb odkriva nove eksoplaneteRevolucionarni teleskop James Webb postavlja temelje za iskanje Zemlji podobnih planetov. Z napredno analizo ozračij in iskanjem znanilcev življenja bomo morda kmalu odkrili, ali smo v vesolju sami ali ne ...
Vesolje
V Rusiji se je zgodila huda nesrečaPo hudi nesreči na kozmodromu Bajkonur, kjer je padla 130-tonska vzdrževalna kabina, je Rusija ostala brez možnosti za izstrelitev novih misij na Mednarodno vesoljsko postajo.
Novice
Danes bo nebo razsvetlila še zadnja superluna leta 2025Zadnja polna luna leta 2025 bo 4. decembra zasijala kot hladna superluna. Odkrijte, zakaj bo večja in svetlejša ter kje jo opazovati.
Vesolje
Neverjetno: To je NASA odkrila v asteroidu BennuNovo odkritje v vzorcih z Bennuja podpira teorijo, da so kometi in asteroidi na zgodnjo Zemljo prinesli sestavine za življenje.
Vesolje
Apollo 17 razkril starodavno skrivnost LuneMajhen vzorec Lune, zbran leta 1972 med misijo Apollo 17, je razkril presenetljivo odkritje, ki bi lahko spremenilo teorijo nastanka Lune.
Vesolje
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjoČe ste se kdaj spraševali, kaj bi se zgodilo z vami, če bi stopili v črno luknjo, berite naprej. Znanstveniki imajo odgovor.
