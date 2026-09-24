Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje

Tetovaža treh pik naj bi bila znan simbol v kriminalnem svetu, ki se najpogosteje nahaja na roki med palcem in kazalcem ali blizu očesa. Čeprav je simbol preprost, ima v zaporniških krogih težek pomen, saj ga pogosto povezujejo z uličnim nasiljem. Vendar tetovaža ni nujno dokaz kriminalne preteklosti, saj so minimalistični motivi danes modni tudi v splošni populaciji. Zaradi tega lahko napačna interpretacija simbola včasih privede do napačnih sodb ali nepotrebnih težav pri ljudeh, ki nimajo nobenih povezav s kriminalnimi združbami.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako svet interpretira tri usodne pike

Tetovaža treh pik nima enotnega pomena. V kriminalnem podzemlju, zlasti v Rusiji in nekaterih drugih državah, služi kot zaporniški simbol za določanje hierarhije. Po drugi strani pa za mnoge ljudi predstavlja praznoverje ali globoko vero, saj simbolizira preteklost, sedanjost in prihodnost ali pa religiozno enost. Zaradi različnih razlag pogosto prihaja do napačnega razumevanja. Čeprav sodobna moda to tetovažo dojema kot neškodljiv okras, v nekaterih mestnih okoljih še vedno ohranja svoj prvotni, zastrašujoči pomen.

icon-expand Jeremy Meeks ima tatu solze. FOTO: Profimedia

Kaj sporočajo solze in zaporniške celice

Tetovaža solze pod očesom je ena najbolj znanih zaporniških tetovaž na svetu, a njen pomen se lahko močno razlikuje glede na to, kdo si jo je vtetoviral. Podobno je s simbolom quincunx, ki s petimi pikami ponazarja jetnika med štirimi zidovi. Danes so ti preprosti vzorci priljubljeni tudi med ljudmi, ki nikoli niso bili v zaporu. Zato je nujno, da ob opazovanju takšnih tetovaž ne hitimo z zaključki. Ključno je, da vsako poslikavo na telesu vedno razumemo v njenem osebnem in širšem okolju.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.