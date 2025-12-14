Moskisvet.com
superjupiter
Skrivnosti

Ste že slišali za 'super-jupiter'?

E.R.
14. 12. 2025 04.00
0

Rezultati nove raziskave kažejo, da super-Jupitri niso le povečane kopije Jupitra, temveč imajo povsem svojstven videz.

Jupiter kot merilo velikosti

Jupiter je največji planet v Osončju in pogosto služi kot referenca pri raziskovanju drugih plinskih velikanov. Čeprav obstajajo eksoplaneti z večjo maso, jih gravitacija običajno stisne v bolj kompaktne oblike, zato niso nujno večji po premeru. To odpira vprašanje: so masivni eksoplaneti, t. i. super-Jupitri, res podobni Jupitru?

Razlika med planeti, rjavimi pritlikavci in zvezdami

Planeti: dovolj masivni, da se oblikujejo v kroglo, a premalo, da bi sprožili jedrsko fuzijo.

Zvezde: njihova masa omogoča fuzijo vodika, kar jih naredi svetleče.

Rjavi pritlikavci: vmesna kategorija – niso dovolj veliki za fuzijo vodika, a lahko sprožijo omejeno fuzijo devterija.

Meja je jasna: do približno 10 Jupitrov govorimo o planetih, nad 90 Jupitrov pa že o zvezdah. Rjavi pritlikavci se nahajajo vmes.

Kako izgledajo super-Jupitri?

Dolgo je veljalo, da so super-Jupitri podobni Jupitru – plinski velikani s pasastimi oblaki. Umetniške upodobitve so jih pogosto prikazovale kot kopije našega planeta, le nekoliko večje.

Nova opazovanja pa kažejo drugačno sliko. Eksoplanet VHS 1256b, ki ima maso okoli 20 Jupitrov, je eden redkih, ki so ga znanstveniki lahko neposredno posneli. Meritve teleskopa James Webb (JWST) razkrivajo, da ima površinsko temperaturo okoli 1300 K in oddaja rdečkast sij.

Prašne nevihte namesto pasastih oblakov

Spektralna analiza VHS 1256b je pokazala prisotnost velikih prašnih neviht, ki povzročajo spreminjanje svetlosti planeta. To je vedenje, ki ga običajno povezujemo z rjavimi pritlikavci ali majhnimi zvezdami, ne pa s plinskimi planeti.

Raziskovalci so modelirali atmosfero in ugotovili, da se pri super-Jupitrih toplota prenaša drugače kot pri Jupitru. Namesto stabilnih pasov oblakov, ki jih na Jupitru ustvarjajo močni vetrovi ob ekvatorju, se pri super-Jupitrih pojavljajo turbulentna območja, ki razbijejo pasasto strukturo.

Kaotična površina in edinstven videz

Rezultati kažejo, da super-Jupitri niso le povečane kopije Jupitra, temveč imajo povsem svojstven videz.Čeprav jih imenujemo Jupitrovi sorodniki, so v resnici precej drugačni – vroči, turbulentni in vizualno bolj podobni zvezdam kot plinskim velikanom našega Osončja. Njihove atmosfere so bolj kaotične, z nevihtami in nestabilnimi vzorci oblakov, kar jih približuje videzu rjavih pritlikavcev.

Vir: Science Alert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
vesolje jupiter super-jupiter astronomija znanost eksoplanet Eksoplanet VHS 1256b VHS 1256b
