Zvečer z družino na ladji, zjutraj je izginila: kaj se je zgodilo s 23-letnico

icon-expand Izginila je sredi družinskih počitnic FOTO: Profimedia

Izginila je sredi družinskih počitnic

Amy Bradley je bila stara komaj 23 let, ko se je z družino odpravila na križarjenje po Karibih. Na ladji Rhapsody of the Seas, ki je pripadala družbi Royal Caribbean, so bili z njo starši Ron in Iva ter mlajši brat Brad. Nihče od njih ni mogel slutiti, da se bodo počitnice končale z izginotjem, ki bo za vedno zaznamovalo njihovo življenje. Ladja je 21. marca 1998 izplula iz San Juana v Portoriku in se odpravila proti karibskim otokom. Po postanku na Arubi je plula proti Curaçau. Prav v zgodnjih jutranjih urah 24. marca se je za Amy izgubila vsaka zanesljiva sled. Po podatkih ameriškega Zveznega preiskovalnega urada, znanega pod kratico FBI, je bila Amy nazadnje pogrešana na krovu ladje med plovbo v mednarodnih vodah. Kljub iskanju na ladji in v okoliških vodah je niso našli.

Zadnje ure pred izginotjem

Večer pred izginotjem sta Amy in njen brat Brad preživela v ladijskem nočnem klubu, kjer sta plesala in se družila z drugimi potniki. Brad se je nato vrnil v družinsko kabino, Amy pa je ostala pokonci. Kot je Brad pozneje pripovedoval v dokumentarcu Amy Bradley Is Missing, je sestri pred spanjem zaželel lahko noč in ji povedal, da jo ima rad. To je bil njun zadnji pogovor. Nekaj ur pozneje je njun oče Ron zgodaj zjutraj opazil Amy na balkonu kabine, kjer naj bi počivala na stolu. Ko se je pozneje znova zbudil, je ugotovil, da je ni več. Družina je začela iskati po ladji, vendar je ni našla. Posebej nenavadno je bilo, da so se potniki že pripravljali na izkrcanje v Curaçau, medtem ko Amy še vedno ni bilo. Iskanje se je razširilo na ladjo in okoliško morje, vendar ni prineslo odgovora na najpomembnejše vprašanje: kako je lahko mlada ženska izginila, ne da bi kdo zanesljivo vedel, kaj se je zgodilo?

Je padla v morje ali se je zgodilo nekaj hujšega?

Amyjino izginotje je sprožilo več teorij. Ena od možnosti je, da je padla z balkona ali z ladje. Ker je bila zadnjič opažena na balkonu kabine, preiskovalci niso mogli izključiti nesreče. Toda njena družina tej razlagi že od začetka nasprotuje. Njeni svojci so večkrat poudarili, da ne verjamejo, da bi Amy po nesreči padla v morje ali se namerno odločila za takšno dejanje. Druga teorija predvideva, da je bila ugrabljena. Skozi leta so se pojavljala različna pričevanja ljudi, ki naj bi jo videli na Karibih tudi po izginotju. Nekatera so vključevala trditve, da je bila v družbi moških, ki so jo nadzorovali, druga pa so nakazovala možnost trgovine z ljudmi. Vendar je treba poudariti, da nobeno od teh pričevanj ni dokončno dokazalo, kaj se je zgodilo z Amy. Preiskovalci so različne namige preverjali, toda zanesljive potrditve njene usode še vedno ni.

Srhljiva pričevanja in domnevna opažanja

V letih po izginotju so se pojavile zgodbe, ki so primer spremenile v eno najbolj razvpitih skrivnosti, povezanih s križarjenji. Britanski portal Crime+Investigation je opisal pričevanje kanadskega potapljača, ki naj bi avgusta 1998 na plaži v Curaçau opazil žensko z značilnimi tetovažami, podobnimi Amyjinim. Po njegovih besedah sta bila z njo tudi dva moška, ki naj bi jo odpeljala stran, ko je postalo jasno, da jo je nekdo prepoznal. Še bolj pretresljiva je zgodba nekdanjega pripadnika ameriške mornarice, ki je trdil, da je januarja 1999 v lokalu v Curaçau srečal žensko, ki se mu je predstavila kot Amy in prosila za pomoč. Po njegovih navedbah naj bi bila v ujetništvu. Toda tudi tega srečanja ni bilo mogoče neodvisno potrditi. V javnosti so se pojavile tudi fotografije ženske, ki naj bi bila podobna Amy. Družina in preiskovalci so takšne namige jemali resno, vendar podobnost na fotografiji sama po sebi ni dokaz identitete. Prav zaradi številnih nepreverjenih opažanj je primer še danes tako zapleten. Vsaka nova informacija lahko vzbudi upanje, vendar mora biti potrjena, preden jo je mogoče obravnavati kot dejstvo.

icon-expand Amy Bradley z bratom. FOTO: Profimedia

Nova preiskovalna sled je znova vzbudila pozornost

Primer je leta 2025 znova pritegnil veliko pozornosti po izidu tridelne dokumentarne serije Amy Bradley Is Missing na Netflixu. V njej so predstavljeni dogodki pred izginotjem, pričevanja družinskih članov in različne teorije, ki so se pojavile v skoraj treh desetletjih iskanja. Aprila 2026 je ameriški medij Court TV poročal o novem razvoju. Zasebni preiskovalec Jim Carey, ki ga je najela družina Bradley, je povedal, da je njegova ekipa opredelila dve osebi, ki ju želi dodatno preveriti, podatke pa je posredovala FBI. Po njegovih navedbah gre za osebi, ki naj bi trdili, da sta Amy videli po njenem izginotju. Carey je predstavil tudi svoje prepričanje, da bi lahko bil v izginotje vpleten član glasbene skupine, ki je nastopala na ladji. Vendar gre za trditve zasebnega preiskovalca, ne za uradno potrjen sklep preiskave. Za nobeno od oseb, omenjenih v teh poročilih, ni bilo javno dokazano, da je odgovorna za Amyjino izginotje. FBI še vedno objavlja podatke o pogrešani Američanki in ponuja nagrado do 100.000 ameriških dolarjev za informacije, ki bi pomagale najti Amy oziroma pripeljale do identifikacije, aretacije in obsodbe odgovornih za njeno izginotje.

Družina še vedno čaka na odgovore

Amyjini najbližji se že desetletja spopadajo z negotovostjo. Namesto jasnega odgovora imajo le drobce informacij, nepreverjena pričevanja in teorije, ki se med seboj pogosto izključujejo. Za družino je najtežje prav to, da ne ve, kaj se je zgodilo v zadnjih urah na ladji. Njeni svojci še vedno upajo, da bo kdo spregovoril ali da bo nov namig končno razjasnil skrivnost. Primer Amy Bradley ostaja opomin, kako hitro se lahko običajne počitnice spremenijo v tragedijo, za katero ni odgovorov niti po desetletjih. Dokler ne bo zanesljivih dokazov, bo njeno izginotje ostalo nerazrešeno, vprašanje, ali je bila žrtev nesreče ali kaznivega dejanja, pa bo še naprej brez dokončnega odgovora.

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