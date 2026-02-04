V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve

V vsakdanjem življenju pogosto srečamo ljudi, ki vsako nevšečnost spremenijo v osebno tragedijo. Namesto da bi se soočili s težavo ali prevzeli odgovornost, raje poudarjajo svojo bolečino in iščejo sočutje. Astrologi pravijo, da se ta vzorec najpogosteje pojavlja pri dveh znamenjih, ki sta znani po svoji občutljivosti in nagnjenosti k dramatiziranju, poroča Index.hr.

Raki veljajo za eno najbolj čustvenih znamenj zodiaka. Njihova intenzivna notranja doživljanja jih pogosto pripeljejo do tega, da se v vsakdanjih situacijah hitro počutijo prizadete. Namesto iskrenega pogovora se pogosto zatečejo k poudarjanju svoje bolečine, kar lahko deluje kot dramatiziranje.

Ko se počutijo nerazumljene, se hitro zaprejo vase ali pa svojo ranljivost uporabijo kot način, da pridobijo pozornost. Zaradi svoje potrebe po varnosti in potrditvi ljubezni se včasih predstavijo kot žrtve okoliščin, tudi kadar bi lahko prevzeli del odgovornosti.

Čeprav so njihova čustva pogosto pristna, lahko pretirano poudarjanje lastnega trpljenja obremeni odnose z bližnjimi.