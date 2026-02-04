Moskisvet.com
Skrivnosti

V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve

E.R.
04. 02. 2026 03.45
0

Gotovo poznate koga, ki vsako situacijo izkoristi, da poudari, kako trpi ali predstavi sebe kot največjega mučenika tega sveta? Potem je zelo verjetno, da je rojen v enem od spodaj navedenih znamenj horoskopa.

V vsakdanjem življenju pogosto srečamo ljudi, ki vsako nevšečnost spremenijo v osebno tragedijo. Namesto da bi se soočili s težavo ali prevzeli odgovornost, raje poudarjajo svojo bolečino in iščejo sočutje. Astrologi pravijo, da se ta vzorec najpogosteje pojavlja pri dveh znamenjih, ki sta znani po svoji občutljivosti in nagnjenosti k dramatiziranju, poroča Index.hr.

Rak: mojster čustvenih pretiravanj

Raki veljajo za eno najbolj čustvenih znamenj zodiaka. Njihova intenzivna notranja doživljanja jih pogosto pripeljejo do tega, da se v vsakdanjih situacijah hitro počutijo prizadete. Namesto iskrenega pogovora se pogosto zatečejo k poudarjanju svoje bolečine, kar lahko deluje kot dramatiziranje.

Ko se počutijo nerazumljene, se hitro zaprejo vase ali pa svojo ranljivost uporabijo kot način, da pridobijo pozornost. Zaradi svoje potrebe po varnosti in potrditvi ljubezni se včasih predstavijo kot žrtve okoliščin, tudi kadar bi lahko prevzeli del odgovornosti.

Čeprav so njihova čustva pogosto pristna, lahko pretirano poudarjanje lastnega trpljenja obremeni odnose z bližnjimi.

Ribi: mojstri pobega v svet žalosti

Ribe so znane po svoji bogati domišljiji in izjemni empatiji, vendar se prav zaradi teh lastnosti pogosto izgubijo v lastnih občutkih. Ko se znajdejo v težavah, se namesto reševanja situacije raje umaknejo v svoj notranji svet, kjer prevladuje žalost in občutek nerazumljenosti.

Ko stvari ne potekajo po njihovih pričakovanjih, hitro prevzamejo vlogo žrtve in poudarjajo, kako težko jim je. Njihova občutljivost se lahko spremeni v pretiravanje, kar okolica pogosto opazi.

Včasih svojo ranljivost uporabijo tudi kot način, da se izognejo odgovornosti. Krivdo prelagajo na druge ali na okoliščine, kar jim omogoča, da se izognejo konfliktom, hkrati pa ohranijo podporo okolice. Njihova močna potreba po razumevanju in ljubezni jih pogosto vodi v igranje mučenika, tudi kadar to ni potrebno.

Vir: Index

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Skrivnosti

V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje

