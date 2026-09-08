Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi

Vrata, za katera je mislila, da jih ni mogoče odpreti

Ko si je Keely prvič ogledovala stanovanje, je bila nepremičnina še naseljena, zato ni mogla preveriti vsake podrobnosti. Njeno pozornost so pritegnila dvojna lesena vrata z zastekljenimi deli, ki so stala v jedilnici. Seveda jo je zanimalo, kaj je za njimi. Ko je vprašala, ji je bilo rečeno, da vrat ni mogoče odpreti. Zato je ugibala, ali vodijo v kakšen drug del stavbe ali pa je za njimi prostor, ki ni povezan z njenim stanovanjem. Ko je pozneje prevzela ključe in se vselila, se je odločila preveriti sama. "Moram vam pokazati nekaj, za kar sploh nisem vedela, da obstaja v stanovanju," je povedala v videoposnetku, ki ga je objavila na TikToku.

Za skrivnostnimi vrati je čakala skrita postelja

Ko je vrata odprla, jo je pričakalo precej nepričakovano presenečenje. Za njimi je bila v steno vgrajena zložljiva postelja. "Videti je, da je to postelja, ki se zloži v steno. V jedilnici imam takšno posteljo. Kaj?" je presenečeno povedala Keely. Gre za tako imenovano Murphyjevo posteljo, ki jo je mogoče zložiti v navpičen položaj, kadar ni v uporabi. Takšna rešitev je bila posebej uporabna v manjših stanovanjih, saj je isti prostor lahko služil več namenom. Po poročanju spletne strani People je bila postelja precej zaprašena in je bilo videti, da je že dolgo nihče ni uporabljal. Keely je po čiščenju v njej videla predvsem praktičen dodatek, saj bi lahko služila kot dodatno ležišče za obiskovalce.

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Stanovanje skriva še druge stare podrobnosti

Skrivna postelja pa ni edina zanimivost njenega novega doma. Stavba je bila zgrajena leta 1919, zato je v stanovanju ostalo precej prvotnih arhitekturnih podrobnosti. Keely je med drugim pokazala stare lesene elemente, kristalne kljuke in izvirno okovje. Na nekaterih vratih so ostale tudi stare ključavnice, ki še vedno delujejo. V kuhinji je odkrila še posebno vgradno omarico za shranjevanje krompirja. Tudi ta podrobnost kaže, kako drugače so bila stanovanja nekoč zasnovana. Prostor, ki bi ga danes marsikdo spregledal, je imel včasih zelo konkreten namen.

Nihče ne ve, zakaj je bila postelja tam

icon-expand Odkritje je navdušilo uporabnike družbenih omrežij FOTO: Tik Tok

Prav tukaj pa se zgodba zaplete. Keely namreč nima zanesljivega odgovora na vprašanje, zakaj je bila zložljiva postelja sploh nameščena za vrati v jedilnici. Stavba stoji v bližini univerze Ohio State, zato se je pojavila domneva, da bi bila takšna rešitev lahko povezana s potrebami stanovalcev in njihovih gostov. Vendar za to ni potrditve. Kot poroča People, so bile podobne postelje v nekaterih drugih stanovanjih v isti stavbi, kar nakazuje, da verjetno ni šlo za povsem naključno predelavo enega samega stanovanja. Kljub temu pravi namen te nenavadne zasnove ni znan.

Odkritje je navdušilo uporabnike družbenih omrežij

Keely je svoje odkritje objavila na TikToku, kjer je hitro pritegnilo pozornost. Številni uporabniki so bili nad skrito posteljo navdušeni in so v njej videli precej praktično rešitev. Nekateri so se pošalili, da zaradi takšne postelje sploh ne potrebuje posebne sobe za goste. Drugi so poudarili, da bi bilo danes podobno rešitev precej težje izdelati in namestiti. Pojavili so se tudi komentarji ljudi, ki so imeli v svojih nekdanjih stanovanjih podobne postelje. Ena od uporabnic je povedala, da jo je imela v svojem prvem stanovanju in da je bila nad njo navdušena.

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