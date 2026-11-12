Nad vojaškim oporiščem zagledali skrivnostni predmet z lovkami

Med fotografiranjem mavrice zagledala nekaj nenavadnega

Sara Jane Osborn je na Aljaski fotografirala mavrico, ko je njeno pozornost pritegnil nenavaden predmet nad drevesi. Sprva je pomislila, da ima na zaslonu telefona žuželko, toda ob pogledu v daljavo je ugotovila, da je pojav precej bolj nenavaden. Predmet je bil temen, s srebrnkastimi deli in več dolgimi izrastki, ki so spominjali na lovke meduze. Po njenih besedah je nekaj minut lebdel nad drevesi, se premikal z ene strani na drugo in spreminjal položaj. Nato je nenadoma izginil. Osbornova je svojo izkušnjo podrobneje opisala za britanski časnik Daily Mail. Povedala je, da sta bila ob nenavadnem dogodku prisotna tudi njen mož in ona, opazovanje pa je trajalo približno tri minute. "Samo Bog in vlada vesta, kaj je to," je dejala ob opisu skrivnostnega pojava.

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Nenavaden predmet naj bi se pojavil v smeri vojaškega oporišča

Posebno pozornost je vzbudilo dejstvo, da je Osbornova predmet opazila nad območjem, ki naj bi bilo v smeri vojaškega oporišča Joint Base Elmendorf-Richardson. Gre za pomembno ameriško vojaško oporišče na Aljaski, kjer delujejo tudi bojna letala F-22 Raptor.

Predmet je iskal tudi njen mož, vendar brez uspeha

Ko je nenavadni pojav izginil, sta se zakonca odločila poiskati morebitno običajno razlago. Najprej sta pregledala bližnji park, saj sta pomislila, da bi lahko šlo za nenavadnega zmaja oziroma letalno napravo, ki jo je nekdo upravljal s tal. Toda tam nista našla nikogar, ki bi upravljal takšno napravo ali pospravljal njene dele. Nato sta se odpeljala še proti območju Arctic Valley in približno pol ure iskala morebitne sledi. Tudi tam nista odkrila ničesar, kar bi pojasnilo opažanje. Osbornova je priznala, da bi lahko šlo za brezpilotni letalnik ali kakšno drugo običajno napravo, vendar je vztrajala, da se predmet ni premikal tako, kot bi pričakovala pri običajnem zmaju. Po poročanju medija NDTV je posnetek medtem spodbudil številne razprave na družbenih omrežjih. Nekateri uporabniki menijo, da gre za nenavadnega zmaja, drugi omenjajo brezpilotni letalnik, pojav pa so nekateri že označili za neznani leteči predmet.

icon-expand Zakaj nas NLP tako zelo privlačijo? FOTO: Shutterstock

Je šlo za NLP ali zgolj za nenavaden predmet?

Posnetek je hitro pritegnil pozornost ljubiteljev skrivnosti in nepojasnjenih pojavov. Največ vprašanj sprožajo prav izrastki, ki visijo pod temnim telesom in naj bi se premikali neodvisno drug od drugega. Med mogočimi razlagami so posebna vrsta zmaja, brezpilotna naprava, balon ali drug predmet, ki ga je bilo zaradi oddaljenosti in kota opazovanja težko prepoznati. Dodatno vprašanje je tudi pristnost posnetka. Britanski časnik The Sun je poročal, da je njegovo orodje za preverjanje vsebin z umetno inteligenco ocenilo, da obstaja 92-odstotna verjetnost, da je posnetek izmišljen oziroma prirejen.

Zakaj nas NLP tako zelo privlačijo?

Neznani leteči predmeti oziroma NLP že desetletja burijo človeško domišljijo, saj združujejo dve stvari, ki ljudi še posebej privlačita: skrivnost in neznano. Nebo opazujemo že od nekdaj, vendar kljub tehnološkemu napredku še vedno ne znamo pojasniti vsakega nenavadnega pojava, ki se pojavi nad našimi glavami. Prav možnost, da obstaja nekaj, česar še ne razumemo, spodbuja radovednost, ugibanja in številne teorije. Nekateri v nepojasnjenih pojavih vidijo dokaz obstoja nezemeljskega življenja, drugi iščejo povsem znanstvene razlage, kot so neobičajni vremenski pojavi, optične prevare ali skrivnostne letalne naprave. In prav v tem je njihova privlačnost: dokler nimamo zanesljivega odgovora, domišljija vedno pušča odprta vrata.

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