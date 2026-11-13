Zvezdnik razkril grozljivo družinsko tragedijo: oba starša so mu umorili

Patrick Duffy se je v solzah spomnil umora staršev

Sedeminsedemdesetletni Patrick Duffy je v pogovoru za podkast Still Here Hollywood, ki ga vodi Steve Kmetko, spregovoril o družinski tragediji, ki ga je zaznamovala za vse življenje. Njegova starša, Terence in Marie Duffy, sta bila 18. novembra 1986 umorjena v gostinskem lokalu, ki sta ga imela v kraju Boulder v ameriški zvezni državi Montana.

Igralec je obujal spomine na usodno noč in opisal, kaj se je zgodilo, potem ko sta se dva mladeniča vrnila v lokal, oborožena s puškama. Duffy je pripovedoval, da ju je njegov oče pred tem zaradi opitosti in razgrajanja že napodil iz lokala. Moška sta odšla, nadaljevala s pitjem, nato pa se vrnila in se maščevala. "Bilo je zelo pozno. V lokalu ni bilo nikogar drugega, samo moj oče in moja mama. Vstopila sta s puškama," je povedal igralec. Oče je stopil proti napadalcema, mama mu je poskušala priskočiti na pomoč Duffy je v pogovoru opisal tudi zadnje trenutke življenja svojih staršev. Kot je izvedel iz pričevanj na sojenju, je njegov oče ob vrnitvi napadalcev stopil proti njima in jima očitno želel povedati, da ju je že opozoril, naj se ne vračata. Takrat sta mladeniča začela streljati. Njegova mama Marie je bila medtem na drugem koncu točilnega pulta in je reševala križanko. Ko je zaslišala streljanje in zagledala moža, je stekla proti njemu. Tudi njo sta napadalca ustrelila.

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Toda nasilja še ni bilo konec. Po umoru sta mladeniča preskočila točilni pult, iz blagajne vzela denar in odnesla še nekaj steklenic alkoholnih pijač. Nato sta pobegnila. Igralec je ob pripovedovanju težko skrival čustva. Posebej ga je pretreslo dejstvo, da se je vse zgodilo v lokalu, ki sta ga njegova starša sama vodila in v katerem sta preživela velik del svojega življenja.

Za umor sta bila obsojena dva devetnajstletnika

Za zločin sta bila odgovorna Sean A. Wentz in Kenneth A. Miller, ki sta bila v času umora stara 19 let. Oba so obsodili zaradi njune vloge pri umoru Terencea in Marie Duffy ter ropu njunega lokala. Po arhivskem poročanju tiskovne agencije United Press International je bil Kenneth Miller leta 1987 obsojen na 180 let zapora, Sean Wentz pa na 190 let. Wentz je priznal krivdo, sodišče pa mu je izreklo dodatno kazen, ker je bil označen za strelca, ki je povzročil smrt obeh žrtev. Njuna obsodba je bila za družino Duffy le del dolgega in bolečega procesa soočanja z izgubo. Patrick je moral po tragediji nadaljevati življenje, skrbeti za svojo družino in se spopasti z dejstvom, da svojih staršev ne bo nikoli več videl.

Novico je moral povedati tudi svojima sinovoma

V pogovoru je igralec razkril še en posebej boleč spomin. Po prejemu novice o umoru je moral tragedijo pojasniti tudi svojima majhnima sinovoma. Takrat je bil zvezdnik serije Dallas star 37 let, njegova sinova pa sta bila še otroka. Kot je opisal v podkastu, je pred odhodom v Montano z njima spregovoril o smrti starih staršev. Pri tem se je oprl tudi na budistično prakso, ki je bila že dolgo pomemben del njegovega življenja. Duffy je pojasnil, da je s sinovoma skupaj ponavljal molitve oziroma budistične napeve, saj je želel, da bi na ta način izrazili ljubezen do pokojnih starih staršev. To mu je pomagalo tudi pri lastnem soočanju z izgubo.

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Budizem mu je pomagal preživeti najtežje obdobje

Patrick Duffy je že večkrat spregovoril o tem, kako pomembno vlogo je imela budistična filozofija pri njegovem življenju. V novem pogovoru je pojasnil, da mu je prav pogled na življenje in smrt pomagal preživeti nepredstavljivo izgubo. Budistični pogled na neprekinjen življenjski cikel mu je omogočil, da je smrt razumel drugače in da se ni povsem prepustil občutku dokončnosti. To ne pomeni, da ga izguba ni bolela, temveč da je sčasoma našel način, kako živeti z njo. Duffy je sicer svetovno slavo dosegel z vlogo Bobbyja Ewinga v seriji Dallas, ki je bila ena največjih televizijskih uspešnic osemdesetih let. Pozneje je igral tudi v humoristični seriji Korak za korakom.

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