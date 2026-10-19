Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove

Elisa Lam: izginotje v hotelu Cecil

Elisa Lam, študentka iz Kanade, je januarja 2013 sama potovala po Kaliforniji. V Los Angelesu se je nastanila v hotelu Cecil, stavbi v središču mesta, ki je bila zaradi svoje preteklosti že dolgo predmet številnih temačnih zgodb. Mlada turistka je redno ohranjala stik s starši, zato je njeno izginotje hitro vzbudilo skrb. Ko se ni več oglašala in je ni bilo mogoče najti, so jo prijavili kot pogrešano. Policija je začela iskati sledi, ki bi pomagale pojasniti, kaj se je zgodilo. Prelomni trenutek je nastopil, ko so preiskovalci objavili posnetek hotelske nadzorne kamere. Kot je takrat poročal kanadski medij Global News, je Elisa izginila konec januarja, njeno truplo pa so našli 19. februarja 2013.

Srhljivi posnetek iz dvigala, ki je obšel svet

Na posnetku Elisa vstopi v dvigalo, pritiska več gumbov in se ozira proti hodniku. Večkrat stopi iz dvigala, nato pa se znova vrne. Z rokami dela nenavadne kretnje, se pomika ob vratih in deluje, kot da se odziva na nekaj zunaj kadra. Najbolj nenavadno je, da vrata dvigala ostajajo odprta, medtem ko se Elisa premika po njegovi notranjosti in okolici.

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Ko je posnetek prišel na splet, so ga začeli podrobno analizirati uporabniki z vsega sveta. Nekateri so menili, da se je Elisa pred nekom skrivala, drugi so ugibali, ali je na hodniku opazila osebo, ki je kamera ni zajela. Pojavile so se tudi razlage, da je doživljala stisko. Prav ta nedorečenost je posnetek spremenila v svetovno spletno uganko. Ljudje so v vsakem gibu iskali namig, ki bi lahko pojasnil njeno izginotje.

Truplo v vodnem rezervoarju na strehi hotela

Devetnajstega februarja 2013 je hotelski vzdrževalec med pregledovanjem vodnih rezervoarjev na strehi odkril truplo. Šlo je za Eliso Lam. Do odkritja je prišlo po pritožbah gostov zaradi težav z vodnim pritiskom. Novica je pretresla javnost, saj si številni niso znali razložiti, kako je mlada ženska končala v rezervoarju na strehi hotela, v katerem je bivala. Pojavila so se ključna vprašanja: kako je prišla na streho, kako je vstopila v rezervoar in kaj se je dogajalo po zadnjem znanem posnetku? Dostop do strehe je bil omejen, kar je dodatno spodbudilo ugibanja o morebitni tuji vpletenosti. Vendar okoliščine najdbe same po sebi niso dokaz, da je bila Elisa umorjena.

icon-expand Hotelski vzdrževalec med pregledovanjem vodnih rezervoarjev odkril truplo. FOTO: Profimedia

Kaj je pokazala preiskava smrti?

Sprva so bile okoliščine smrti nejasne. Preiskovalci so morali ugotoviti, ali je šlo za nesrečo ali kaznivo dejanje. Obdukcija in toksikološke preiskave so bile zato pomemben del preiskave. Po poročanju časnika Los Angeles Times je mrliški oglednik okrožja Los Angeles junija 2013 sklenil, da je Elisa umrla zaradi nenamerne utopitve. Kot pomembno okoliščino je navedel bipolarno motnjo, preiskava pa ni pokazala, da bi droge prispevale k smrti. Na telesu niso ugotovili vidnih znakov poškodb.

Hotel Cecil in njegova temačna preteklost

Hotel Cecil so odprli v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Z leti se je znašel v središču številnih tragičnih dogodkov, zaradi katerih je pridobil zlovešč sloves. V njem so v različnih obdobjih bivali tudi znani storilci kaznivih dejanj, stavba pa je postala povezana z zgodbami o nasilju in smrti.

icon-expand Hotel Cecil so odprli v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. FOTO: Profimedia

Ko so Eliso našli mrtvo v vodnem rezervoarju, je njegova preteklost še povečala zanimanje javnosti. Zgodba je bila za mnoge videti kot prizor iz kriminalnega filma: mlada turistka, nenavaden posnetek, nedostopna streha in grozljivo odkritje.

Teorije zarote: od umora do paranormalnih pojavov

Po objavi posnetka so se na spletu pojavile številne teorije. Nekateri uporabniki so domnevali, da je Elisa bežala pred neznano osebo. Drugi so iskali znake, da je bil posnetek prirejen, ali povezovali njeno smrt z nadnaravnimi pojavi. Nobena od teh razlag ni bila podprta z zanesljivimi dokazi. Nenavadno vedenje na posnetku samo po sebi ne potrjuje kaznivega dejanja, prav tako ne dokazuje paranormalnih pojavov. Spletni uporabniki so analizirali tudi njene objave in iskali povezave z drugimi dogodki. Toda takšne razlage so pogosto temeljile na domnevah, ne na preverjenih ugotovitvah preiskave. Primer zato opozarja, kako hitro lahko resnična tragedija postane podlaga za zgodbe, ki se širijo hitreje od dejstev. Ko javnost ne dobi odgovorov na vsa vprašanja, se lahko praznina hitro napolni z ugibanji.

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