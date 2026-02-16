Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let

Ker se kombinacija živalskega znamenja in elementa v kitajski astrologiji ponovi le vsakih 60 let, bo tudi tokratno leto ognjenega konja, ki traja od 17. februarja 2026 do 6. februarja 2027, nekaj posebnega. Gre za obdobje, ki po mnenju številnih astrologov in poznavalcev tradicionalnega kitajskega koledarja prinaša izrazito močno, dinamično in prelomno energijo. Kot pojasnjujejo na spletni strani The Feng Shui Society, kitajska astrologija temelji na prepletu 12 živalskih znamenj in petih elementov (les, ogenj, zemlja, kovina in voda). Ta kombinacija tvori 60-letni cikel, kar pomeni, da se leto ognjenega konja pojavi izjemno redko, nazadnje leta 1966.

Preberi še Horoskop: V teh znamenjih so rojeni največji lomilci ženskih src

Leto ognjenega konja 2026:

- se pojavi le enkrat na 60 let, - simbolizira moč, strast in preobrazbo, - odpira prostor za velike osebne in kolektivne premike, - hkrati pa zahteva zavestno ravnanje z energijo.

Konj v kitajski astrologiji

Konj je sedmo znamenje kitajskega zodiaka in že sam po sebi simbolizira svobodo, gibanje, neodvisnost in moč volje. Kot navajajo na portalu Times of India, je leto konja pogosto povezano z večjo družbeno dinamiko, ambicioznostjo ter potrebo po osebnem napredku in izražanju. Ljudje in kolektivne energije v takšnem letu težijo k dejanjem, spremembam in preseganju ustaljenih vzorcev.

icon-expand Konj je sedmo znamenje kitajskega zodiaka in že sam po sebi simbolizira svobodo, gibanje, neodvisnost in moč volje. FOTO: Adobe Stock

Ko se konj združi z ognjem

Element ognja dodatno okrepi že tako aktivno naravo konja. Po razlagi astrologov ogenj predstavlja strast, vitalnost, pogum in hitro udejanjanje idej. Ker sta tako konj kot ogenj izrazito jang energiji, velja leto ognjenega konja za eno najintenzivnejših v celotnem ciklu. Na portalu Chinese Fortune Calendar to kombinacijo opisujejo kot čas, ko so spremembe hitre, odločitve drzne, rezultati pa lahko zelo izraziti – bodisi pozitivni bodisi zahtevni, če energije ne znamo uravnotežiti.

Preberi še V teh znamenjih so rojeni moški, ki najpogosteje varajo

Kaj prinaša leto ognjenega konja 2026?

Po poročanju Times of India leto ognjenega konja spodbuja: - hitro ukrepanje, - drznejše življenjske odločitve, - premike iz cone udobja, - uresničevanje dolgo načrtovanih ciljev. Gre za obdobje, ki nagrajuje pogum in samoiniciativnost, vendar zahteva tudi jasno usmeritev.

icon-expand Leto ognjenega konja traja od 17. februarja 2026 do 6. februarja 2027. FOTO: Adobe Stock

Intenzivnost, ki zahteva zavedanje

Kot opozarjajo na portalu Buddha Bodhis, lahko presežek ognjene energije prinese tudi izzive: impulzivnost, pretirano čustveno odzivanje in utrujenost. Leto zato ni namenjeno nepremišljenemu tveganju, temveč zavestnemu usmerjanju energije. Astrologi svetujejo ravnotežje med delovanjem in refleksijo – ogenj naj bo gonilo, ne pa nenadzorovan plamen.

Čas za nove začetke

Kljub intenzivnosti velja leto ognjenega konja za ugodno obdobje za: - začetek novih projektov, - karierne spremembe, - večjo družbeno vidnost, - uresničevanje osebnih vizij. To je leto, ki podpira tiste, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje odločitve in stopiti v ospredje.

Preberi še Horoskop: Ta znamenja so najbolj narcisoidna!

Kulturni pomen in praznovanja

Kitajsko novo leto se tradicionalno praznuje 15 dni in vključuje družinska srečanja, obrede za srečo ter bogato simboliko. Zaradi redkosti kombinacije konja in ognja bo leto 2026 še posebej zaznamovano tudi v kulturnem in simbolnem smislu, kar poudarjajo številni poznavalci kitajske tradicije.