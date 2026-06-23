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Skrivnosti

Jezero, v katerem so našli desetine okostij – skrivnost, ki je še vedno nerazrešena

B.R.
23. 06. 2026 03.19
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V odročnem himalajskem visokogorju leži jezero Roopkund, okoli katerega so raziskovalci našli več deset človeških ostankov. Kljub številnim analizam še vedno ni jasnega odgovora, kako in zakaj so ljudje tam umrli.

Odkritje, ki je presenetilo raziskovalce

Kot poročajo National Geographic in podobni raziskovalni pregledi, je bilo območje okoli jezera Roopkund v zvezni državi Uttarakhand v severni Indiji, visoko v Himalaji, dolgo časa skoraj nedotaknjeno zaradi ekstremnih razmer in težke dostopnosti. Prav zato je bilo odkritje razpršenih okostij še toliko bolj nepričakovano in hkrati zaskrbljujoče.

Raztreseni ostanki brez jasnega vzorca

Arheološke analize kažejo, da ostanki niso bili zbrani na enem mestu, temveč razpršeni okoli jezera. Kot navajajo strokovnjaki, takšna razporeditev otežuje razlago, saj ne kaže na klasičen pokop ali eno samo večjo nesrečo.

Nekateri ostanki so precej starejši, drugi mlajši, kar nakazuje, da dogajanje ni bilo omejeno na en sam dogodek. To še dodatno krepi ugibanja, da bi lahko šlo za več zaporednih tragedij.

Jezero Roopkund v zvezni državi Uttarakhand v severni Indiji, visoko v Himalaji
Jezero Roopkund v zvezni državi Uttarakhand v severni Indiji, visoko v Himalaji FOTO: Adobe Stock

Neizprosni pogoji, ki lahko skrivajo odgovore

Vreme, teren in nevarnosti

Kot poroča BBC Travel, je Himalaja eno najzahtevnejših okolij na svetu – z nenadnimi snežnimi nevihtami, plazovi in pomanjkanjem kisika. Raziskovalci poudarjajo, da bi lahko ekstremne razmere pojasnile posamezne primere smrti, vendar ne nujno vseh najdb skupaj.

Manjkajoče sledi preteklosti

Pri preiskavah ni bilo najdenih jasnih osebnih predmetov ali dokazov, ki bi razložili prisotnost teh ljudi na istem mestu. Kot piše Live Science, prav odsotnost materialnih sledi odpira še več vprašanj kot odgovorov.

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Kaj bi se lahko zgodilo na tem območju?

Ena od pogostih teorij, ki jo omenjajo raziskovalni viri, je, da bi lahko šlo za več ločenih dogodkov skozi stoletja. V takem scenariju bi različne skupine ljudi v različnih časovnih obdobjih postale žrtve istih nevarnih razmer.

Kljub številnim raziskavam in analizam še vedno ni enotne razlage, ki bi povezala vse najdbe v smiselno celoto. Smithsonian Magazine pri tem poudarja, da gre za enega najbolj nenavadnih primerov gorske arheologije, kjer narava in čas brišeta jasne odgovore.

Območje zato ostaja predmet raziskav in domišljije, saj združuje elemente naravne nevarnosti, zgodovinskih neznank in arheoloških skrivnosti, ki jih za zdaj še nihče ni uspel v celoti razvozlati.

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Viri: National Geographic, BBC Travel, Smithsonian Magazine, ScienceDaily, Live Science

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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