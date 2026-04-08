Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad

Izjemna rimska razbitina na dnu jezera

Potapljači so na dnu jezera Neuchâtel v zahodni Švici naleteli na bogat arheološki zaklad, kot poroča Ammon News, ki opisuje ostanke rimske trgovske ladje. Najdba vključuje številne popolnoma ohranjene artefakte, med katerimi so ikonični meči gladius, amfore za prevoz oljčnega olja in keramične posode, ki nakazujejo trgovske poti in vsakdanje življenje pred skoraj dvema tisočletjema. Razbitina, za katero arheologi domnevajo, da je starodavna rimska trgovska ladja, je bila odkrita po letalskih posnetkih iz leta 2024, ki so razkrili nepričakovane sledi na dnu jezera. Sledila je raziskovalna kampanja potapljačev marca leta 2025, ki je potrdila izjemno ohranjenost najdb, kot navaja DiverNet.

Kaj so našli potapljači

Najdbe vključujejo stotine popolnoma ohranjenih keramičnih posod, med katerimi so krožniki, sklede, skodelice in druge vrste posod za vsakdanjo rabo iz osrednje Švice, kot tudi vrsto amfor, uporabljenih za prevoz oljčnega olja iz Španije, kar kaže na široke trgovske mreže Rima. Poleg tega so arheologi našli orodje, vsakodnevne pripomočke ter dele vozov in orodij, ki so bili spravljeni v ladijski tovorni prostor, kar nakazuje, da je ladja služila kot prevozno sredstvo za širok spekter blaga. Posebej izstopata dva meča gladius, ki nakazujeta, da trgovanje ni bilo nujno popolnoma varno opravilo in morda kažeta na vojaško spremstvo ali zaščito. Arheološka ekipa je ob odkritju poudarila, da za najdbo ni značilno raztreseno stanje, ampak so bili artefakti najdeni skupaj, kot bi bili pripravljeni za tržnico ali dostavo, kar je redek fenomen pri tako starih razbitinah.

Kaj najdbe razkrivajo o starem svetu

Odkritje je izjemno pomembno, saj omogoča vpogled v obsežno rimsko trgovsko omrežje in logistiko, ki je povezovala območje Švice s preostalim delom rimskega imperija. Po komentarjih uporabnikov Reddita je bilo to vozilo del transportnega sistema, ki je povezoval reke in jezera, kar je omogočalo učinkovito premikanje blaga po kopenskih in vodnih poteh. Arheologi pričakujejo, da bodo artefakti, ki bodo skrbno konzervirani in pripravljeni za razstavo, razkrili več o trgovskih poteh, proizvodnji blaga in življenju ljudi, ki so živeli in delali pred dvesto generacijami. Takšne najdbe lahko ponudijo dragocene informacije o tehnikah izdelave keramike, transporta in vsakdanjega življenja rimskih trgovcev.

Kam bodo artefakti šli in kako jih bodo ohranili