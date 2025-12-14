Ste že slišali za 'super-jupiter'?

Jupiter je največji planet v Osončju in pogosto služi kot referenca pri raziskovanju drugih plinskih velikanov. Čeprav obstajajo eksoplaneti z večjo maso, jih gravitacija običajno stisne v bolj kompaktne oblike, zato niso nujno večji po premeru. To odpira vprašanje: so masivni eksoplaneti, t. i. super-Jupitri, res podobni Jupitru?

Planeti: dovolj masivni, da se oblikujejo v kroglo, a premalo, da bi sprožili jedrsko fuzijo.

Zvezde: njihova masa omogoča fuzijo vodika, kar jih naredi svetleče.

Rjavi pritlikavci: vmesna kategorija – niso dovolj veliki za fuzijo vodika, a lahko sprožijo omejeno fuzijo devterija.

Meja je jasna: do približno 10 Jupitrov govorimo o planetih, nad 90 Jupitrov pa že o zvezdah. Rjavi pritlikavci se nahajajo vmes.