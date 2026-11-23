Skrivnostni zapornik, ki je desetletja 'romal' med francoskimi zapori

Zgodba o človeku z železno masko sega v čas vladavine francoskega kralja Ludvika XIV., znanega tudi kot Sončni kralj. V drugi polovici 17. stoletja je Francijo pretresala vrsta političnih spletk, kraljeva oblast pa je strogo nadzorovala vsakogar, ki bi lahko ogrozil njen položaj. Skrivnostni zapornik je bil prvič zanesljivo dokumentiran leta 1669, ko so ga pod imenom Eustache Dauger zaprli v trdnjavi Pignerol v današnji Italiji. Njegov primer je bil nenavaden že od začetka. Dobil je stroga navodila glede stikov z drugimi ljudmi, pazniki pa so morali preprečiti, da bi razkril svojo identiteto. Po zgodovinskih dokumentih, ki jih obravnava britanska zgodovinska revija BBC History Magazine, je bil zapornik pod nadzorom istega ječarja, Bénigneja d'Auvergne de Saint-Marsa, več kot tri desetletja. Skupaj z njim se je selil med različnimi zapori: iz Pignerola v Exilles, nato na otok Sainte-Marguerite ob francoski sredozemski obali in nazadnje v pariško Bastiljo.

icon-expand Skrivnostni zapornik, ki je desetletja potoval med francoskimi zapori FOTO: Profimedia

Ko je Saint-Mars leta 1698 postal upravnik Bastilje, je s seboj pripeljal tudi skrivnostnega zapornika. Njegov prihod je zabeležil eden od uradnikov zapora, ki je zapisal, da je upravnik pripeljal nekdanjega zapornika, katerega imena niso smeli izgovarjati in ki je bil vedno zamaskiran.

Ali je bila njegova maska res izdelana iz železa?

Prav maska je postala najbolj prepoznaven del zgodbe. Po priljubljeni različici naj bi zapornik ves čas nosil železno masko, ki je popolnoma skrivala njegov obraz. Toda zgodovinski dokumenti kažejo nekoliko drugačno podobo. V dnevniku Étienna du Junca, uradnika Bastilje, je ob zapornikovi smrti zapisano, da je nosil črno žametno masko. Dokument je ohranjen v francoski nacionalni knjižnici Bibliothèque nationale de France, kjer je mogoče najti tudi zgodovinski zapis o njegovem prihodu v Bastiljo in smrti. Zgodovinarji zato opozarjajo, da železna maska verjetno nikoli ni obstajala v obliki, kot jo poznamo iz knjig in filmov. Zapornik naj bi obraz zakrival predvsem takrat, ko bi ga lahko videli drugi ljudje, ne nujno ves čas v celici. Zamisel o železni maski je v javnosti močno razširil francoski pisatelj in filozof Voltaire. V 18. stoletju je v svojih delih opisoval skrivnostnega zapornika, ki naj bi nosil masko s kovinskimi deli. Njegova različica zgodbe je pozneje postala podlaga za številne teorije in literarne priredbe.

icon-expand Ali je bila njegova maska res izdelana iz železa? FOTO: Profimedia

Je bil skrivnostni zapornik brat dvojček kralja Ludvika XIV.?

Ena najbolj znanih teorij pravi, da je bil skrivnostni zapornik pravzaprav brat dvojček francoskega kralja Ludvika XIV. To zamisel je v 19. stoletju populariziral pisatelj Alexandre Dumas v romanu Vicomte de Bragelonne, ki je del njegove znane pustolovske trilogije o mušketirjih. V zgodbi naj bi bil skrivnostni zapornik kraljev brat Philippe, ki bi lahko ogrozil legitimnost Ludvikove oblasti. Po tej različici naj bi kralj ukazal zapreti lastnega brata in ga za vedno skriti pred javnostjo, da nihče ne bi izvedel za njegov obstoj. Zgodba je bila tako privlačna, da je postala ena najbolj znanih zgodovinskih skrivnosti. Po njej so nastali številni filmi, televizijske priredbe in knjige. Vendar za trditev, da je bil zapornik kraljev brat dvojček, ni zanesljivih zgodovinskih dokazov. Kot pojasnjuje National Geographic, so zgodovinarji preučili številne možne identitete, vendar je teorija o kraljevem bratu predvsem plod literarne domišljije.

Kdo je bil Eustache Dauger in kaj je lahko vedel?

Med verjetnejšimi razlagami se pojavlja možnost, da je bil skrivnostni zapornik res Eustache Dauger. Njegovo ime se pojavlja v dokumentih iz leta 1669, v katerih so francoske oblasti določile izjemno stroge pogoje njegovega zaprtja.

icon-expand Med verjetnejšimi razlagami se pojavlja možnost, da je bil skrivnostni zapornik res Eustache Dauger. FOTO: Profimedia

Po eni od zgodovinskih razlag naj bi bil služabnik oziroma osebni spremljevalec vplivnega človeka na francoskem dvoru. Morda je poznal občutljive politične ali finančne skrivnosti, zaradi katerih je postal nevaren za določene vplivne posameznike. Zgodovinar Paul Sonnino z Univerze v Kaliforniji v Santa Barbari je po več desetletjih raziskovanja arhivskih dokumentov predstavil teorijo, da je bil Dauger povezan s finančnimi skrivnostmi kardinala Mazarina, nekdanjega glavnega ministra Francije. Po njegovem mnenju bi lahko zapornik izvedel informacije, ki bi ogrozile politične interese francoskega kralja. Toda tudi ta razlaga ni dokončno dokazana. Prav zato je identiteta človeka z železno masko še vedno predmet zgodovinskih razprav.

19. november 1703: Smrt, ki ni razkrila skrivnosti

Skrivnostni zapornik je umrl 19. novembra 1703 v pariški Bastilji. Njegovo smrt je zabeležil Étienne du Junca, ki je v zaporniškem dnevniku navedel, da je umrl človek, ki ga je Saint-Mars pripeljal z otoka Sainte-Marguerite in ga je dolgo varoval. Naslednji dan so ga pokopali na pokopališču cerkve Saint-Paul v Parizu. V cerkvenem registru je bil naveden pod imenom Marchioly, star približno 45 let. Ni pa zanesljivo, ali je bilo to njegovo pravo ime ali zgolj še ena identiteta, ki so jo uporabljali med njegovim zaprtjem. Po nekaterih zgodovinskih zapisih so po njegovi smrti uničili osebne predmete, oblačila in druge stvari, ki bi lahko razkrile njegovo preteklost. Tudi njegova celica naj bi bila očiščena in preurejena. Njegova smrt tako ni prinesla odgovora na vprašanje, kdo je bil v resnici.

Skrivnost, ki že več kot 300 let ne da miru zgodovinarjem

Človek z železno masko je postal eden najbolj znanih zapornikov evropske zgodovine. Njegov obstoj potrjujejo uradni dokumenti, znano je tudi, kje je bil zaprt in kdo ga je varoval. Toda njegovo pravo ime, razlog za zaprtje in morebitne povezave s francoskim dvorom ostajajo nepojasnjeni. Morda je bil zgolj človek, ki je po naključju izvedel preveč o političnih skrivnostih svojega časa. Morda je imel pomembnejše povezave, kot kažejo ohranjeni dokumenti. Zagotovo pa ni dokazov, da je bil brat dvojček francoskega kralja.

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