Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog

B.R.
30. 04. 2026 03.50
Zakaj se v določenih prostorih počutimo tesnobno, čeprav za to ni očitnega razloga? Znanstveniki pojasnjujejo, da za tem ne tiči domišljija, temveč nevidni nizkofrekvenčni zvočni valovi, ki sprožijo stresni odziv telesa.

Včasih, ko stopimo v staro stavbo ali klet, nas pogosto spremlja nenavaden občutek nelagodja, tesnobe ali celo strahu, čeprav ni vidnega razloga za to. Nova znanstvena raziskava kaže, da je razlog morda skrit v nevidnih nizkofrekvenčnih zvočnih vibracijah, ki vplivajo na človeško telo.

Kaj je nizkofrekvenčni zvok in zakaj ga ne slišimo

Nizkofrekvenčni zvok je oblika zvočnih valov, ki imajo tako nizko frekvenco, da jih človeško uho ne more zavestno zaznati. Gre za tresljaje, ki se širijo skozi zrak in trdne površine, ne da bi jih dejansko slišali.

Kot pojasnjujejo raziskovalci z Univerze MacEwan v Kanadi, se takšni zvoki pogosto pojavljajo v naravi, na primer pri nevihtah, potresih ali vulkanski dejavnosti, pa tudi v urbanem okolju, kjer jih ustvarjajo stroji, promet in prezračevalni sistemi.

AdobZnanstveniki so ugotovili, da se nizkofrekvenčni zvok pogosto pojavlja v starejših stavbah ...
AdobZnanstveniki so ugotovili, da se nizkofrekvenčni zvok pogosto pojavlja v starejših stavbah ... FOTO: Adobe Stock

Zakaj stare stavbe delujejo neprijetno

Znanstveniki so ugotovili, da se nizkofrekvenčni zvok pogosto pojavlja v starejših stavbah, zlasti v kleteh. Tam starajoče se cevi, prezračevalni sistemi in konstrukcijski materiali ustvarjajo stalne, komaj zaznavne vibracije.

Po poročanju strokovnjakov za psihologijo okolja lahko te vibracije vplivajo na razpoloženje ljudi, ne da bi se jih ti sploh zavedali, kar lahko vodi do občutkov nemira ali nelagodja.

Znanstveni poskus in vpliv na ljudi

V raziskavi je sodelovalo šestintrideset študentov, ki so poslušali različne vrste glasbe v nadzorovanem okolju. Del udeležencev je bil hkrati izpostavljen tudi nizkofrekvenčnim vibracijam pri frekvenci osemnajstih hercev, ki jih človeško uho ne zazna.

Kot navajajo raziskovalci, so udeleženci, ki so bili izpostavljeni tem vibracijam, poročali o večji razdražljivosti, nelagodju in občutku žalosti, ne glede na to, kakšno glasbo so poslušali.

Poleg tega so znanstveniki merili tudi raven kortizola, hormona, ki ga telo proizvaja kot odziv na stres, in ugotovili njegovo povečanje pri izpostavljenih udeležencih.

Rezultati raziskave kažejo, da lahko nizkofrekvenčni zvok vpliva na čustveno stanje in fiziološki stres.
Rezultati raziskave kažejo, da lahko nizkofrekvenčni zvok vpliva na čustveno stanje in fiziološki stres. FOTO: Adobe Stock

Povezava med telesnim stresom in nevidnimi vibracijami

Rezultati raziskave kažejo, da lahko nizkofrekvenčni zvok vpliva na čustveno stanje in fiziološki stres, ne da bi se tega človek zavedal. Kot pojasnjujejo strokovnjaki za nevroznanost, je kortizol naravni pokazatelj telesnega odziva na nevarnost ali napetost.

Zanimivo je, da so se učinki pojavili tudi pri poslušanju umirjene glasbe, kar pomeni, da je vpliv vibracij deloval neodvisno od drugih dražljajev v okolju.

Ali lahko to razloži občutek "strašljivega prostora"

Znanstveniki menijo, da bi del občutkov, ki jih ljudje povezujejo z nadnaravnimi pojavi v starih stavbah, lahko imel povsem fizično razlago. Kombinacija nizkofrekvenčnih vibracij in pričakovanja, da je prostor "strašljiv", lahko okrepi občutek nelagodja.

Nekateri raziskovalci celo domnevajo, da bi lahko ljudje te vibracije v evolucijskem smislu zaznavali kot opozorilo na nevarnost, kar bi razložilo močne čustvene odzive.

Pomen odkritja za prihodnje raziskave

Znanstveniki poudarjajo, da gre za pomemben korak pri razumevanju vpliva nevidnih zvokov na človeka, vendar še ne za dokončne zaključke. Potrebne bodo dodatne raziskave, ki bodo preučile različne frekvence in dolgotrajne učinke izpostavljenosti.

Viri: MacEwan University, Frontiers in Behavioral Neuroscience, National Institutes of Health (NIH)

Razlagalnik

Kortizol je steroidni hormon, ki ga proizvajajo nadledvične žleze in ga pogosto imenujemo 'stresni hormon'. Njegova glavna naloga je pomagati telesu pri odzivanju na stresne situacije, saj uravnava presnovo, krvni tlak in raven sladkorja v krvi. Ko se telo sooči z zaznano nevarnostjo, kortizol mobilizira energijske zaloge, da se lahko organizem hitro odzove, vendar dolgotrajno povišane ravni tega hormona lahko negativno vplivajo na zdravje, vključno z oslabitvijo imunskega sistema in motnjami spanja.

Herc (simbol Hz) je enota za merjenje frekvence v mednarodnem sistemu enot in predstavlja število nihajev ali ciklov na sekundo. Pri zvoku frekvenca določa višino tona, ki ga slišimo; višje število hercev pomeni višji ton, nižje število pa globlji ton. Človeško uho lahko v idealnih pogojih zazna zvoke v območju od približno 20 Hz do 20.000 Hz. Zvoki pod 20 Hz se imenujejo infrazvok in jih ljudje običajno ne slišimo kot tone, lahko pa jih zaznamo kot fizične vibracije ali pritisk, kar je ključno za razumevanje vpliva nizkofrekvenčnih valov na počutje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
